Новогодний мюзикл ТНВ отобрал аудиторию у Первого канала

В декабре ТНВ стал лидером телесмотрения в Татарстане

В рейтинге по доле телесмотрения в Татарстане за декабрь ТНВ уверенно лидирует, обогнав федеральные новостные и развлекательные каналы. Это продемонстрировала выборка данных с телевизионных приставок одного из крупнейших татарстанских провайдеров — «Таттелекома». Значительную долю в этот успех внесли два проекта: новогодний мюзикл «Хаситэ», который уверенно отобрал аудиторию у «Новогодней ночи на Первом», и сериал «Алмаш», каждый вечер оттягивавший зрительское внимание от любимых передач федерального прайм-тайма. Аналитика декабрьского телесмотрения и причины успеха громких проектов ТНВ — в аналитическом обзоре «Реального времени».

Догнать и перегнать результаты 2021 года



Генеральная совокупность телевизионных приставок, по которым были собраны данные ПАО «Таттелеком», составляет более 124 тысяч. В выборку вошли 240 телеканалов, которые смотрят татарстанцы. Четверть всех приставок находятся в городах Татарстана, 75% — в остальных населенных пунктах.

В декабре ТНВ был безоговорочным лидером по доле телесмотрения в Татарстане — она составила 8,5%. На втором месте — телеканал «Домашний», доля которого составила 8,2%. «Россия 1» и НТВ (по 7,5%) делят третье и четвертое места. Первый канал — только на пятой позиции, его доля составила лишь 7%. Напомним, в декабре 2021 года Первый разделил лидерство с ТНВ, набрав по 8,3%, следом шли НТВ и «Домашний». В 2022 ТНВ продолжил уверенный путь наверх. Стабильно себя чувствует и «ТНВ-Планета», которая располагается на 7-м месте с долей телесмотрения в 3,6%.

Диаграмма предоставлена ПАО «Таттелеком»

Напомним, доля телесмотрения — это объем смотрения конкретного телеканала за определенный период времени по отношению к общему объему смотрения по всем телеканалам из выборки (в выборке участвуют 205 телеканалов, транслируемых в Татарстане). Выходит, что на ТНВ приходилось 8,5% от всего времени смотрения телевизора в Татарстане за декабрь.

Еще один показатель — охват телесмотрения. Он характеризует количество объектов, хотя бы раз контактировавших с телеканалом за выбранный период времени по отношению ко всем домохозяйствам, с которых собирались данные. ТНВ по этому показателю занимает 4-е место в декабре в Татарстане: 60,1% всей контролируемой аудитории хотя бы раз, хотя бы на одну минуту заходили на ТНВ. Впереди — Первый канал с 80,4%, «Россия 1» с 76,2%, НТВ с 73,1%. «ТНВ-Планета» с 41,2% — на 15-мместе.

Тот факт, что по охвату телесмотрения ТНВ уступает федеральным каналам, а по доле — уверенно их превосходит, объясняется тем, что, попав на национальный телеканал, зритель остается на нем. Охват характеризует «бездумное щелканье» пультом, он фиксирует каждое попадание человека на канал. А вот надолго ли он здесь задерживался, объясняет показатель доли телесмотрения. И по этому показателю ТНВ в декабре 2022 года обогнал своих федеральных коллег. Разберемся, какие же передачи стали «локомотивами» и удерживали внимание телезрителей.

Надолго ли зритель задерживается на канале, объясняет показатель доли телесмотрения. По этому показателю ТНВ в декабре 2022 года обогнал своих федеральных коллег. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Хаситэ»: мюзикл, возглавивший рейтинги

Как известно, декабрьские рейтинги во многом формируются за счет новогодней ночи. И по этому показателю ТНВ уверенно положил на лопатки всех конкурентов. Мюзикл «Хаситэ», созданный специально для новогодней ночи, стал в Татарстане самым просматриваемым шоу 31 декабря. Доля его телесмотрения достигла 19,9%, охват — 20%.

Графики телесмотрения в Татарстане за этот день показывают следующую картину: утром и днем, пока люди готовились к новогодней трапезе, уверенное лидерство занимал Первый канал. Там нон-стопом шла советская классика: «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы», «Операция Ы», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи» и другие любимые всеми поколениями фильмы. А вот вторым с самого утра уверенно шел ТНВ. Начиная с 19.45 национальный телеканал начал подъем и к 22.00 уже обосновался на вершине рейтинга. Доля Первого канала снижалась, в 23.45 подросла, но так и не догнала ТНВ. И это можно назвать однозначным и безоговорочным успехом татарстанского канала, который в последние часы уходящего года безраздельно привлекал внимание телезрителей. В это время на ТНВ шел мюзикл «Хаситэ», снятый специально для новогодней ночи.

