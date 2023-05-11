День в истории: открыли «Мелодию», ушел Боб Марли
Чем примечательна дата 11 мая?
Сегодня, 11 мая — Всемирный день осведомленности об эгоизме и День ориентирования. 11 мая началась работа первого республиканского парламента, в СССР была создана фирма граммофонных пластинок «Мелодия», а в Америке появилась академия киноиндустрии. Сегодня — годовщина трагедии в гимназии №175. Родились: вулканолог Гарун Тазиев, скульптор Игорь Башмаков, художник Сальвадор Дали, композитор Константин Меладзе, математик Стефанос Кипариссос. Умерли композитор Анатолий Лядов, актриса театра Серафима Бирман, военный корреспондент Галина Шергова, общественный деятель Платон Павлов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Два года после атаки на 175-ю школу
11 мая 1914 года в Варшаве родился французский и бельгийский геолог Гарун Тазиев, участник французского Сопротивления, кинематографист, автор нескольких книг о вулканах. Отец Тазиева, татарин Сабир, родился в Самарканде и умер в Польше при наступлении немцев. Мать Зенита — польская татарка. Тазиев исследовал Этну, Стромболи, Эребус, Долину десяти тысяч дымов на Аляске, Суфриер на Гваделупе, Мон-Пеле на Мартинике, снимал фильмы и писал книги. Два года он был государственным секретарем при премьер-министре Франции и семь лет возглавлял Высший Комитет вулканических опасностей.
11 мая 1943 года родился Игорь Башмаков. Наиболее известные произведения этого архитектора расположены в Казани: это «Карета Екатерины II», часы на площади Тукая и флюгер ЮНЕСКО, «Кот Казанский», шпиль ТЮЗа.
11 мая 1995 года прошел первый рабочий день постоянно действующего парламента Татарстана, избранного на первой сессии Государственного совета РТ 30 марта. Председателем парламента был избран Василий Лихачев, его заместителями — Зиля Валеева и Ренат Харис.
11 мая 2021 года в казанской гимназии №175 произошла трагедия. В результате взрыва и стрельбы погибли и пострадали люди. По решению суда Ильназ Галявиев получил пожизненное лишение свободы с отбытием в колонии особого режима.
11 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что депутаты Госдумы в очередной раз выступили с инициативой вернуть в вузы трудоустройство выпускников по распределению. Если в 2021-м идею озвучивал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, то в прошлом году — член того же комитета Андрей Алехин. В 2023-м эта идея прозвучала, причем проект закона представил Госсовет РТ.
Император выбрал Синод
11 мая (по новому стилю) 1881 года был опубликован манифест о незыблемости самодержавия: «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России». Тем самым Александр III выбрал курс обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева и графа Сергея Строганова.
11 мая 1964 года в СССР была основана фирма «Мелодия», которая стала государственной организацией по производству, хранению и распространению звукозаписей. С момента основания и до второй половины 1980-х фирма «Мелодия» была единственной компанией такого рода. Поэтому, в частности, в ее архивах хранится множество записей татарских певцов, начиная с 1930-х годов.
Учредили киноакадемию
11 мая 1927 года была основана Американская академия киноискусств. Первый президент Академии Дуглас Фербенкс предложил учредить приз для выдающихся достижений в мире кино — «Награду академии за заслуги», которая впоследствии получила название «Оскар». Сама академия трактуется как организация профессионалов на общественных началах, посвященная продвижению кинематографа. Она объединяет более 8 тысяч профессионалов индустрии.
11 мая 1981 года в Майами умер Боб Марли — звезда регги. Годом ранее певец прервал гастроли после того, как во время пробежки в Нью-Йорке потерял сознание. Лечение химиотерапией не принесло результатов, также Марли пришлось состричь его знаменитые дреды. За неделю до смерти музыкант крестился в Эфиопской православной церкви в Кингстоне и взял имя Берхане Селассие (в переводе с амхарского языка — свет Святой Троицы). Последние слова, которые он сказал сыну Зигги: «Жизнь за деньги не купишь».
комментарии
Можно спорить о достоинствах и недостатках самодержавия.
Но безусловно, что террористический акт 1 марта 1881 года, вызвавший появление данного манифеста, гораздо хуже, чем традиционные, "банальные" слова манифеста.
Хуже индивидуального террора может быть только массовый террор, экспериментально введённый в России в октябре 1917 года.
Кстати, большая часть государств Европы живут с королями и царями - и "ничего".
Но в Европе нет сословного общества.
Напомню сословные государства , это когда классы, кстати видим что это изобретено до Маркса, а именно крестьяне, рабочие, разночинцы ( это не дворяне и не крепостные люди и не купцы, люди бывшие на службе на младших должностях писари, коллежские асессоры, лакеи, домработницы),купцы имели ограниченные права. Гражданские права , крестьян и рабочих к примеру имели право подвергать телесным наказаниям .
Все в стране решало дворянство.
То есть было вполне себе сословное общество когда одна группа людей правит в своих интересах а другим предлагается терпеть, в отношении себя произвол.
Плюс дворянство отобрало землю у крестьян. Помещики когда появились? С времен петра когда он дворян стал помещать на землю отбирая землю у крестьян.
