День в истории: открыли «Мелодию», ушел Боб Марли

Чем примечательна дата 11 мая?

Сегодня, 11 мая — Всемирный день осведомленности об эгоизме и День ориентирования. 11 мая началась работа первого республиканского парламента, в СССР была создана фирма граммофонных пластинок «Мелодия», а в Америке появилась академия киноиндустрии. Сегодня — годовщина трагедии в гимназии №175. Родились: вулканолог Гарун Тазиев, скульптор Игорь Башмаков, художник Сальвадор Дали, композитор Константин Меладзе, математик Стефанос Кипариссос. Умерли композитор Анатолий Лядов, актриса театра Серафима Бирман, военный корреспондент Галина Шергова, общественный деятель Платон Павлов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Два года после атаки на 175-ю школу

11 мая 1914 года в Варшаве родился французский и бельгийский геолог Гарун Тазиев, участник французского Сопротивления, кинематографист, автор нескольких книг о вулканах. Отец Тазиева, татарин Сабир, родился в Самарканде и умер в Польше при наступлении немцев. Мать Зенита — польская татарка. Тазиев исследовал Этну, Стромболи, Эребус, Долину десяти тысяч дымов на Аляске, Суфриер на Гваделупе, Мон-Пеле на Мартинике, снимал фильмы и писал книги. Два года он был государственным секретарем при премьер-министре Франции и семь лет возглавлял Высший Комитет вулканических опасностей.

Фото: Jesús Elósegui Irazusta/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

11 мая 1943 года родился Игорь Башмаков. Наиболее известные произведения этого архитектора расположены в Казани: это «Карета Екатерины II», часы на площади Тукая и флюгер ЮНЕСКО, «Кот Казанский», шпиль ТЮЗа.

11 мая 1995 года прошел первый рабочий день постоянно действующего парламента Татарстана, избранного на первой сессии Государственного совета РТ 30 марта. Председателем парламента был избран Василий Лихачев, его заместителями — Зиля Валеева и Ренат Харис.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

11 мая 2021 года в казанской гимназии №175 произошла трагедия. В результате взрыва и стрельбы погибли и пострадали люди. По решению суда Ильназ Галявиев получил пожизненное лишение свободы с отбытием в колонии особого режима.

11 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что депутаты Госдумы в очередной раз выступили с инициативой вернуть в вузы трудоустройство выпускников по распределению. Если в 2021-м идею озвучивал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, то в прошлом году — член того же комитета Андрей Алехин. В 2023-м эта идея прозвучала, причем проект закона представил Госсовет РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Император выбрал Синод

11 мая (по новому стилю) 1881 года был опубликован манифест о незыблемости самодержавия: «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России». Тем самым Александр III выбрал курс обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева и графа Сергея Строганова.

11 мая 1964 года в СССР была основана фирма «Мелодия», которая стала государственной организацией по производству, хранению и распространению звукозаписей. С момента основания и до второй половины 1980-х фирма «Мелодия» была единственной компанией такого рода. Поэтому, в частности, в ее архивах хранится множество записей татарских певцов, начиная с 1930-х годов.

Фото: Downtowngal/wikipedia.org/CC-BY-SA-3.0

Учредили киноакадемию

11 мая 1927 года была основана Американская академия киноискусств. Первый президент Академии Дуглас Фербенкс предложил учредить приз для выдающихся достижений в мире кино — «Награду академии за заслуги», которая впоследствии получила название «Оскар». Сама академия трактуется как организация профессионалов на общественных началах, посвященная продвижению кинематографа. Она объединяет более 8 тысяч профессионалов индустрии.

11 мая 1981 года в Майами умер Боб Марли — звезда регги. Годом ранее певец прервал гастроли после того, как во время пробежки в Нью-Йорке потерял сознание. Лечение химиотерапией не принесло результатов, также Марли пришлось состричь его знаменитые дреды. За неделю до смерти музыкант крестился в Эфиопской православной церкви в Кингстоне и взял имя Берхане Селассие (в переводе с амхарского языка — свет Святой Троицы). Последние слова, которые он сказал сыну Зигги: «Жизнь за деньги не купишь».