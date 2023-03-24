День в истории: НАТО против Югославии, офицеры против императора

Чем примечательна дата 24 марта?

Фото: Darko Dozet / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Сегодня, 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом и Международный день борьбы с депрессией, в России поздравляют представителей штурманской службы ВВС. 24 марта был убит российский император Павел I, объявили об открытии возбудителя туберкулеза, в КГУ появилась кафедра журналистики, Попов показал, как передается радиосигнал, НАТО начало операцию «Союзная сила». Родились певица Венера Ганеева, писатель Хасан Сарьян, художник Орест Кипренский. Умерли королева Елизавета I, писатель Жюль Верн, философ Николай Бердяев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Основали кафедру журналистики в КГУ

24 марта 1962 года в Казанском государственном университете появилась кафедра журналистики. Ее возглавил профессор Казанского пединститута Иван Георгиевич Пехтелев. Изначально кафедра работала на базе историко-филологического факультета Казанского университета, однако в 1992 году был открыт факультет журналистики как самостоятельное подразделение, а через два года к нему были присоединены кафедры социологии и психологии. В 2003 году отделение психологии преобразовали в отдельный факультет.

Фото: kpfu.ru

24 марта 1930 года в селе Старомедведево (Иске Аю) Илишевского района БАССР родился писатель Хасан Сарьян. Учился в Бирском татарском педагогическом училище, после в Уфе, в пединституте, работал в местных редакциях, читал лекции в Башкирском госуниверситете. После публикации одного сатирического произведения попал под надзор КГБ и не мог больше работать в Уфе. По приглашению Аяза Гилязова переехал в Казань, работал в журнале «Азат хатын», в литфонде, альманахе «Идел». В 1962-м в Казани вышел его первый сборник рассказов. Помимо этого, занимался переводами, в том числе перевел «Тополек мой в красной косынке» Чингиза Айтматова. Умер в 48 лет.



24 марта 1955 года в Казани родилась певица Венера Ганеева. На сцену вышла в составе школьного хора, а потом — в ансамбле «Саз» под руководством Рифката Гумерова. Училась в музыкальном училище имени Аухадеева и Казанской консерватории, после чего в 1982-м стала солисткой театра оперы и балета, первая роль — цыганка Фраксита в «Кармен». В то же время выступала с эстрадным материалом, став одной из звезд татарской музыки 80-х. С 1999 года — заведующая кафедрой сольного пения факультета музыкальных искусств Казанского университета культуры и искусств. Инициатор проекта «Yзгәреш җиле», в котором известные песни исполняются в новых аранжировках.

Фото: Михаил Козловский

24 марта 1996 года прошли выборы президента Республики Татарстан. Им во второй раз стал Минтимер Шаймиев. В голосовании приняли участие 77,7% от общего числа избирателей — 2 260 120 человек. За Шаймиева проголосовало 1 968 130 человек (97,1%). Против — 56 800 избирателей (2,8%). Следующие выборы прошли 25 марта 2001 года, а в 2005-м выборы глав регионов были отменены, Шаймиев поставил перед президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о доверии к себе, а Госсовет Татарстана наделил его полномочиями главы республики на четвертый срок.

24 марта 2021 года «Реальное время» рассказало, как местом спецоперации сотрудников ФСБ стала сетевая кофейня в центре Казани. Именно там, как уверяли источники, после получения пакета с 10 млн рублей задержали пенсионера в пуховике и унтах, который оказался советником гендиректора крупной коммерческой фирмы и бывшим начальником межрайонной налоговой инспекции №17 Маратом Мухамадиевым. Именно он 17 лет отвечал за налоги в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево и Бавлах.



Источник wikipedia.org

Павла I убили

24 марта 1801 года, в половине первого ночи, группа из 12 офицеров ворвалась в спальню российского императора. Царя избили, ударили в висок тяжелой золотой табакеркой и задушили шарфом. Вдохновителями заговора были Никита Панин и Петр Пален, а группу исполнителей — «пьяных гвардейцев», возглавляли Николай Зубов и Леонтий Беннигсен. Организаторы переворота, граф Пален и князь Платон Зубов, бывший фаворит Екатерины II, имели и личные причины ненавидеть Павла. В целом же поводом было то, что воцарение Павла привело к крутой ломке екатерининских порядков, что вызвало недовольство многих знатных семейств. По официальной версии, с которой считались в Российской империи более ста лет, император скончался «от апоплексического удара», то есть инсульта.

24 марта 1896 года русский инженер Александр Попов продемонстрировал передачу радиосигнала «по воздуху». На ученом собрании Русского физико-химического общества в физическом кабинете Санкт-Петербургского университета Попов со своим постоянным ассистентом Петром Рыбкиным организовали беспроволочную передачу текстового сообщения. Состояло оно всего из двух слов. Рыбкин находился на расстоянии 250 метров в здании химического факультета и передавал сигналы с помощью азбуки Морзе. Находящийся у приемника председатель российского физического общества слушал набор точек и тире и расшифровывал послание, записывая его на доске куском мела. Вскоре на доске появились два слова: «Генрих Герц» — имя знаменитого немецкого физика, который первым высказал идею беспроводной связи.

Источник wikipedia.org

Открыли микобактерию туберкулеза



24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Кроме этого, он также открыл бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. В 1905 году за исследования туберкулеза ученый был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине. В то время это заболевание было одной из главных причин смертности даже в Германии. Да и в наше время туберкулез — основная причина смертности в развивающихся странах. От туберкулеза умирает больше людей, чем от всех других инфекционных заболеваний, включая СПИД и другие болезни, вызванные ВИЧ.

24 марта 1999 года началась крупномасштабная военная операция блока НАТО против Югославии — «Союзная сила». С 24 марта по 10 июня Югославия подвергалась бомбардировкам силами альянса. Причиной международного вмешательства стал межэтнический конфликт между исторически проживавшими в Косово албанцами и сербами. Власти Югославии во главе с президентом Слободаном Милошевичем не смогли договориться с блоком НАТО. Альянс без санкции Совета Безопасности ООН приступил к бомбардировкам военных объектов Югославии, позднее расширенных на промышленные и гражданские объекты. Бомбардировки были прекращены 10 июня, когда Югославия согласилась на вывод войск и полиции из своего автономного края Косово.