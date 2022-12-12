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Конец инфраструктуре Украины, война России и США, удар по татарскому гостеприимству / «Реальное время Live»

18:00, 12.12.2022 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Конец инфраструктуре Украины, война России и США, удар по татарскому гостеприимству / «Реальное время Live»

Сегодня в разговоре с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский заявил об уничтожении половины всей энергетической инфраструктуры Украины. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли призвал правительство урезать поставки вооружения на Украину из-за страха растратить все свои стратегические ресурсы. Пентагон уже десять лет назад разработал план войны с Россией. Тем временем казанский аэропорт провалил проверку снегопадом — рейсы задерживались и перенаправлялись в соседние города, а пассажирам не предложили ничего лучшего, чем по несколько часов сидеть на голом полу залов ожидания. Эти и другие темы обсуждаем сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:30
    Пентагон уже десять лет назад разработал план войны с Россией. - сколько наша страна терпела
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23:06 МСК Все новости
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