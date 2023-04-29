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Видеоопрос: «Где и как проведете майские праздники, как проводили их раньше?»

00:00, 29.04.2023
Видеоопрос: «Где и как проведете майские праздники, как проводили их раньше?»
Фото: Максим Платонов

В начале следующего месяца татарстанцы, как и все россияне, смогут устроить себе каникулы в связи с майскими праздниками. Дополнительно отдохнуть получится 1, 8 и 9 мая. Таким образом, первые праздничные выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая. Затем работаем со 2 по 5 мая и отдыхаем — с 6 по 9 мая, после чего нас снова ждет короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая. Но и это не все, главам российских регионов предлагают сделать дни со 2 по 5 мая включительно выходными. В этом случае население сможет отдохнуть одиннадцать дней подряд (с 29 апреля по 9 мая).

— Где и как проведете майские праздники? Как проводили их раньше? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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