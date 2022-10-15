Видеоопрос: «Готовы ли вы сменить работу ради брони от мобилизации?»
Почти месяц в России соискатели работы — мужчины призывных возрастов — стремятся устроиться в компании, чьих сотрудников освобождают от мобилизации, сообщают службы занятости. Некоторые даже трудоустроенные граждане готовы сменить работу ради брони от другой организации. Работодатели подхватили новый тренд и решают кадровый вопрос, завлекая вакансиями с такой «опцией». Между тем, как предупреждают специалисты, только военкоматы могут гарантированно подтвердить бронирование сотрудника.
— Готовы ли вы сменить работу (свою или повлиять на сына, мужа, брата, отца, дядю) ради брони от мобилизации? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым