«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 32-я: «Неотосланные письма»

Экранизация самого популярного произведения Аделя Кутуя

Фото: www.youtube.com. Кадр из фильма

На этой неделе «Реальное время» писало о постановке в Кариевском театре по повести Аделя Кутуя «Приключения Рустема». Оказывается, еще летом в Сети появилась экранизация его самого популярного произведения — «Неотосланных писем», снятая в 2017 году. Вероятно, права спустя время вернулись к создателям. Казавшаяся новой главой картина стала пиком творчества триединства Рустама Рашитова и четы Дамаскин — позже они выпустили фильм «Кире», после чего о них мало что слышно.

Женщина, которая смогла

«Неотосланные письма» Кутуй написал в 1935 году. В это время уже смолкло эхо дела «Җидегән», уфимского объединения татарских писателей, куда, как указывают «особо ответственные» коллеги, входят сын фабриканта Кутуй, сын купца Габдрахман Минский, сын муллы Наки Исанбет и другие. На собрании Татарской ассоциации пролетарских писателей «Җидегән» объявляют контрреволюционной организацией, участников исключают из ТАПП, вскоре начинают водить на допросы, Кутуй уходит в преподавание. «Тапшырылмаган хатлар» — его возвращение в литературу.

Если убрать весь коммунистический контекст, это произведение о женщине, которая смогла преодолеть все преграды и неурядицы. Играет главную роль Галии актриса Гузель Минакова-Cибгатуллина, служившая в то время на сцене Камаловского театра. Не только играет, но и поет, при этом роль аккомпаниатора исполняет Эльмир Низамов. При этом на площадку актриса попала случайно: привела сына Арслана на кастинг. В итоге снималась сама. Роль ее возлюбленного Искандера играет коллега по театру Ришат Ахмадуллин, пробует силы на экране певец Айдар Сулейманов в роли «хорошего парня».

Вернись в село



Из 1935 года действие перенесено в наши дни, но фильм Рашитова-Дамаскиных архетипичен в символике: Казань в нем — место противоборства, Москва — далекое и небезопасное пространство, зато деревня — рай на земле, хотя для того, чтобы это осознать, героине придется пострадать. Муж-актер бросил выпускницу медицинского университета ради столичной карьеры, а она оказалась в деревне Адрас с двумя детьми, где вынуждена жить прямо в фельдшерском пункте. Фото отца она заменяет, письма подделывает. Стоп, письма? В начале XXI века?



При этом «Тапшырылмаган хатлар» был снят по заказу Министерства образования РТ в рамках программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ» (бюджет — 4 млн 100 тысяч рублей), в нем звучит адекватная татарская речь, не вызывающая оскомину. На весь фильм у команды ушло около 5 месяцев, снимали в Казани, в Арском и Камско-Устьинском районах, а деревню в основном фиксировали в селе Большие Ковали Высокогорского района. В частности, оператор Денис Гусев снял живых овец, которых через пару дней зарезали на Курбан-байрам.

После показов «Неотосланных фильмов» по телевидению Рашитов жаловался, что продюсеры не были заинтересованы в продвижении фильма. В прокат он так и не вышел, был показан на ТНВ в виде сериала из четырех эпизодов, попал на фестивали типа Шукшинского. При этом уже тогда Дан и Ильсеяр Дамаскин писали сценарий к «Кире» об учителе, который принципиально говорит на татарском, фильм вышел в 2019 году с Фанисом Зиганшой в главной роли. В Сети можно найти его пиратскую версию, что характерно, все реплики Зиганши дублированы.