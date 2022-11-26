День в истории: Госсовет против оружия, наши на «Детском Евровидении»

Чем примечательна дата 26 ноября?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 26 ноября, сразу два международных и противоположных по смыслу праздника — День глобальных распродаж «черная пятница» и Всемирный день отказа от покупок. 26 ноября Николай II венчался с принцессой Гессен-Дармштадтской, Государственный совет РТ внес в Госдуму законопроект, предлагающий повышение возраста для приобретения оружия с 18 лет до 21 года, достоянием СССР объявили произведения 47 писателей и 17 композиторов, Полина Богусевич победила на «Детском Евровидении», в Канаде была образована Национальная хоккейная лига, была принята Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Родились скульптор Асия Минулина, драматург Шариф Хусаинов, императрица Мария Федоровна, зачинатель структурной лингвистики Фердинанд Соссюр, казанский художник Николай Фешин, исследователь Арктики Иван Папанин. Умерли поэт Адам Мицкевич, конструктор — изобретатель огнестрельного оружия Джон Браунинг, кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Писатель, он же врач

26 ноября 1881 года в Казани родился русский и американский художник Николай Фешин. Здесь он окончил художественное училище (оно сейчас носит его имя). В 1923-м Фешин эмигрировал в США. Известен картинами «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо», которую 2 года назад продали за $3 миллиона, «Дама в лиловом», «Портрет Надежды Сапожниковой» и другими. Художник скончался в 1955 году, прах Фешина, следуя его последней воле, захоронили в Казани в 1976-м, это сделала его дочь Ия. Музей ИЗО Татарстана выступает с инициативой о переименовании одной из улиц Казани в честь Фешина.

Фото wikipedia.org

26 ноября 1929 года в селе Черки-Ишмяково (по-татарски Өчмунча) Буинского района родился писатель и драматург Шариф Хусаинов. Учился на лечебно-профилактическом факультете медицинского института в Казани, а уже потом поступил на Высшие писательские курсы в Москве. При этом по возвращению работал во второй поликлинике участковым врачом, получив в итоге звание заслуженного врача Татарстана. В 1952 году признание получает пьеса «Профессор кияве» («Зять профессора»), а в 1961-м — «Зөбәйдә — адәм баласы» («Зубейда — дитя человеческое») и «Әниемнең ак күлмәге» («Белое платье моей матери»), Кроме того, Хусаинов печатал юмористические рассказы и опубликовал повесть «Мәхәббәт сагышы» («Любовная печаль»).

26 ноября 1952 года в Ленинграде родилась скульптор Асия Минулина. В 1955-м семья вернулась в Казань, где Минулина закончила художественно-педагогическое отделение художественного училища, а также брала частные уроки скульптуры у Васила Маликова. Работала в Нижнекамском художественном фонде, после поступила на отделение стекла и керамики факультета декоративно-прикладного искусства Ленинградского высшего художественно-промышленного училища. Вместе с Андреем Балашовым создавала памятник Кул Гали в парке «Тысячелетие», самостоятельно занималась скульптурой Качалова в одноименном театре, памятниками водовозу на улице Горького, благотворителю у Кремля, воссоздавала фонтан в Лядском саду, делала «Загадки Шурале» на площади перед театром имени Камала, бюст Тукая в Анкаре, памятник Максуди в сквере «Стамбул», памятник Яхину в сквере на улице Большой Красной, памятник Такташу на одноименной улице.

Фото: Максим Платонов

26 ноября 2006 года назад не стало народного писателя Татарстана Мударриса Аглямова. Стихи он начал писать будучи школьником. Окончив школу, Аглямутдинов поступил на отделение татарского языка и литературы КГУ, а после несколько лет преподавал историю в одной из школ Тукаевского района РТ, затем занимался литературой на профессиональной основе. За поэтические сборники «Возвращение в будущее» и «Я сказал» Аглямов получил премию имени Габдуллы Тукая.

26 ноября 2018 года Государственный совет РТ внес в Госдуму законопроект, предлагающий повышение возраста для приобретения оружия с 18 лет до 21 года. Целесообразность такой меры республиканские парламентарии объяснили участившимися случаями «применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы». Так они отреагировали на события в Керчи, где в политехническом колледже 18-летний студент устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей — погиб 21 человек, а сам стрелок покончил с собой. Однако 3 года назад законопроект из Татарстана отклонили. Лишь после трагедии 11 мая в казанской гимназии №175, унесшей жизни девяти человек, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении возраста для приобретения оружия с 18 до 21 года. Инициатива была предложена опять же Госсоветом Татарстана.

Фото: kzm.su

26 ноября 2021 года «Реальное время» сообщило, что Федеральная налоговая служба добилась введения наблюдения в «Камском заводе метизов». Резидент КИП «Мастер» задолжал налоговикам полмиллиона рублей. Процедуру наблюдения на КЗМ по иронии судьбы ввели за пару дней до визита в Набережные Челны президента РТ Рустама Минниханова, который провел встречу с предпринимателями именно в этом технопарке. Местные производители пожаловались главе Татарстана на нехватку технического кислорода, необходимого для металлоработ и производства стали для производства метизов, но посылаемого ныне в больших объемах в ковидные госпитали РТ.



Николай выбрал невесту сам

26 ноября 1894 года в большой церкви Зимнего дворца Санкт-Петербурга обвенчались последний российский император Николай II и принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, в православии — Александра Федоровна. Первоначально отец будущего правителя России, император Александр III, выступил против этого брака. Николай выбрал невесту сам, познакомившись с ней еще в 1884 году на свадьбе ее старшей сестры Елизаветы и своего дяди, великого князя Сергея Александровича. Цесаревич был непреклонен, Александру III пришлось согласиться на брак перед своей смертью. Венчание Николая II и Александры Федоровны состоялось вскоре после смерти государя Миротворца.

Фото wikipedia.org

26 ноября 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием». В итоге достоянием государства объявили произведения 47 писателей и 17 композиторов. Вопрос о признании таковыми в отношении как опубликованных, так еще и не изданных произведений, решался Народным Комиссариатом. Авторам, которые были живы, государство выплачивало гонорар за «изъятие». Если произведение принадлежало умершему творцу, то деньги направлялись в казну.

26 ноября 2017 года победительницей ежегодного международного конкурса «Детское Евровидение» стала 14-летняя Полина Богусевич, которая выступила с песней «Крылья». Девочке удалось набрать 188 баллов. Самую высокую оценку —12 баллов — ей поставили члены национальных жюри Австралии, Грузии, Македонии и Португалии, а результаты онлайн-голосования принесли 66 баллов. Конкурс проходил в Тбилиси.

Фото: Okras/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Канадцы объединились за хоккей

26 ноября 1917 года в Канаде была образована Национальная хоккейная лига, в которую вошли клубы Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators, Quebec Bulldogs и Toronto Arenas. В тот же год НХЛ начала свой первый сезон. Национальная хоккейная лига стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире. Ее создание было следствием разногласий в Национальной хоккейной ассоциации, которую можно назвать ее предшественницей. На сегодняшний день НХЛ объединяет хоккейные клубы США и Канады.

26 ноября 1968 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества — один из основополагающих документов международного гуманитарного права. Ее положения распространяются как на военное, так и на мирное время, на непосредственных исполнителей указанных преступлений, соучастников, подстрекателей, а также на представителей государственной власти, которые допустили совершение преступлений. Вступила Конвенция в силу в ноябре 1970 года.

