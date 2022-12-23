«Это подрывает авторитет, статус и престиж казанского ипподрома»

Казанцы просят вернуть уволенных из прокатного отделения ипподрома инструкторов верховой езды

На глобальной платформе общественных кампаний появилась петиция в поддержку и защиту прав инструкторов прокатного отделения международного конноспортивного комплекса «Казань». В ней говорится, что тренеров, обучающих казанцев верховой езде на ипподроме, уволили без оснований, что является «грубым нарушением всех допустимых норм морали и закона». Авторы требуют вернуть персонал, и их уже поддержали несколько сотен человек. Учредитель комплекса — компания «Татспиртпром» — заверила «Реальное время», что прокатное отделение работает в штатном режиме, оставив без ответа вопрос о причинах увольнения инструкторов. Пока клиенты отказываются от абонементов и требуют возврата средств, оставшиеся без работы тренеры надеются вернуться на свои места. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».



Инструкторы — без работы

Постоянные клиенты прокатного отделения Казанского ипподрома собирают подписи в защиту уволенных инструкторов. Петицию подписали почти 350 человек, в ней авторы просят вернуть работу тренерам верховой езды.

«Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении всех инструкторов. Мы не можем равнодушно наблюдать за тем, как руководством разваливается и уничтожается то, что было создано на протяжении нескольких лет усилиями прежнего руководства и тренерским составом. Со своей стороны считаем это вопиющей несправедливостью. Хотим подчеркнуть, что сложившаяся ситуация в прокатном отделении является беспрецедентной. Это подрывает авторитет, статус и престиж Казанского ипподрома. Увольнение всех инструкторов — это грубое нарушение всех допустимых норм морали и закона», — убеждена Наталия Молоканова.

В обращении она отмечает, что тренеры прокатного отделения Казанского ипподрома показали себя как высококвалифицированные специалисты, знающие свое дело, болеющие за него и отдающие себя без остатка, и считает, что «недопустимо терять специалистов с таким богатым, годами наработанным опытом<...>принимать такие невзвешенные и необдуманные решения и рушить то, что создавалось годами…».

Тренеры прокатного отделения Казанского ипподрома показали себя, как высококвалифицированные специалисты. Фото: vk.com/ippodrom_kzn

«Реальному времени» удалось связаться с автором петиции. Наталья Молоканова — одна из постоянных клиенток прокатного отделения и занимается на Казанском ипподроме уже несколько лет.



— Мы шли туда именно к людям, с которыми общались уже несколько лет, тренировались у них — они нам уже как семья стали, — рассказала девушка от имени многих учеников отделения.

Переживают о потере профессионалов преданных своему делу всей душой и другие клиенты:

— Прокат хороший, сотрудники вежливые. Прогулка понравилась, — делится впечатлениями Екатерина.



— Можно научиться ездить на лошади, есть хорошие инструкторы, добрые лошадки, бонусом — собаки-подлизы и «урчательная» кошка, — согласна с ней Оксана.

— Лошади и люди, которые занимаются непосредственно прокатом, — замечательные! Но вот администрация — не очень. Не пускают на территорию на авто. А от парковки до здания проката — несколько сотен метров по ледяным тропинкам и неочищенным заледеневшим лестницам. Очень опасно там ходить, особенно с маленькими детьми. К тому же нигде нет ни одного указателя, куда идти, если первый раз, то будете долго блуждать пешком по огромной территории, — заметил Марсель.



Фото: vk.com/ippodrom_kzn

«Мы не должны становиться потерпевшей стороной»

— В минувшие выходные я прихожу на занятия и узнаю, что остался всего один инструктор, и то ему дали время отработать только две недели. Выяснилось, что всех просто по принуждению заставили написать заявление по собственному желанию. Я, честно говоря, была очень расстроена и в шоке от этой ситуации. Мы, конечно, не знаем всю эту внутреннюю кухню, но не поняли — как такое вообще могло произойти? Это же весь штат инструкторов заставили уйти, под каким-то давлением. В наше время это вообще недопустимо. Поэтому мы и решили написать петицию, привлечь внимание общественности к тому, что происходит на Казанском ипподроме, — возмущается Наталья.

Узнав о том, что прокатное отделение осталось без инструкторов, часть клиентов потребовала возврата средств за абонементы и написала соответствующие заявления в бухгалтерию МКСК. Стоимость абонемента, в зависимости от количества занятий, варьируется в пределах 4—6 тысяч рублей.

Молоканова считает, что приобретать новые абонементы теперь вообще не имеет смысла, как и обращаться к руководству. При этом желания накалять конфликт с администрацией МКСК у клиентов отделения нет. Они лишь надеются, что инструкторам все же вернут работу.

— Мы любим там заниматься, мы не хотим никуда уходить, нас все устраивает: мы знаем и тренеров, и лошадей. Проблемы в том, что сейчас этих людей не осталось, и мы оказались в подвешенном состоянии. Никто не хочет уходить — ни сами тренеры, ни мы — их ученики. Если у руководства есть какие-то планы, то пусть меняют формат работы, структуру, если это людям во благо — мы только «за», и в эти процессы не вмешиваемся. Но внутренняя кухня не должна отражаться на клиентах, мы не должны становиться потерпевшей стороной. При этом инструкторы — прекрасные люди, профессионалы, мы их любим, они себя зарекомендовали только с лучшей стороны, — подчеркивает Наталия Молоканова.

«Мы не хотим никуда уходить, нас все устраивает: мы знаем и тренеров, и лошадей», говорит клиентка прокатного отделения Наталья Молоканова.