Понятно люди немоглитерпеть в отношения себя и телесные наказания и безземелье, ипроизвол. Потому царей пытались убивать. Цари были симовлом власти дворян то есть посути внутренних оккупантов.
Да когда александра взорвали, крепостного права формально не было.
Но мужики были обязаны за свои наделы которые им дал царь отрабатывать на помещика 5 дней в неделю, барщина осталась.
И мужики в большинстве своем не имели возможности уйти из деревени.Посути остались закрепленными в деревне. и продолжали работать бесплатно на помещика.
90% населения в 1917 году были крестьяне, деревенские. Это крепостничество на деле.
В европе уже в 19 веке не стало крепостного права в начале 19 века оно было отменено уже зачастую в 18 веке оно отменилось.
Короли современные? Сотрим их историю Король Швециии.НУ да Первый король швеции из этой династии был Наполеоновский маршал Бернадот.
Понятно он не возрождал сословия и феодальные порядки, он просто обсепечил наполеону нейтралитет швеции.
Король испании, ну бурбоны вернулись в испанию по желанию фашиста франко.
И первый король пытался сохранить франскиский режим после того как франко умер.
В испании были бурные события в конце 70х вплоть до захвата парламента(кортесов) группами вооружённых людей.
Были массовые выходы людей на улицы, паралич власти. И в конце концев к власти пришли социалисты и до сих там парвят а король лишен каких либо прав.
Англия,ну сколько там было гражданских войн, скольким королям там рубили головы.. и д а революция там случчилась революция буржузная чрезвычайно кровавая. Почитайте про Кромвеля.
После казни кромвеля,власть аристократии была упразднена по сути и власть перешла к палате общин.
НУ а голландия…король там занял престол после буржуазной революции, первой в европе. Понятно что вся власть там изначально принадлежала парламенту.
То есть самодержавия в европе кончились в 18 веке. Кровавыми революциями войнами.
Остатки в виде немецкого самодержавия и австрийского добили в 1917 году.
Кстати там не было большевиков.
А самодержцы убивали народ часто в прямом смысле 9 января по приказу николая второго на дворцовой площади войска расстреляли многотысячный крестный (!) ход. Около трех тысяч убитых в основном старики дети женщины. А ленский расстрел? А обуховская оборона?
Народ убивали вполне себе в гитлеровских масштабах.
Потому и случилась революция. И выгнали ваших аристократов.
а массового террора не было при большевиках не надо врать
В ПСС главаря Ленина все написано про массовый террор.
и цитату полностью.
а пока вы автор коммента от 12:47 врете .
вас террор французкой революции не шокирует? А Робеспьер он кто герой франции или?
«Ни одного революционно-демократического шага, ни тени попытки установления единственно реального контроля снизу, через союз служащих, через рабочих, путем террора по отношению к губящим страну и останавливающим производство углепромышленникам!»
(В.И.Ленин, «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», Ленин В.И., ПСС, 5-е изд., т.35, с. 170-171)
«Нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять. И, надеюсь, не будем применять, так как за нами сила».
(В.И.Ленин, «Речь на заседании петроградского совета 4 (17) ноября 1917», Ленин В.И., ПСС, 5-е изд., т.36, с.63)
Уже в ноябре 1917г. Ленин объявил террор по всей стране, и это было сделано до того, как страны Антанты объединились против России:
«Нас осыпают градом обвинений, что мы действуем террором и насилием, но мы спокойно относимся к этим выпадам. Мы говорим: мы не анархисты, мы - сторонники государства. Да, но государство капиталистическое должно быть разрушено, власть капиталистическая должна быть уничтожена».
(В.И.Ленин «Речь на первом всероссийском съезде военного флота. Ноябрь 1917». Ленин В.И., ПСС, 5-е изд., т.36, с.117)
«Долой саботажников и бастующих чиновников!
Бойкот им, революционный террор против них!»
(В.И.Ленин «К лозунгам демонстрации. Декабрь 1917г.», Ленин В.И., ПСС, 5-е изд., т.36, с. 125
«Было бы смешно и нелепо отказываться от террора и подавления по отношению к помещикам и капиталистам с их прихвостнями, продающим Россию иностранным «союзным» империалистам».
(В.И.Ленин «Ценные признания Питирима Сорокина», ноябрь 1918г., Ленин В.И., ПСС, 5-е изд., т.37, с.194)
Оправдание террору Ленин находит в том, что ему сопротивляются иногда саботажем, иногда подкупом, иногда гражданской войной:
«…вся мелкобуржуазная демократия повернула против нас. Они вели с нами войну различными приемами - путем гражданской войны, подкупом, саботажем. Вот такие условия создали необходимость террора. Поэтому раскаиваться в нем, отрекаться от него мы не должны».
(В.И.Ленин «Собрание партийных работников Москвы 27 ноября 1918 г.», Ленин В.И., ПСС, 5-е изд., т.37, с.214-215)
«И вот почему мы убеждены, что те, кто проповедует в России отказ от террора, являются не чем иным, как сознательным или бессознательным орудием, агентами в руках тех террористов-империалистов, которые душат Россию своими блокадами, своей помощью, которую они оказывают Колчаку и Деникину».
