День в истории: в Турцию — без виз, на аттракционы — в парк Победы

Чем примечательна дата 16 апреля?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 16 апреля, Всемирный день голоса, у православных христиан — Пасха. 16 апреля в Татарстане был учрежден комитет по земельным ресурсам и земельной реформе, в России создали первый профсоюз в виде Союза работников печатного дела, было учреждено почетное звание Героя Советского Союза, колхозников начали сажать за недоработку, в Турции отменили визы для россиян. Родились комик и кинорежиссер Чарли Чаплин, математик Фердинанд Эйзенштейн, глава Римско-католической церкви Бенедикт XVI, певец Фаррух Закиров. Умерли театральный деятель Нияз Даутов, художник Франсиско Гойя, писатель Ясунари Кавабата, скульптор Анна Мария Тюссо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Панихида по Бездне

16 апреля 1861 года в Казани прошла панихида по убиенным крестьянам села Бездна (ныне — село Антоновка Спасского района) — в результате подавления волнений был убит 51 человек и ранено 77. С политической речью выступил профессор Казанского университета Афанасий Щапов, панихида приняла антиправительственный характер, а выступающего уволили из университета.

16 апреля 1986 года в Казани скончался певец, режиссер, педагог Нияз Даутов. Здесь же он родился в 1913 году и в юности успешно окончил Татарскую оперную студию при Московской консерватории. В 1956—1960 и 1975—1986 годах работал солистом и главным режиссером Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Стал популярен в Советском Союзе благодаря роли Эдвина в фильме «Сильва». Поставил около 80 спектаклей. Умер внезапно перед московскими гастролями театра, к которым актер очень долго и тщательно готовился.

Фото: wikipedia.org

16 апреля 1991 года на одной из рабочих сессий Верховного Совета был учрежден Государственный комитет по земельным ресурсам и земельной реформе. Основной его задачей ставилось регулирование различных земельных отношений. Было создано 43 городских и районных центра по земельным ресурсам и земельной реформе. Подчинялся президенту РТ и был упразднен 11 мая 2001 года в связи с передачей полномочий Министерству земельных и имущественных отношений РТ.

16 апреля 2022 года «Реальное время» рассказало о том, что в Казани идут активные поиски нового места для парка аттракционов «Кырлай», так как предыдущее было передано под строительство новой Соборной мечети. Среди нескольких вариантов один был озвучен официально — это территория перед ТЦ «Парк Хаус» и парком Победы вдоль проспекта Ямашева. Однако ряд экспертов и представителей общественности выступили против этого решения, заявляя о том, что на этой территории обитают виды птиц из Красной книги, а в случае засыпки водно-болотного комплекса несколько подвалов домов поблизости может затопить.

Фото: ekp.spb.ru

Учредили звание Героя

16 апреля 1905 года был создан первый профсоюз в виде Союза работников печатного дела. Это была беспартийная организация, что не помешало типографским работникам примкнуть к всеобщей забастовке, приведшей к первой революции XX века.

16 апреля 1934 года по приказу ЦИК СССР было учреждено почетное звание Героя Советского Союза. Этой высшей степенью отличия отмечали за подвиги и особые заслуги как в период военных действий, так и в мирное время. Самыми первыми, кто был удостоен звания, были семь летчиков, которые смогли эвакуировать экипаж парохода «Челюскин», затонувшего в Беринговом море. Звание «Герой Советского Союза» было упразднено в 1991 году вследствие развала СССР.

16 апреля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР подписал указ о том, что колхозники, которые не смогли выработать минимальное количество трудодней или уклонились от мобилизации на сельскохозяйственные работы, должны быть осуждены и выполнять исправительно-трудовые работы по месту преступления. Указ действовал до 1959 года, когда вся система оплаты труда в колхозах была изменена.

Фото: wikipedia.org

16 апреля 1946 года в Ташкенте родился Фаррух Закиров. Мальчику было суждено стать певцом, ведь он родился в семье профессиональных музыкантов, которые познакомились во время учебы в оперно-театральной студии Московской государственной консерватории. В 1969 году Закиров окончил факультет хорового дирижирования в Ташкенте, в 1976 году стал художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Ялла», подарившего слушателям такие хиты, как «Музыкальная чайхана» и «Учкудук — три колодца».



Король смеха

16 апреля 1889 года родился Чарли Чаплин. Он с детства выступал на сцене, и это неудивительно, ведь его мать и отец были актерами мюзик-холла. Его узнаваемый образ — особая форма усов, котелок на голове, узкий пиджак, огромные ботинки — был сформирован только к 1914 году. К 1918 году он стал одним из самых известных деятелей индустрии кинопроизводства. Его работы, среди которых «Малыш», «Золотая лихорадка», «Цирк», внесли огромный вклад в развитие мирового кино.

Фото: ru.wikipedia.org

16 апреля 2011 года начал действовать договор между Россией и Турецкой Республикой о безвизовом пересечении границы, для чего нужны только гражданские и служебные паспорта. Однако срок пребывания в течение шести месяцев не должен превышать 90 дней. Договор увеличил туристический поток между странами и стал базисом для последующих соглашений.