Китайская разведка в России, угроза Ирану от Израиля, ситуация в Артемовске / «Реальное время Live»
Житель Приморья стал фигурантом уголовного дела о госизмене из-за связи с разведкой Китая — на него возбудили уголовное дело. В городе Мелитополе, который расположен в Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство — по мнению властей региона, Киев пытается запугать местное население и дестабилизировать ситуацию. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» практически полностью блокировали Артемовск. Казанец оказался в СИЗО из-за перевода денег запрещенной в России террористической организации. Издание Forbes написало о том, что санкции не смогли разрушить финансовый сектор в России благодаря грамотным действиям Центробанка. Правительство Израиля сообщило Соединенным Штатам и ряду европейских государств, что может нанести удар по Ирану, если Тегеран превысит уровень обогащения урана в 60%. Вот такие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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