(В.И.Ленин «Речь на i всероссийском съезде работников просвещения, август 1919г.», Ленин В.И., ПСС, 5-е изд., т.39, с.136-137)
Диктатура пролетариата означает сознание необходимости подавить насилием сопротивление эксплуататоров, готовность, умение, решимость сделать это. А так как буржуазия, даже самая республиканская и демократическая (например, в Германии, в Швейцарии, в Америке), систематически прибегает к погромам, к линчеванию, к убийству, к военному насилию, к террору против коммунистов и на деле против всяких революционных шагов пролетариата, то при этих условиях отрекаться от насилия, от террора - значит превращаться в плаксивого мелкого буржуа…»
(В.И.Ленин «Проект ответа от РКП на письмо независимой с.-д. партии ,20 января 1920 г», Ленин В.И., ПСС, 5-е изд., т.40, с. 57)
о чем вес эти слова Ленина?
Террор как ответ на саботаж на на вооруженное сопротивление.
ВЕдь вначале царских генералов отпускали из под ареста под честное слово.что получили в ответ? гражданскую войну.
Красный террор появился как ответ на БЕЛЫЙ ТЕРРОР.
КТо сжигал живьем в топках паровозов, комсомольцев? царские ооофицеры дворяне юнкера и гимназисты, кто топил баржи с рабочими на реках ? деникинцы и олкчаоквцы это делали.
КТо убивал черноморских моряков связав их колючей проволокй кто их толкал за борт кораблей? это деникинцы. КТо вешал крестьян это оклчаоквцы и деникинцы? Понятно народ стихийно стал отвечать зверям по звериному и появился красный террор.
в ответ повторяю н а белый
стихийное истребление.
как ответ за все столетия угнетения и рабства но это был не террор
.Террор это средство устрашения а не массовые убийства
Виталий Баневур был инструктором Никольск-Уссурийского райбюро комсомола, располагавшегося в деревне Кондратеновка. на деревню был произведён казачий налёт, Баневур был убит казаками, которые вывели его из деревни и вырезали ему сердце.
это что? как отвечать на это? А таких злодеяний было много
испания,англия, голландия швеция норвегия,бельгия ,дания и все. зачем писать что большая часть европы монархическая?
пофакту.
того уровня жизни для всех которой был в 80х до перестройки ну невозможно же ныне достичь.
Это бесплатное образование.
Это обеспеченность детсадами.
Это квартиры бесплатные.
Это натуральные продукты.
Чтобы в пище было пальмовое масло, то в ссср было невозможно представить.
Те темпы роста экономики ныне невозможно даже представить.
Отсутствие безработицы.
Жизненные перспективы.Уверенность в завтрашнем дне.
Что убило ссср? классовая борьба. представители мелкобуржуазных слоев в конце конце овладели властью.
И все.
Да в стране была мелкая буржуазия,это цеховики. в подполье эти товарищи занимались предпринимательством, спекулянты,фарцовщики, курортные владельцы жилья которое они сдавали отдыхающим летом.
Война выкосила идейных коммунистов , ведь каждая атака начиналась с команды коммунисты вперед.
И потому управленцы 80х уже не понимали маркса.
И да было определенное забегание вперед.
Были вынуждены отказаться от НЭП.Ввиду роста германской угрозы.
Германия жаждала реванша за поражение в первой мировой войне.
И без ресурсов СССР воевать против англии франции и сша не могла.
Потому НЭП свернули он немог дать то окличство современного оружия которое было в сссрв войне И ДА
для войны нужны были грамотные люди,НЭП не мог ликвидировать безграмотность.
И да лендлиз дал превосходное оружие танки, самолеты станки но откуда взялись те которые управляли этими достижениями науки и техники их то вырастила советская власть и летчиков героев и станочников и танкистов.
Вот потому и случилось забегание вперед и как следствие начавшиеся моральное разложение управленцев в 70х.
смотрим ко стал управлять страной? в 80х людивыходцы из коормпированых слоев строители это ельцин, руководитель из краснодарского края это сочи, это минводы это огромные деньги именнно оттуда пришел горбачев.
а андропов? человек вообщем ниоткуда секретный человек. занимался серой экономикой боролся с цеховиками на сколько был бескорыстен? Если выдвинул горбачева?
в Росии то обычай что охранеешь то и имеешь.
а сейчас? разгул петлюровецв, бандеровцев и махновцев на украине?
реставрация нацизма в прибалтике.
дашнаки в армении,последователи муссаватистов азербайджане.
И понятно с 1986 года разделяй и властвуй.
ну а получившие так сказать образование в современной школе готовы массово убивать своих же одноклассников и учителей. Эти недоучки слепо верят всему то что им скажут .
Вот потому и спорит недоучка со мной не пытаясь просто уяснить факты он верит сказкам о фактах вместо того чтобы их просто знать.
Да в стране были трудности но они преодолимы и преодолевались
За что уже не помню, об этом писала татарская пресса в 90-е годы в статье об этом вулканологе.