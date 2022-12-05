День в истории: ТАССР поделили на районы, в Москве взорван храм Христа Спасителя, пират Дрейк завез картофель

Чем примечательна дата 5 декабря?

Сегодня, 5 декабря, — Всемирный день почв, Всемирный день торта «Захер» и Всемирный день ниндзя. Также отмечается Международный день добровольцев, а в России — День волонтера. В Гане празднуют День фермера, День отмены сухого закона и День Уолта Диснея — в США, День детей — в государстве Суринам, День строителя на Кубе, а День отца в Таиланде. 5 декабря в Казани были созданы два новых района, в Татарской республике одобрен проект районирования. В Москве в этот день по распоряжению Сталина взорвали самый большой храм, в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел пожар. В Германии устроили «охоту на ведьм», а Колумб открыл остров Гаити. 5 декабря родились поэты Федор Тютчев и Афанасий Фет, художник Константин Коровин, скульптор и фотограф Александр Родченко, Уолт Дисней, актриса Нина Русланова, Хосе Каррерас и Патрисия Каас. В этот день не стало великого композитора Моцарта, автора множества исторических романов Александра Дюма-отца, великого хирурга Николая Пирогова, художников Валентина Серова и Клода Моне, маршала Александра Василевского, политика Нельсона Манделы, патриарха Алексия II и актера и кинопродюсера Марка Рудинштейна. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Арестованы студенты-бунтари и созданы районы Татарской республики и Казани

В ночь на 5 декабря 1887 года в Казани прошли аресты студентов Императорского Казанского университета, которые накануне участвовали в сходке. Под стражу был взят студент Алексеев, сын обер-офицера, который дал во время сходки пощечину инспектору Потапову. Его судили и приговорили к 3 годам дисциплинарного батальона. Остальные студенты-бунтари провели под арестом в стенах пересыльной тюрьмы у Казанского кремля всего одну ночь, в их числе и Владимир Ульянов. 5 декабря он подал прошение ректору, где написал: «Не признавая возможным продолжать мое образование в Университете при настоящих условиях университетской жизни, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать надлежащее распоряжение об изъятии меня из числа студентов Императорского Казанского университета». На тот момент руководство вуза и так уже приняло решение исключить Ульянова из университета: в списке студентов у фамилий тех, кто вел себя наиболее решительно во время сходки, стояли галочки, напротив фамилии «Ульянов» их было две — он был братом казненного революционера. Из 99 человек, участвовавших в протесте, исключили 48 студентов.

Фото lenin.tatmuseum.ru

С 5 декабря 1929 года на территории Татарской АССР вместо кантонов стали создаваться районы, перед этим проект районирования получил одобрение ВЦИК СССР. По нему республику поделили на шесть округов и 84 района. Например, Бугульминский округ состоял из 11 районов, Казанский — из 13, а Челнинский — из 18. Казань становилась самостоятельной административно-хозяйственной единицей, которая непосредственно подчинялась Съезду Советов Татарии и ТатЦИКу. Пересматривать территориальное деление в СССР стали после выхода статьи Сталина «Год великого перелома». В ней он призывал ускорить темпы коллективизации и резко увеличить количество создаваемых колхозов и совхозов. После чего пленум ЦК ВКП(б) решил перенести центр работы с крестьянами в непосредственную близость от деревни — в районы.

5 декабря 1995 года в Казани по постановлению президиума Верховного Совета республики появились новые районы — Авиастроительный и Ново-Савиновский. Их сформировали за счет территории бывшего Ленинского и части Московского районов. Наименование первого района говорит само за себя — на его территории базируется авиационный комбинат, построенный в 30-е годы прошлого столетия. Этот промышленный район получил название Казмашстрой, а в обиходе стал называться Авиастроем. В конце 1934 года ему было присвоено имя Ленина. В районе действовало более тысячи промышленных предприятий: КАПО им. С.П. Горбунова, предприятия по производству моторов, вертолетов, железобетонных конструкций, ЗКПД и многие другие. Созданному в этот день Ново-Савиновскому тоже отошла часть территории бывшего Ленинского района, а его название связано с поселком Савиново, который прежде был Савиновской слободой, и включен в черту города в 1923 году. В конце 2010 года по решению исполкома Казани администрации этих двух районов были объединены.

