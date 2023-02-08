Новые правила кругового движения, «Москвич 3» за 2 млн, дилеры Toyota обходят санкции / «Реальное время Live»
Уже с 1 марта в России изменятся правила ПДД — это коснется проезда по круговому перекрестку. Приоритетность движения будут определять дорожные знаки. Уже сейчас в продаже появились первые кроссоверы под возрожденной маркой «Москвич» c бензиновыми моторами — купить автомобиль можно от 1,97 млн рублей. А тем временем дилеры Toyota нашли способ обойти санкции, касаемо починки автомобилей — японская компания перестала поставлять комплектующие в Россию, однако производитель не запрещает дилерам ввозить отдельно детали, не попадающие под санкции. Эти и другие новости обсуждаем в автообзоре «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии