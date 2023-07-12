День в истории: Карабахский конфликт и полет через полюс

Чем примечательна дата 12 июля?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

12 июля в Свияжске перед речным вокзалом была установлена точная копия ботика императора Павла I, Карабах вышел из состава Азербайджана, самолет АНТ-25 пролетел по маршруту Москва — Северный полюс — США. Родились архитектор Павел Саначин, композитор Мирсаид Яруллин, историк Альберт Бурганов, режиссер Павел Лунгин, певицы Валентина Толкунова и Лиз Митчелл. Умерли режиссер Сергей Арцибашев, политик Валерия Новодворская, писатель Борис Полевой. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

А в Свияжске — ботик

12 июля 1918 года в Берсуте родился председатель Госкомитета ТАССР по делам строительства и архитектуры Павел Саначин, руководивший разработкой генпланов Зеленодольска, Бугульмы, Лениногорска, Чистополя, Альметьевска, Набережных Челнов, Азнакаево, Дербышек. По его проектам, в основном в соавторстве с такими коллегами, как Георгий Солдатов и Искандер Валеев, построены многие казанские здания: Казанский ветеринарный институт, павильон ВДНХ (ВИКО), здание «Казэнерго» и другие.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

12 июля 1938 года родился композитор Мирсаид Яруллин, автор первой татарской оратории «Кеше» («Человек») на стихи Рената Хариса. Яруллины — это целая династия: отец Загидулла — зачинатель композиторской традиции в ТАССР, брат Фанис написал музыку к первому национальному балету «Шурале».

12 июля 2013 года в Свияжске перед речным вокзалом была установлена точная копия ботика императора Павла I. На нем он прибыл во время путешествия по России в Казань 24 мая 1798 года. Ботик был воссоздан по сохранившимся чертежам и рисункам по инициативе экс-министра транспорт РФ Игоря Левитина.

12 июля 2022 года «Реальное время» писало о задержанном по делу о затонувшем из-за перегруза речном катере 52-летнем казанском бизнесмене Владимире Казакове. В Центральном следственном управлении на транспорте СКР подчеркивали, что он являлся организатором последней прогулки маломерного речного судна «Казанец 1» (бортовой номер АА2209), которое 10 июля приняло на борт 30 человек и в течение 15 минут оказалось под водой. Нормативная нагрузка судна была превышена ровно в два раза, оно рассчитано всего на 13 пассажиров и двух членов экипажа.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

НКАО вышла

12 июля 1949 года в Москве родился Павел Лунгин. Его первый опыт в кино — сценарий для фильма «Все дело в брате» 1976 года. Снимая свою дебютную первую режиссерскую работу «Такси-блюз», он пригласил на главную роль лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова и получил получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Сейчас Лунгин заканчивает работу над картиной «Василиса и королева лайков».

12 июля 1988 года на сессии Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области было объявлено о выходе НКАО из состава Азербайджанской ССР. В сентябре начались вооруженные столкновения. В декабре 1989 года советы Армянской ССР и НКАО приняли постановление, которое «соединяло» республику и область, но Верховный Совет СССР признал решение неконституционным. 5 мая 1994 года при представители Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха подписали соглашение, призывающее к прекращению огня.

Летим 62 часа через полюс

12 июля 1937 года начался полет самолета АНТ-25 по маршруту Москва — Северный полюс — США, который завершился через 62 часа 17 минут в Сан-Джасинто, на границе с Мексикой, поскольку аэропорт в Сан-Диего не смог его принять из-за плохой погоды. Полет — это два мировых рекорда дальности по прямой (10 148 км) и ломаной (11 500 км) линиям (в том числе 5 500 км над океанами).



12 июля 1952 года на Ямайке родилась Лиз Митчелл, солистка группы Boney M., которая приехала на волне грандиозного успеха в СССР в декабре 1978 года. С тех пор Митчелл регулярно бывала в России. Певица занимается благотворительностью: помогает детям из неблагополучных семей, строит школы в Африке, спасает северокорейских беженцев.

