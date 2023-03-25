День в истории: рождение Венеции, трагедия «Зимней вишни»

Чем примечательна дата 25 марта?

Сегодня, 25 марта, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической торговли, в России отмечают День работников культуры. 25 марта основали Венецию и поселок Джалиль, Рустам Минниханов стал президентом республики, Федор Конюхов установил новый рекорд, загорелась кемеровская «Зимняя вишня», Джон Леннон с Йоко Оно протестовали в постели. Родились суфий Зайнулла Расулев, царь Василий III, актриса Гульсум Камская, певица Дина Гарипова. Умерли меценат Павел Демидов, актер Василий Каратыгин, композитор Клод Дебюсси, актриса Инна Макарова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Образование поселка Джалиль, начало президентства Минниханова

25 марта 1833 года в деревне Шарипово (ныне Учалинский район Башкортостана) родился суфий Зайнулла Расулев. Учился в медресе Троицка, а 1858 году стал имам-хатыбом в деревне Аккужа (также Учалинский район), а в следующем был посвящен в братство суфийского ордена Накшбандийа, учился в Стамбуле, совершил хадж. За распространение идей суфизма был арестован, отбывал заключение в Златоусте, Никольске и Костроме. В 1884 году возглавил мечеть в Троицке и основал медресе «Расулия», став одним из самых влиятельных мусульманских российских деятелей. Его внук Атилла Расих — известный татарский писатель.

Фото: 100tatarstan.ru

25 марта 1901 года в Казани родилась народная артистка Татарстана Гульсум Камская. Гульсум Сайфулловна была актрисой Татарского театра имени Красного Октября. Работала в Астраханском татарском драматическом театре и в Московском центральном татарском рабочем театре. С 1933 года начинает свою творческую деятельность в Татарском академическом театре. На сцене она воплощает образы Кукушкиной из пьесы «Доходное место» и Сумасшедшей барыни из «Грозы» Островского, Нагимы из «Банкрота» Камала и другие.

25 марта 1964 года был образован крупный поселок Джалиль. Место для постройки нового поселка нефтяников было выбрано в 1961 году в связи с увеличением добычи нефти и ростом населения Татарстана. Для поселения выбрали территорию на берегу реки Мензеля, на стыке Альметьевского, Сармановского и Азнакаевского районов, и назвали его в честь татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Сейчас в Джалиле проживают около 13 тысяч человек.

Фото: sarmanovo.tatarstan.ru

25 марта 1991 года в Зеленодольске в семье кандидатов медицинских наук родилась певица Дина Гарипова. Начала заниматься вокалом в зеленодольском Театре песни «Золотой микрофон», после победы в фестивале «Созвездие-Йолдызлык» пела в составе группы Габдельфата Сафина, потом выступала сольно. Перед шоу «Голос» прошла кастинг в британское телешоу Britain’s Got Talent. После победы в шоу на Первом канале 29 декабря 2012 года заключила контракт со звукозаписывающей компанией Universal, получила звание заслуженного артиста РТ, участвовала в «Евровидении», выйдя на пятое место. В 2013—2014 годах провела первый большой гастрольный тур по России и презентовала дебютный альбом «Два шага до любви». После стала актрисой Музыкального театра Александра Градского, а в феврале 2019 года приступила к записи двух новых альбомов — на русском и татарском языках.

25 марта 2010 года Рустам Минниханов впервые вступил в должность президента Татарстана. В декабре 2009 года было выдвинуто три кандидата на должность лидера республики: Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин. В январе Минтимер Шаймиев, действующий на тот момент президент республики и кандидат на новый срок, отказался от участия в выборах. В феврале на заседании Госсовета РТ депутаты республиканского парламента наделили Рустама Минниханова полномочиями президента Татарстана. Еще ранее его кандидатура была рассмотрена партией «Единая Россия» и на тот момент президентом России Дмитрием Медведевым. В итоге выборы выиграл Минниханов, на церемонию его вступления в должность прибыли около 800 гостей. Рустам Минниханов принес присягу и официально занял пост президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

25 марта 2021 года «Реальное время» рассказало о ситуации с грузовыми фурами на центральных улицах города. Автовладельцы были возмущены тем, как крупногабаритный транспорт ускоряет разрушение дорог, загрязняет окружающую среду, повышает уровень шума для жителей придорожных многоэтажек и препятствует проезду легкового и общественного транспорта. Проблему признают и в мэрии Казани: с начала зимы большегрузы усугубили и без того непростую транспортную ситуацию в центре города, периодически провоцируя 9-балльные пробки и становясь участниками крупных ДТП. Но штрафы никого не пугают, отмечали в ГИБДД республики.

Пожар в «Зимней вишне»

25 марта 2003 года Федор Конюхов с коллегой из Великобритании Тони Буллимором установил рекорд пересечения Атлантического океана для многокорпусных судов. На катамаране «Алые паруса» они пересекли океан с востока на запад за 9 дней 23 часа и 33 минуты, начав плавание на канарском острове Ла Гомера и финишировав в порту Сент-Чарльз на острове Барбадос.

25 марта 2018 года произошло возгорание в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Пожар охватил весь четвертый этаж, на котором были расположены кинотеатр, батутная зона и детские развлекательные комплексы. Оповещение о пожаре не сработало, но людей из двух залов кинотеатра удалось эвакуировать. В третьем зале люди не смогли выйти, так как за дверью стояли завеса дыма и жар. Площадь, пораженная огнем, составила 1 600 кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, он стал вторым крупнейшим пожаром в истории новой России. В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 — дети.

Источник: wikipedia.org

Ленноны в постели

25 марта 421 года был основан итальянский город Венеция. По легенде, город заложили спасавшиеся от готов переселенцы. Сейчас здесь торжественно отмечают эту дату. Венеция занимает 118 островов, между которыми протекают каналы, образующие рельеф города. «Город на воде» — один из немногих сохранил свой средневековый облик, поскольку почти каждый дом является архитектурным творением прошлых лет. Международная группа экспертов по вопросам изменения климата опубликовала письмо, в котором предупредила, что этот город из списка ЮНЕСКО в будущем уйдет в море и произойдет это раньше, чем предполагали ученые.

25 марта 1969 года началась акция «В постели за мир», которую в Амстердаме устроили Джон Леннон и Йоко Оно. «Постельный протест» длился до 31 марта. В том же году пара повторила акцию в отеле «Королева Елизавета» в Монреале с 26 мая по 1 июня, там же Леннон сочинил и записал с хором песню Give Peace A Chance.