График телесмотрения в Татарстане 31 декабря. Предоставлен ПАО «Таттелеком»

Это шоу оказалось в Татарстане самой просматриваемой передачей и на ТНВ, и по остальным телеканалам в декабре. Олег Кондрашов, режиссер-постановщик мюзикла, рассказывает «Реальному времени»:

— Самое главное в фильме — татарское национальное украшение хаситэ. Оно, кстати, у нас было не бутафорским — иначе мы бы и сами не прониклись. Это настоящее старинное украшение, истинное наследие. Сохранение традиций — неотъемлемая часть культуры нашей республики. И я думаю, что эта идея затронула глубокие струны души каждого нашего татароязычного зрителя. Все мы помним бабушкины сундуки и шкатулки, в которых скрывались какие-то удивительные для нас вещи. Наверное, просматривая этот мюзикл, многие молодые люди спросили у своих родителей: «А у нас что-нибудь подобное осталось?» Интересным был и сюжет: мы показали не рядовую развлекательную комедию, но и элементы драмы, и глубокую лирику. Зритель мог и поплакать, и посмеяться, и я думаю, это тоже повлияло на рейтинг. А я как режиссер постарался как можно точнее передать характеры героев.

Команда «Хаситэ». Предоставлено телеканалом ТНВ

Съемки мюзикла плотно шли две недели. В нем снимались по большей части не профессиональные актеры, а эстрадные певцы. Но режиссер говорит: они артисты, сцена — их дом. Поэтому справились замечательно даже с самыми драматическими моментами. Особенно наш собеседник выделяет в этом смысле Ильгиза Шайхразиева и в шутку предрекает ему в будущем большую карьеру киноактера. Олег Кондрашов рассказывает и о курьезных моментах. Так, по сценарию хаситэ крадет воришка, оно пропадает на какое-то время. По странному стечению обстоятельств, съемочная группа несколько раз теряла хаситэ и во время работы над фильмом. Но все окончилось хорошо, и мюзикл стал одним из главных телевизионных событий Татарстана в декабре.

Фото со съемок мюзикла «Хаситэ». Предоставлено телеканалом ТНВ

Алина Сулейманова: «Телевидение не прощает фальши»

Алина Сулейманова, исполнительный директор телеканала, креативный продюсер мюзикла, комментирует успех «Хаситэ»:

— Во-первых, сама сюжетная линия предусматривала такой результат. Мы выбирали из множества сценариев. Большое спасибо его автору, Альберту Шакирову. Во-вторых, у нас на ТНВ очень классная, профессиональная команда. Уже не первый год на ТНВ работает киностудия «Ватан», наши ребята умеют работать на высокотехнологичном, современном оборудовании и делают настоящее кино. Мы благодарим президента Татарстана, Рустама Нургалиевича Минниханова. Вот уже второй год подряд он анонсирует наши новогодние проекты. Благодаря этому «Хаситэ» многие ждали. Кроме того, очень классно сработала команда артистов. Они не профессиональные актеры, а певцы. А здесь им нужно было работать не на сцене, а в кадре, дубль за дублем. Телевидение не прощает фальши, и сработать нужно было очень четко, чтобы зритель поверил. Но все справились, все выложились по полной, и это дало результат!

Скриншот сообщения Рустама Минниханова в Telegram

Исполнительный директор телеканала отмечает помощь и от спортивной команды «КАМАЗ-Мастер», участники которой тоже «засветились» в съемках, проехав по городу на своих могучих гоночных автомобилях. Для этого КАМАЗы сказочно украсили, а Эдуард Николаев сыграл роль Деда Мороза. Съемки проходили в том числе и в Казани, и для этого ночью специально перекрывали один из городских мостов. Появление прославленной гоночной команды в мюзикле заняло считанные десятки секунд, но стало ярким событием.

Резеда Фасхутдинова, главный режиссер телеканала ТНВ, подытоживает:

— Думаю, свою роль в успехе проекта сыграло много факторов. Во-первых, замечательная, молодая, креативная команда, работавшая над мюзиклом. Для наших молодых режиссеров было очень важно снять качественный, хороший продукт, к этому они приложили все усилия. Ребята работали с большим энтузиазмом, с большим рвением. Мы отработали 15 съемочных смен, и каждая из них длилась минимум по 16 часов, я сейчас не утрирую! У нас было полное взаимопонимание, мы работали очень слаженно, понимая друг друга с полуслова. Мы хотели доставить удовольствие зрителю, дать ему эмоциональный заряд, сделать не просто сборник клипов, но и связать это все в интересную, красивую историю. Думаю, нам это удалось. Поэтому все и получилось — интересно, креативно, смотрибельно!

