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Новые правила кругового движения, «Москвич 3» за 2 млн, дилеры Toyota обходят санкции / «Реальное время Live»

14:00, 08.02.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Новые правила кругового движения, «Москвич 3» за 2 млн, дилеры Toyota обходят санкции / «Реальное время Live»

Уже с 1 марта в России изменятся правила ПДД — это коснется проезда по круговому перекрестку. Приоритетность движения будут определять дорожные знаки. Уже сейчас в продаже появились первые кроссоверы под возрожденной маркой «Москвич» c бензиновыми моторами — купить автомобиль можно от 1,97 млн рублей. А тем временем дилеры Toyota нашли способ обойти санкции, касаемо починки автомобилей — японская компания перестала поставлять комплектующие в Россию, однако производитель не запрещает дилерам ввозить отдельно детали, не попадающие под санкции. Эти и другие новости обсуждаем в автообзоре «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
ОбществоАвтоБизнесРозничная торговляТранспорт

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:12
    бэху подержанную лучше взять, причем год будет более менее свежим
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  • Анонимно 17:12
    с ценами на машины сейчас какая-то фантастика происходит
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17:33 МСК Все новости
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