День в истории: Набережные Челны — полумиллионник, в стране — НЭП

Чем примечательна дата 28 мая?

Фото: картина «Нэпманы». Художник В.В. Лебедев, 1926 год, Русский музей (Санкт-Петербург)

Сегодня, 28 мая, День пограничных войск в России. 28 мая на Красной площади приземлился гражданин ФРГ Матиас Руст, по улице Кремлевской начали ходить трамваи, Челны стали «полумиллионником». Родились поэт Нур Баян, певица Иделия Мухаметзянова, фольклорист Фатих Урманче, изобретатель идеи гильотины Жозеф Гильотен, поэт Томас Мур, создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг. Умерли философ и физик Илья Пригожин, космонавт Олег Макаров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Челнинцев становится больше полумиллиона

28 мая 1905 года в деревне Аняково Актанышского района родился поэт Нур Баян. Поначалу он работал в Перми чернорабочим, затем приехал в Казань для получения образования в Татаро-башкирской военной школе. С 1925 года начал публиковаться в различных изданиях. В 1930 году его назначили редактором челнинской районной газеты. Через 8 лет он полностью посвятил себя литературе. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт, где продолжил деятельность литературоведа. Погиб в боях за освобождение Австрии в возрасте 39 лет.

Фото: sptatar.com

28 мая 1936 года в деревне Кызыл Маяк (ныне — Таврический район Омской области) родился фольклорист, литературовед Фатих Урманче. В Казань переехал в 1965 году, после этого с 1972 по 1991 год преподавал в Елабужском педагогическом институте (а также четыре года в Эгерском педагогическом институте в Венгрии), вернулся в столицу республики, где работал в Институте языка, литературы и искусства и институте Татарской энциклопедии. Главный его труд — трехтомник «Татарская мифология: Энциклопедический словарь».

28 мая 1988 года в Набережных Челнах родился 500-тысячный житель. С развалом СССР население в автограде начало сокращаться, потом взлетело в середине 1990-х до 531 тысячи человек. Еще 10 с лишним лет оно падало до перестроечных показателей, а сейчас в Челнах, с учетом итогов переписи, живет около 545 750 граждан.

Фото: vestikamaza.ru

28 мая 1991 года в Ульяновске родилась певица Иделия Мухаметзянова, полуфиналистка первого сезона шоу «Голос» на Первом канале, участница суперфинала «Главной сцены» на «Россия 1», казахстанского Emporio Music Fest и конкурса «Новая звезда». С 2011 года живет в Москве, несколько лет выступала с татарской группой «Шурале». Записывает авторские песни. На родине — председатель жюри регионального вокального конкурса #INSTAпесня.

28 мая 2022 года «Реальное время» рассказало о выпускных в школах. Его проведение вместе с последним звонком обходилось в среднем в 20 тысяч рублей, участие в банкете — еще от 2,5 до 6,5 тысячи рублей со взрослого. Ушли в прошлое запуски воздушных шаров и фейерверки, зато в формате — интерактив, живое общение ведущего с участниками, различные шоу.

Фото: kzn.ru

Политика — новая, экономическая

28 мая 1921 года РКП(б) приняла курс на новую экономическую политику (НЭП). Причиной проведения такого курса стали разруха страны после Гражданской войны, недовольство крестьян, выступления рабочих в городах и необходимость поднятия экономики для последующей индустриализации. Из-за конфликтов внутри партии и идеологических противоречий через некоторое время НЭП была свернута, породив новую культуру «нэпманов» и кратковременное появление новой аристократии.

28 мая 1987 года, прорвавшись сквозь границы, 19-летний пилот-любитель из ФРГ Матиас Руст приземлился на Красной площади. Он вылетел из аэропорта города Ютерзен на арендованном самолете, посетил Шетландские, Фарерские острова, Исландию, Берген, Хельсинки, а далее, на небольшой высоте перелетев советскую границу, вместо Стокгольма взял курс на Москву. Руст заявил, что его полет был «призывом к миру». Он провел в предварительном заключении и тюрьме в общей сложности 432 дня и освободился по амнистии. А Михаил Горбачев уволил тогда политических противников — министра обороны Сергея Соколова и командующего ПВО Александра Колдунова.

Фото: commons.wikimedia.org/Clemens Vasters/CC BY 2.0

Как шведы повлияли на Петра I

28 мая 1595 года между Россией и Швецией был заключен Тявзинский мир, завершивший русско-шведскую войну 1590—1595 годов. Хотя Россия и возвращала себе часть земель, в выигрыше осталась Швеция, которая блокировала выход русского государства к Балтийскому морю, что позже станет одним из оснований для начала Петром I Северной войны.

28 мая 1961 года в этот день в Великобритании была основана независимая правозащитная организация Amnesty International («Международная амнистия»). Ее задачами стали защита прав человека на физическую и психологическую неприкосновенность, свобода выражения мысли и слова человека.

