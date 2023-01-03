Топ лучших фильмов и сериалов 2022 года, которые вы пропустили / Реальное Время Live

2022 год оказался насыщенным не только на политические и экономические, но и на культурные события — в частности, на кинопремьеры. Однозначно, для российского зрителя год выдался сложным, ведь большинство голливудских новинок просто не вышли на наших киноэкранах и в стриминговых сервисах. Однако русская аудитория оказалась весьма целеустремленной: известны случаи, когда россияне уезжали в соседние страны, чтобы первыми увидеть долгожданные новинки. Редакция «Реального времени» составила своеобразный топ-2022 года, куда вошли фильмы самых разных жанров — от триллеров до вольных адаптаций советской классики. Мы не стали выстраивать в этом списке какой-то рейтинг, чтобы заранее не создавать впечатление о фильме — предлагаем вам самим оценить их в комментариях. В нашу подборку попал и рейтинг самых кассовых картин, а вот понравились они зрителям или нет — уже другой вопрос. Смотрите наш обзор, вдруг яркие премьеры прошли мимо ваших глаз? И как бонус для тех, кто не знает, чем заняться в новогодние праздники, мы составили для вас также топ сериалов, которые уже полностью вышли в 2022 году и ждут вас.