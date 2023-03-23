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Китайская разведка в России, угроза Ирану от Израиля, ситуация в Артемовске / «Реальное время Live»

17:00, 23.03.2023 5 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Китайская разведка в России, угроза Ирану от Израиля, ситуация в Артемовске / «Реальное время Live»

Житель Приморья стал фигурантом уголовного дела о госизмене из-за связи с разведкой Китая — на него возбудили уголовное дело. В городе Мелитополе, который расположен в Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство — по мнению властей региона, Киев пытается запугать местное население и дестабилизировать ситуацию. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» практически полностью блокировали Артемовск. Казанец оказался в СИЗО из-за перевода денег запрещенной в России террористической организации. Издание Forbes написало о том, что санкции не смогли разрушить финансовый сектор в России благодаря грамотным действиям Центробанка. Правительство Израиля сообщило Соединенным Штатам и ряду европейских государств, что может нанести удар по Ирану, если Тегеран превысит уровень обогащения урана в 60%. Вот такие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».

«Реальное время»
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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    неспокойная жизнь пошла, конечно
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  • Анонимно 23 мар
    а что артемовск разве не взят не освобожден? уже месяц как его освободили
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    Анонимно 24 мар
    Артёмовск освобождён, а Бахмут нет.
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  • Анонимно 23 мар
    за госизмену раньше расстреливали, хорошо что сейчас нет смертной казни
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    Анонимно 24 мар
    три четвертых населения России пришлось б ы растрелять
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Новости общества

10:53 МСК Все новости
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