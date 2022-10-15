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Видеоопрос: «Готовы ли вы сменить работу ради брони от мобилизации?»

00:00, 15.10.2022
Видеоопрос: «Готовы ли вы сменить работу ради брони от мобилизации?»
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Почти месяц в России соискатели работы — мужчины призывных возрастов — стремятся устроиться в компании, чьих сотрудников освобождают от мобилизации, сообщают службы занятости. Некоторые даже трудоустроенные граждане готовы сменить работу ради брони от другой организации. Работодатели подхватили новый тренд и решают кадровый вопрос, завлекая вакансиями с такой «опцией». Между тем, как предупреждают специалисты, только военкоматы могут гарантированно подтвердить бронирование сотрудника.

— Готовы ли вы сменить работу (свою или повлиять на сына, мужа, брата, отца, дядю) ради брони от мобилизации? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
ОбществоЭкономика Татарстан

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