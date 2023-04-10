«Меня, как пассажира, волнует то, что в автобусе, в котором я еду, висит документ с просроченной страховкой»

Как прошлогодний информационный лист в казанском автобусе стал причиной волнения граждан

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В редакцию «Реального времени» обратилась жительница Казани, которая сообщила, что в автопарке городского общественного транспорта имеются автобусы с просроченной страховкой. Так, например, согласно информации, размещенной в салоне одного из них, договор истек почти месяц назад. Однако, как заверили в Ассоциации АТП Татарстана, эта ситуация оказалась недоразумением, поскольку стенд попросту не успели заменить на новый. Более того, в организации подчеркнули, что если бы у автобуса не имелось соответствующего документа, то его попросту не допустили бы на маршрут. Насколько необходима данная процедура и может ли незастрахованная техника попасть на маршруты — в нашем материале.

Пассажир застрахован с момента, как зашел в транспорт, и до тех пор, пока его не покинул

Напомним, с 2013 года страхование пассажиров стало законодательным обязательством для российских транспортных организаций. При этом данное требование распространяется как на автобусы, так и на троллейбусы, трамваи и даже электрички. Граждане считаются застрахованными с момента, как они зашли в салон общественного транспорта, и до тех пор, пока его не покинут. Что касается рисков, которые охватывает данное правило, то к ним относятся:

Нанесение вреда жизни. Максимальная выплата на погибшего в аварии составляет чуть более 2 миллионов рублей, что является фиксированной суммой, которую определило государство.

Нанесение вреда здоровью. Данная сумма исчисляется как процент от 2 миллионов и зависит от тяжести травм.

Нанесение вреда имуществу. По этой позиции максимальная выплата достигает 23 тысяч рублей, но в случае если объем ущерба гораздо больше, можно добиться компенсации через суд.

Если в результате проверки обнаруживается, что перевозящая компания не имеет действующей страховки, защищающей ее гражданскую ответственность перед пассажирами автобуса, то на нее накладывается штраф: для автотранспортных предприятий — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году число ДТП с автобусами в Казани снизилось на 12%

По состоянию на 2022 год в Казани действуют 55 автобусных маршрутов. Общее количество машин, работающих на них, составляет 840. При этом автобусы остаются самым популярным видом общественного транспорта в городе: в 2016 году ими было перевезено около 74% всех пассажиров.

Однако такой вид перевозок не может обойтись и без негативной статистики. Так, по данным мэрии Казани, в прошлом году было зафиксировано 72 аварии по вине водителей пассажирского транспорта.

При этом в этих цифрах прослеживается и положительная динамика — количество ДТП с автобусами в 2022-м снизилось на 12% по сравнению с показателями 2021 года. Также на 11% — до 77 человек — уменьшилось число пострадавших в ДТП. В целом за пять лет число аварий с участием общественного транспорта сократилось на 39%, а число пострадавших — на 48% — практически вполовину.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Меня, как пассажира, волнует то, что в автобусе, в котором я еду, висит документ с просроченной страховкой»

Обратившаяся в редакцию местная жительница, сообщила, что в одном из автобусов, принадлежащих ООО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №9», на информационном листе были указаны даты действия договора ОСГОП с 23 марта 2022-го по 22 марта 2023 года. Таким образом, документ оказался просроченным почти на целый месяц.

— Меня, как пассажира, волнует то, что в автобусе, в котором я еду, висит документ с просроченной страховкой. Особенно это страшно, когда ты понимаешь, что сейчас казанские водители очень любят агрессивную езду. Я сама сталкивалась с такими ситуациями, когда кто-то из знакомых получал травму в общественном транспорте. К тому же периодически в автобусах бывают слышны разговоры других пассажиров о том, что у кого-то из них или их близких были такие случаи. Я знаю, что у меня, как у пассажира, после покупки билета имеется страховка на случай ДТП. В случае чего я обращусь, и мне выплатят компенсацию. Но ведь 80 или 90% людей об этом ничего не знают. И когда я вижу, что договор просрочен, то получается, что наша безопасность находится под угрозой. В случае аварии мне никто ничего не выплатит. Это беспредел! Куда смотрят власти? Почему о простых гражданах не заботятся? — поделилась жительница Казани.

Согласно документу, размещенному в салоне автобуса, выдачей страховки для него занималась московская компания «Ингосстрах». На официальном сайте организации говорится, что в 2022 году она приняла 920 обращений от пострадавших в ДТП с участием общественного транспорта по всей России. Кроме того, по данным страховой, количество подобных аварий в прошлом году снизилось на 2%, а общий объем выплат вырос на 20%.

— Говорят, что в Советском Союзе у водителей автобусов существовал целый ГОСТ, как они должны управлять, сколько сантиметров должно оставаться до тротуара, чтобы все было безопасно. Сейчас на это все «забили». Превратили все в простой заработок, а не заботу о пассажирах. А что делать тем, кто стоит на средней площадке с колясками или маленькими детьми в случае ДТП? Если они сами или кто-то на них упадет, то кто будет отвечать? — поинтересовалась гражданка.

Фото: предоставлено героем материала

Ассоциация АТП Татарстана: информация из автобуса подлежит замене

Как рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, ситуация с этим автобусом оказалась простым недоразумением. По его словам, сегодня у всех перевозчиков идет масштабная подготовка к летнему сезону и этот документ попросту еще не успели заменить на новый.

— На все городские автобусы, выходящие на маршруты, заключены договоры страхования гражданской ответственности. Комитет по транспорту Казани определил срок подготовки подвижного состава к работе в летний период до 1 мая. Сейчас перевозчики приводят в порядок автобусы. Идет покраска подвижного состава, обновление салонов автобусов. В рамках этих работ снимаются все старые наклейки и размещенная информация, — рассказал он.

— Информация из автобуса «КПАП №9» также подлежит замене. Отмечу, новый договор на страхование гражданской ответственности «КПАП №9» с «Ингосстрахом» был заключен 23 марта, — пояснил Темляков.

Отметим, что, согласно законодательству, перевозчикам пассажиров (вне зависимости от типа транспортного средства) запрещено вести профессиональную деятельность без предварительного оформления и до начала срока действия договора ОСГОП. Если граждане во время поездки получат травмы, то фирма, не имеющая такого документа, должна будет полностью возместить причиненный ущерб. Кроме того, на нее наложат и дополнительные штрафные санкции.

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