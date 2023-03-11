День в истории: пожар в Большом театре, землетрясение в Японии

Чем примечательна дата 11 марта?

Фото: Театральная площадь. Фото П. Павлова. Конец ХIХ — начало ХХ века. Главархив Москвы

Сегодня, 11 марта, во всем мире отмечается день пандемии COVID-19. 11 марта Николай II подписал манифест «О неприкосновенности общинного землевладения», Литва провозгласила свою независимость от СССР, у берегов Японии случилось крупное землетрясение, сгорел Большой театр, в Мадриде произошла серия терактов. Родились писатель Ахмет Файзи, балетмейстер Мариус Петипа, популяризатор танго Астор Пьяццолла, певица Нина Хаген. Умерли кинорежиссер Ричард Брукс, географ Петр Семенов-Тян-Шанский, рок-музыкант Кит Эмерсон.

Пожар в «Адмирале»

11 марта 1903 года в Уфе родился Ахмет Файзи. Писать стихи начал в 15 лет, популярностью пользовалась его поэма «Флейты». Впрочем, сейчас он более всего известен как автор драмы «Тукай» и одноименного романа. Написал либретто к операм Назиба Жиганова «Качкын» («Беглец») и «Джалиль», музыкальной комедии «Акчарлаклар» («Чайки») Джаудата Файзи, либретто первого татарского балета «Шурале» Фарида Яруллина.

Фото: Роман Хасаев

11 марта 2015 года в 15.20 в торговом центре «Адмирал» в Казани начался пожар. По данным МЧС, в результате погибли 17 человек, еще более 40 пострадали. Пожару был присвоен чрезвычайно высокий, четвертый уровень сложности. Возгорание возникло на втором этаже торгового центра, где располагались кафе и рестораны. Пламя быстро распространилось на соседние помещения и через несколько минут охватило почти все здание. К моменту прибытия спасателей внутри находилось около 500 человек. Часть из них смогли самостоятельно выбраться наружу, но многие оказались заблокированными внутри. Работы по ликвидации пожара продолжались весь день, и только к вечеру огонь удалось полностью потушить. По официальным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке, но следствие все еще продолжается и окончательный вердикт еще не вынесен.



11 марта 2021 года «Реальное время» сообщило, что в изолятор временного содержания Казани водворили бывшего начальника штаба МВД Татарстана, полковника милиции в отставке и действующего заместителя министра по делам ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате 56,7 млн рублей в Следкоме возбудили за несколько часов до этого, однако, по данным источников «Реального времени», оперативная разработка этой истории началась еще в 2020 году. И возможно, именно это помешало назначению Степущенко на пост главы Ростехнадзора в Поволжье.

Фото: Мария Горожанинова

Горит Большой театр



11 марта 1818 года родился французский балетмейстер, представитель классической школы балета Мариус Петипа. Его хореографию можно увидеть в таких балетах, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица». Петипа родился в театральной семье, начал заниматься балетом в раннем детстве, обучался в Парижской опере и быстро стал одним из наиболее востребованных балетмейстеров своего времени. Представляя драматические произведения на сцене, Петипа смог сохранить классические элементы балета, добавив к ним новые танцевальные движения и формы. Мариус Петипа был также известен своей тщательной работой с постановкой, включая подготовку декораций, костюмов и музыки. Балеты, созданные им, считаются классическими произведениями и сегодня продолжают ставиться на сценах всего мира.



11 марта 1853 года в Москве загорелся Большой театр. Пожар начался около девяти вечера в зрительном зале. По некоторым сведениям, его причиной стала блокировка одного из газовых фонарей, который взорвался и вызвал возгорание. Скоро огонь распространился на весь зрительный зал, а затем на сцену. Пожарным удалось быстро прибыть на место происшествия, но здание театра было очень старое и построено из дерева, к тому же внутри было множество легковоспламеняющихся материалов, таких как дерево, ткани, краски, лаки и прочее. Вскоре огонь перекинулся на соседние здания, что сделало пожар еще более опасным и масштабным. Позже был проведен тщательный анализ причин и последствий, которые привели к такой трагедии. Были приняты меры для повышения безопасности театров в России. Большой театр был восстановлен в течение нескольких лет.

Фото: humus.livejournal.com

11 марта 1903 года Николай II подписал манифест «О неприкосновенности общинного землевладения» в ответ на широкий общественный протест в связи с государственными попытками запустить процесс уравниловки в деревне. Манифест утверждал, что земля общин остается неприкосновенной и не может быть распределена между крестьянами без согласия их общин. Этот документ стал первым высшим законом, в котором была признана неприкосновенность общинных земельных владений на территории Российской империи.

11 марта 1990 года Литва провозгласила свою независимость от СССР. Это был первый подобный случай в истории Советского Союза. Литовское руководство считало, что юридическая связь с Советским Союзом была нарушена после аннексии Литвы в 1940 году и поэтому страна имела право на независимость. Единодушное голосование в литовском парламенте привело к провозглашению независимости, которая была подтверждена на референдуме 9 февраля 1991 года.

U.S. Navy photo

Катастрофа в Японии

11 марта 2011 года произошло мощное землетрясение с магнитудой 9,0 баллов на северо-востоке Японии в Тихом океане. Это было одно из самых сильных и разрушительных землетрясений в истории страны. Его эпицентр находился на расстоянии 130 километров к востоку от острова Хонсю на глубине 32 километров, что вызвало цунами высотой до 40 метров. Волны повредили множество населенных пунктов и привели к гибели и травмированию тысяч людей. В результате была повреждена АЭС «Фукусима-1». Население северо-восточных регионов Японии было эвакуировано из-за опасности вторжения радиоактивного облака в атмосферу и воду.

11 марта 2004 года в Мадриде за три дня до выборов в парламент произошла серия терактов, в результате которых погиб 191 человек и более 2 000 были ранены. Четыре поезда, следовавшие в разных направлениях, были атакованы бомбами, смонтированными в рюкзаках, находившихся в вагонах. Теракты были организованы исламистской террористической группой, связанной с «Аль-Каидой» (группировка запрещена в РФ). По результатам крупномасштабной операции по поимке подозреваемых было арестовано несколько десятков человек, включая главного организатора. Для Испании это стало самым крупным и кровавым актом терроризма в ее истории.

