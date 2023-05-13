Видеоопрос: «Кто ответственен за нападение собак?»
В Госдуме предложили ввести штрафы для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул. С инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов. Согласно изменениям, безнадзорный выгул собак будет приравнен к выбрасыванию питомца на улицу. Чипирование питомцев предложили сделать обязательным — для отслеживания недобросовестных хозяев. Автор инициативы убежден, что «только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество».
— Кто ответственен за нападение собак? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».
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