Фото: предоставлено ДПСО «ЛизаАлерт» Республики Татарстан

5 декабря в России и мире отмечается День добровольца. В этот день 2021 года региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Татарстане Артем Латышев рассказал «Реальному времени» об основных заблуждениях потенциальных волонтеров-поисковиков, о главных правилах для родственников пропавших и чем чревато обращение к экстрасенсам и гадалкам, а также развеял миф о том, что для обращения с заявлением о пропаже человека нужно ждать три дня.

Разрушен храм Христа Спасителя, трагедия в клубе «Хромая лошадь»

5 декабря 1931 года по личному распоряжению Сталина в Москве двумя взрывами был разрушен храм Христа Спасителя, который строился почти 40 лет — с 1839 по 1883 год. На его месте советские власти собирались соорудить грандиозный Дворец Советов. Выпускник ВХУТЕМАСа Виктор Балихин предложил соорудить в честь вождя пролетариата грандиозное здание в такой точке Москвы, чтобы его можно было бы увидеть издалека. Этим местом и был выбран участок, где стоял храм Христа Спасителя. По проекту архитектора Бориса Иофана на его месте должны были возвести гигантскую башню, в самой верхней точке которой стояла бы огромная статуя Ленина, указывающего путь к светлому будущему. Перед тем как храм был разрушен, составили список исторических памятников из его убранства, подлежащих сохранению: небольшие фрагменты фресок, часть церковной утвари и несколько горельефов были переданы в музеи, все остальное погибло. Разбирали храм в большой спешке, но, поняв, что быстро сделать это не получится, было решено разрушить его взрывчаткой. Куски храмового мрамора направили на строительство станций метро «Кропоткинская» и «Охотный ряд», скамейки установили на станции «Новокузнецкая», а часть плит с именами героев войны с Наполеоном 1812 года раскрошили и посыпали ими дорожки в московских парках. Часть элементов белокаменного декора удалось сохранить — их вмонтировали в стену Донского монастыря. Планы по созданию Дворца Советов таковыми и остались. К 1939 году, когда был уложен фундамент высотной части, в ход строительства вмешалась Вторая мировая война — металлические конструкции пошли на противотанковые ежи для обороны Москвы, а также на сооружение мостов на железной дороге. После войны фундамент здания использовали для строительства плавательного бассейна «Москва», который действовал с 1960 по 1994 год. Говорить о восстановлении утраченного храма стали в конце 80-х годов, и к 2000 году он был заново отстроен и освящен. Сегодня храм Христа Спасителя является самым крупным в России, одновременно способен вмещать 10 тысяч человек.

Фото Аноним Инкогнитович / wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0

5 декабря 2009 года в Перми в ночном клубе «Хромая лошадь» произошел пожар — первый случай массовой гибели людей в ночных клубах в истории России. Он был признан крупнейшим в постсоветской России по числу жертв — в нем погибли 156 человек, потеряли одного или обоих родителей 109 детей, девять детей остались «круглыми сиротами», пострадали 238 человек. Причиной возгорания стал устроенный в помещении фейерверк, из-за которого загорелся потолок, украшенный ветками ивы и холстом. На мероприятие в честь 8-летия клуба в ночь с пятницы на субботу собралось около 300 человек, хотя клуб был рассчитан всего на 50 посадочных мест. Пожар вспыхнул в 01.08 и из-за пенопласта, пластиковой отделки стен и скопившейся на потолке пыли огонь стал быстро распространяться. Толпа в панике ринулась к выходу, в узком коридоре образовалась давка, где погибли около половины от общего числа жертв, остальные погибли в пожаре и из-за полученных ранений. Трагедия вызвала широкий резонанс в обществе и жесткую реакцию властей — были уволены ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.

