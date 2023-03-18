Работники казанского франчайзи Аяза Шабутдинова жалуются на задержку зарплаты

Сотрудники компании — партнера Coffee Like сообщили и о других нарушениях — якобы о незаконных штрафах и неофициальном трудоустройстве

Фото: realnoevremya.ru/ Елизавета Пуншева

Сотрудники нескольких казанских точек международной сети кофеен Coffee Like пожаловались на работодателя, который, по их словам, задерживает зарплату на 2 месяца, незаконно штрафует и официально не трудоустраивает некоторых работников. Всего в городе 20 заведений, работающих по франшизе. Согласно информации на сайте, точки делятся между пятью предпринимателями. Как рассказал «Реальному времени» бывший сотрудник кофейни, один из франчайзи нарушает трудовые права своих работников. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

«Я виновата в том, что мне не выплачивают»

Устроилась на работу в декабре, а получила зарплату за 2 месяца лишь в феврале, и то не в полном объеме, рассказала «Реальному времени» бывшая сотрудница Coffee Like. Мария (имя изменено, — прим. ред.) работала в одной из точек на станции метро «Проспект Победы». В этой сети кофеен она трудилась почти всю зиму.



По словам Марии, при обещанных выплатах дважды в месяц работники не видели своих денег по нескольку месяцев. Задержки выплат руководство объясняло неэффективной работой самих сотрудников — дескать, «сами виноваты».

— Я списывалась с бухгалтером по поводу зарплаты, она мне говорила, что я виновата в том, что мне не выплачивают, — рассказала бывшая сотрудница кофейни.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На невыплату зарплаты жаловался и другой персонал нескольких казанских точек сети кофеен:

— Уже были выплаты остатков за декабрь?



— Я тебе больше скажу: мне в принципе зарплату не кидали.



— Во-во, мне тоже. Интересно, насколько это частая практика. Уже январь почти прошел, — переживали работники.

По их словам, такие условия труда распространялись на всех сотрудников заведения. Мария предоставила изданию скриншот переписки о зарплате с бывшей коллегой:

Оформление задним числом

Задержки зарплаты не единственное нарушение трудовых прав, рассказали сотрудники сети кофеен. Помимо этого, по их словам, обычно с работниками не подписываются трудовые договоры. Однако в случае с Марией пришлось изменить тактику. Все нарекания были к предпринимателю Айрату Губаеву — одному из казанских франчайзи Coffee Like.

В феврале Мария вместе с корреспондентом «Реального времени» пришла в офис предпринимателя с просьбой выдать зарплату. Владелец заведения уже знал о привлечении внимания журналистов к теме и, по словам девушки, подписал трудовой договор с ней задним числом.

После этого Губаев, как рассказала Мария, предложил два варианта: или выплатить ей 10 тысяч рублей за весь период работы — и она уволится по собственному желанию, или выплатить 13 тысяч рублей и уволить ее по статье.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Я ему сказала, что могу сама уйти, он сказал: нет. После выплаты этих 13 тысяч он передал мне только трудовой договор, я попросила у него другие копии. Но прошло уже больше 1,5 недели, и он не отвечает, — рассказала собеседница издания.



Корреспонденты «Реального времени» неоднократно связывались с предпринимателем с просьбой прокомментировать ситуацию с невыплатой зарплаты и жалобами персонала, но сначала Айрат Губаев пообещал ответить позднее, а потом отказался от комментариев. Тем не менее редакция готова предоставить бизнесмену право высказать свою позицию в этом споре.

Нарушения прав работников прописаны в регламенте

В распоряжение «Реального времени» попал регламент работы бариста в Coffee Like. Издание попросило юристов проанализировать его с правовой точки зрения. На вопросы ответили советник государственной гражданской службы 1-го класса, член Ассоциации юристов России Евгения Примечаева и генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

Первое, на что можно обратить внимание при изучении регламента, — длительность отпуска. Согласно документу, бариста может отдыхать либо один раз в год 14 календарных дней, либо два раза в год по семь календарных дней. При этом, согласно закону, ежегодный оплачиваемый отпуск должен длиться 28 календарных дней.

Второе — при трудоустройстве бариста совместно с помощником руководителя выбирает конкретное место работы, точку. Однако в регламенте также предусмотрено требование о необходимости выходить в любой кофе-бар, что, по словам Примечаевой, незаконно.

— Место работы является обязательным условием договора. При необходимости выйти в любой кофе-бар данное условие не будет законным, если кофе-бары расположены далеко друг от друга. Такое условие будет законным, если оно не нарушает права работника (например, длительная дорога), — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Кроме того, в регламенте представлен целый список действий, за которые следуют штрафы. К ним относятся: присутствие посторонних внутри рабочей зоны, опоздания, неправильное заполнение отчетов и многое другое. Юристы отмечают незаконность наложения подобных санкций на сотрудников.

— За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей работодатель вправе применить к нему дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст. 192 ТК РФ: замечание, выговор, увольнение. Такого взыскания, как штраф, действующее законодательство не предусматривает, — объяснил Гебель.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Еще одним пунктом регламента, нарушающим права сотрудников, стало снижение заработной платы за «непрохождение тайного покупателя» — при наборе менее 100 баллов при проверке ставка бариста уменьшается на 20 рублей на семь рабочих смен.

— Заработная плата является существенным условием трудового договора, и ее снижение без согласия работника не допускается, за исключением случаев вынужденного изменения организационных и технологических условий труда. Соответственно, снижать заработную плату, указанную в трудовом договоре, по причине «непрохождения тайного покупателя» недопустимо, — подчеркнул Гебель.

В регламенте присутствует еще некоторое количество требований и правил, не соответствующих Трудовому кодексу России. Среди них — отсутствие договора с конкретным медицинским учреждением о прохождении медицинского осмотра для получения медкнижки; требование об оплате обучения сотрудником, в случае если он не проработал 6 месяцев; задержка выплат при увольнении.

«У меня нет такого»

Несмотря на отказ от комментариев со стороны Айрата Губаева, ответить на вопросы корреспондента согласился другой казанский франчайзи сети — Максим Носов. Он тоже владеет несколькими точками Coffee Like в Казани. По словам бизнесмена, в регламентах его заведений и Губаева есть расхождения:

— У каждого свое, на самом деле. Они по-своему работают, мы — по-своему. У них там свои штрафы есть определенные, что-то не сделал — и получил штраф. У меня нет такого. У нас таких штрафов нет, у нас предупреждения. Три предупреждения, потом идет увольнение. Если человек не понимает, то мы с ним прощаемся.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Предприниматель выделил и другие отличия между своими заведениями и заведениями Губаева. К ним, например, относятся длительность отпуска (у Носова положенные 28 дней) и ставка зарплаты. Кроме того, обучение стажирующихся в его точках происходит за счет компании, возврат средств, затраченных на учебу, сотрудниками, если они проработали менее полугода, по его словам, в регламенте не предусмотрен.

Что касается Губаева, бывшие сотрудники его заведений подали заявление в прокуратуру о задержках зарплаты, штрафах и неофициальном оформлении. Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, ведомство проводит проверку по данным фактам.

Кроме того, как оказалось, предприниматель нанял Марию на работу в заведение общественного питания без наличия медицинской книжки. По этому поводу было подано обращение в Роспотребнадзор.

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