Такой вот «праздник к нам приходит» в исполнении «КАМАЗ-Мастер». Фото: tnv.ru

Сериал «Алмаш» — новый хит ТНВ

В течение декабря основная часть зрителей ТНВ сосредоточилась среди негородского населения республики: здесь доля его телесмотрения находится на уровне 10,1%, оставляя довольно далеко позади себя телеканалы «Домашний» (8,8%) и НТВ (7,7%). А вот в городах лидирующие позиции — у новостных ресурсов: Первый канал на первом месте среди горожан с долей телесмотрения 8,5%, следом — «Россия 1» с 8,3% и НТВ с 6,9%. ТНВ в городах Татарстана — на 6-м месте.

В выходные дни ТНВ уступает по доле телесмотрения «Домашнему» (8,1% против 8.8%), следом идут «Россия 1» и Первый канал с 7,8% и 6,5% соответственно. При этом в течение дня ТНВ удерживает лидерство с самого утра, лишь немного уступая Домашнему на период с 12.00 до 14.00 и «России 1» с 16.30 до 18.00. Вечерний пик наступает в 18.45, после чего доля телесмотрения ТНВ снижается.

В будние дни доля телесмотрения ТНВ увеличивалась до 8,7%, НТВ поднимался на второе место до 8,4%, «Домашний» — проседал на третье, до 7,9%. В будни национальный телеканал лидирует с 6 часов утра до 9.45 с пиком в 7.45: в утренние часы идут любимые татарстанцами шоу «Манзара», «Здравствуйте». Первый вечерний пик (9,1%) приходится на 18.45 — здесь идет новостная передача «Татарстан хэбэрлэре». Резкий подъем по будням идет к 20.00, достигая 11,3% к четверти девятого. Этот пик приходится на время показа сериала «Алмаш».

На съемках сериала «Алмаш». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Новый проект ТНВ, сериал «Алмаш», снимали летом в Тюлячинском районе. Эта мелодрама с элементами комедии и триллера повествует о двух братьях-близнецах, которым приходится поменяться социальными ролями. Одному из них доводится вернуться в родную деревню — его приключения и составляют основу сценария. Сериал с самого начала прочно завладел вниманием зрителей, и в декабре стал бесспорным хитом среди аудитории в республике.

Алина Сулейманова делится забавным фактом:

— Наши сотрудники, которые работают на выпуске, заранее отсмотрели все серии — им было очень интересно, каким будет финал. Они не могли остановиться, пока все не досмотрели.

Главный режиссер сериала Алмаз Акберов объясняет «Реальному времени»:

— Любой видеопродукт зависит от картинки, от выбора локации. Этот проект — о сельской жизни. Мы выбрали очень красивые локации, которые включают и красивую, рельефную местность с игрой перспектив, и яркую, контрастную, живописную современную деревню. Были там интересные контрасты: благоустроенный парк, а через дорогу — огород, где люди копают картошку. А ведь деревня — это то, что близко и дорого сердцу каждого татарстанца. Почти у всех нас есть там родственники, почти все мы уходим корнями в село. Кроме того, немалая доля наших зрителей и сегодня живет в сельской местности. Думаю, поэтому сериал «Алмаш» так отозвался сердцу нашего зрителя.

Сыграл свою роль и подбор типажей героев сериала, и спектр сценарных ходов. Есть здесь и элементы драмы, и комедии, и любовная линия, и даже намек на остросюжетный боевик. Каждый найдет здесь свое, а в ком-то из героев узнает соседа, знакомого или даже себя, уверен режиссер.

Сыграл свою роль и подбор типажей персонажей, и спектр сценарных ходов

«ТНВ объединяет»

Кстати, смотрели его не только татарстанцы. Алина Сулейманова говорит:

— Что важно для телевизионщика? Обратная связь. А какую обратную связь мы можем видеть? Рейтинги. Мы совершенно точно знаем, что нас смотрят и за пределами Татарстана. Ведь ТНВ объединяет. Мы получаем обратную связь через свои соцсети. Нам поступает множество телефонных звонков, в том числе и из-за пределов республики.

Подытоживая все вышесказанное, исполнительный директор ТНВ благодарит зрителей — за верность телеканалу, а руководство региона — за мощную поддержку телевизионной отрасли. Передачами, оказавшими наибольшее влияние на декабрьские рейтинги, стали два фильма — сериал «Алмаш» и мюзикл «Хаситэ». Сериал, стартовавший 5 декабря, уверенно лидировал в рейтингах телеканала в течение всего месяца, а «вишенкой на торте» стал мюзикл, который стал самой популярной программой конца уходящего года среди татарстанцев.