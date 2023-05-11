К проведению КаzanForum готовы: учения в «Казань Экспо»
Накануне открытия Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КаzanForum» на территории МВЦ «Казань Экспо» прошли масштабные учения. Администрация объекта отработала алгоритмы эвакуации персонала и посетителей, а сотрудники МЧС России по РТ — действия по локализации и ликвидации условного пожара на территории.
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Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим ПлатоновОбщество Татарстан
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