«Охота на ведьм», открытие Гаити, и пират Дрейк, ставший рыцарем и адмиралом

5 декабря 1484 года была озвучена булла папы римского Иннокентия VIII «Всеми силами души». В ней он официально признавал существование ведьм и говорил о необходимости уничтожения ереси и колдовства в Рейнской области, тем самым развязывая руки инквизиции. Служители ордена доминиканцев Генрих Крамер и Якоб Шпренгер получили чрезвычайные инквизиторские полномочия, в помощь им папа отправил своего магистра Иоанна Гремпера — вместе они устроили «охоту на ведьм». Препятствие действиям инквизиции каралось отлучением от церкви. За год инквизиторского террора в Рейнской области были сожжены десятки «ведьм и колдунов». В 1485 году в Инсбруке против Крамера поднялся народ, местные власти решили освободить всех схваченных инквизитором женщин, а его самого изгнали из города. Ему удалось избежать расправы разгневанной толпы только благодаря епископу Гольсеру. В изгнании Крамер в соавторстве со Шпренгером написал знаменитый трактат «Молот ведьм». В целом «большая охота» на ведьм в Западной Европе длилась почти 200 лет. За это время было проведено около 100 тысяч судов и казнены 50 тысяч человек, обвиненных в ереси и колдовстве. Так, в 1589 году в городе Кведлинбург в Саксонии, где проживали всего 12 тысяч человек, всего за один день на костре сожгли 133 «ведьмы». Одним из самых громких процессов стал Салемский, устроенный в Америке в 1693 году.

Источник wikipedia.org

5 декабря 1492 года флагманский корабль «Санта-Мария», на котором плыл Христофор Колумб, разбился во время шторма и затонул у берегов в Тихом океане. Спасшийся мореплаватель назвал спасительный остров La Isla Española — «испанский остров», и основал здесь поселение Ла-Навидад. Оставив на нем часть своей команды, он вернулся в Испанию. Приплыв на Эспаньолу через год, он обнаружил, что поселение разрушили местные жители, которые называли свою землю Гаити. Тогда Колумб построил новое поселение — Ла-Исабела, где сегодня находится Доминикана. В 1664 году на западе острова французы основали колонию Сан-Доминго. Через 30 лет Франция и Испания официально поделили остров: западная часть отошла Франции, а восточная осталась за Испанией. В 1804 году Сан-Доминго провозгласило независимость от Франции, а остров вернул свое исконное название — Гаити. Спустя 40 лет в восточной части Гаити произошло восстание жителей и была провозглашена Доминиканская Республика. С того момента остров Гаити разделен между двумя независимыми государствами: Гаити занимает площадь в 27,8 кв. км, а Доминикана — 48,4 кв. км, а в каждом из них проживают порядка 10 млн человек.

5 декабря 1579 года пиратская бригантина Френсиса Дрейка «Золотая лань», войдя в гавань Сантьяго без единого выстрела, захватила испанский галеон «Капитан». В качестве добычи флибустьеры унесли 37 тысяч золотых дукатов, фарфор, серебро и две тысячи бочонков вина. Когда Дрейк вернулся в Лондон, его встретили как национального героя. Поднявшаяся на борт королева Елизавета прямо на палубе произвела пирата в рыцари. В ответ Дрейк одарил ее бриллиантом, которым она украсила свою корону. Чуть позже капитан «Золотой лани» был удостоен звания адмирала и стал первым мореплавателем, который обошел земной шар, при этом сохранив невредимым корабль и жизнь большинства матросов. В течение 10 лет Дрейк устраивал еще две пиратские экспедиции в Карибское море, в 1588 году командовал английским флотом при разгроме «Непобедимой армады». Но в большей степени адмирал Дрейк стал знаменит вовсе не пиратскими похождениями — именно он из одной экспедиции завез в Европу картофель. В городе Оффенбург в Германии морскому разбойнику даже установили памятник — в руках пират держит цветок картофеля, а надпись на постаменте гласит: «Сэру Френсису Дрейку, прославленному мореплавателю, распространившему картофель. Миллионы земледельцев мира благословляют его бессмертную память. Его дар — великая помощь всем беднякам, драгоценное приношение, облегчающее горькую нужду и тяготы неимущих».