«Мы просто стояли в шоке, не понимая, что вообще происходит»

Редакции также удалось переговорить с уволенными инструкторами отделения. По их словам, в общей сложности без работы остались трое тренеров, единственный четвертый — сейчас на испытательном сроке. Проблемы, как рассказал один из бывших сотрудников, начались осенью, когда начали вести электронную запись посетителей, а новый администратор не справился с задачей, просто игнорируя звонки потенциальных клиентов. Как результат, посещаемость проката упала, а с ней и выручка. Если прежде на занятия или экскурсии приходили от 80 до 100 человек в месяц, то теперь записывались единицы. К тому же не все лошади были готовы к зимнему сезону — их не «переобули» в специальные подковы с шипами, и выводить животных из конюшни для работы с посетителями было небезопасно.

— Запись снизилась максимально, у нас был пустой журнал, приходили только те, кто занимался на постоянной основе. Поток упал в том числе из-за сезонной заболеваемости — обычно осенью всегда так происходит, — рассказал один из уволенных тренеров, попросив не называть его имени, поскольку еще надеется вернуть работу. — 14 декабря к нам пришел представитель руководства и сообщил, что все инструкторы должны уволиться по собственному желанию. Придя в себя от услышанного, решили узнать, как теперь быть с теми, кто записался на ближайшее время. Его ответ был такой: «Делайте, что хотите, мне без разницы». Мы просто стояли в шоке, не понимая, что вообще происходит. Только недавно нам говорили, что ипподром стремится повысить клиентоориентированность, поток посетителей — и тут такое.

Небольшой коллектив инструкторов решил напрямую узнать о причинах увольнения у директора комплекса Марата Гильфанова, отправившись к нему на личный прием.

— Он сказал: раз прибыли нет — значит, не хотите работать, или уходите по собственному желанию, или найдется статья для увольнения. Мы пытались рассказать о причинах снижения прибыли, что вина лежит на том, кто не принимал звонки от клиентов, кто, по сути, нас кинул, и было много жалоб. Людям приходилось самим приходить на ипподром, еще и ждать, пока их запишут, и, конечно, они возмущались по поводу того, что происходит с записью, — с горечью рассказывают инструкторы.

«Только недавно нам говорили, что ипподром стремится повысить клиентоориентированность, поток посетителей — и тут такое». Фото: vk.com/ippodrom_kzn

«Работает в штатном режиме»

Отделение проката в составе ипподрома было создано с основанием нового ипподрома в 2005 году. Учредителем комплекса является АО «Татспиртпром» с долей в 90%, остальная часть принадлежит аффилированному с ним ООО «Фирма «Тансу». С начала основания и до осени 2021 года казанской ареной скачек руководил Сергей Василенко. В сентябре прошлого года ему на смену пришел Марат Гильфанов — выходец из структур «Татспиртпрома» и глава племенного конезавода «Казанский» в селе Званка Пестречинского района.

В список услуг прокатного отделения входит катание верхом, в карете или на санях, занятия верховой ездой, индивидуальные и групповые экскурсии по ипподрому и конюшне. Численность сотрудников — инструкторов в последнее время насчитывала всего четыре человека.

«Реальное время» направило официальный запрос руководству МКСК «Казань» с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить причины увольнения сотрудников, но ответа не поступило. В «Татспиртпроме» о расставании с инструкторами также не захотели говорить:



— Прокатное отделение Международного конно-спортивного комплекса «Казань» работает в штатном режиме ежедневно с 9:00 до 20:00, кроме традиционного выходного дня — понедельника, — лаконично ответили в компании, проигнорировав вопросы об увольнении персонала отделения.

Корреспондент издания обратился в прокатное отделение ипподрома под видом клиента. Принявшая звонок девушка сообщила, что места на все выходные забронированы, но есть окна по вечерам в будни. Администратор призналась, что пока работает лишь один инструктор, на вопрос: где остальные — ответила, что не знает.

В список услуг прокатного отделения входит катание верхом, в карете или на санях, занятия верховой ездой, экскурсии. Фото: vk.com/ippodrom_kzn

От лошадей конники просто так не уходят

Часть инструкторов проработали на МКСК от десяти и более лет: и многие ученики для них стали почти родными и своей жизни без любимых скакунов они уже не представляют. При этом каких-то явных претензий или выговоров со стороны начальства тренеры не получали. Известие об увольнении практически за пару недель до новогодних праздников стало шоком, тем более по обыкновению в эти дни ипподром получает немало заявок от желающих покататься на лошадях.

— Все настолько запутанно, и нам конкретно никто ничего объяснить не может. Мы сейчас как неприкаянные туда-сюда мотаемся. Все планы до октября — ноября мы исправно выполняли. Но потом возникли объективные причины, из-за которых показатели снизились. Куда идти после увольнения, и что делать в этой ситуации, мы не знаем. Эта работа была основной и единственной. По сути, с учетом той зарплаты, что мы получали, мы работали на голом энтузиазме и на безусловной любви к скакунам. Конники — это люди своего дела, от лошадей мы просто так не уходим, и просто так никогда их не бросим, — посетовал один из тренеров.

Два сотрудника уже написали заявления по собственному желанию — по их словам, под давлением администрации, не желая вступать с ней в конфликт. Один из инструкторов пока находится в отпуске, а старшего инструктора руководство МКСК оставило на испытательном, двухнедельном сроке.

Девушки-инструкторы не теряют надежду, что проблема в скором времени разрешится, конфликт урегулируют миром, и им все же удастся вернуться на любимую работу. Пока же для работы с посетителями назначают свободного сотрудника ипподрома. Но постоянные клиенты высказывают недовольство таким подходом к работе. «Характер животного тоже нужно знать и учитывать при обучении», — отмечают они.