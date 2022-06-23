Бараш получил күчтәнәч, а Кар-Карыч забыл про арабский алфавит

Разбираем с экспертами новую серию «Смешариков» — про татар

Фото: Кадр из мультфильма

Одна из серий нового цикла «Смешариков» о народах России оказалась посвященной татарам. «Реальное время» попросило экспертов оценить трехминутный мультфильм с точки зрения эффективности и достоверности .

«Күчтәнәч өчен зур рәхмәт!»

В цикле «Азбука дружбы народов» на канале TVSmeshariki можно найти две серии. Первая, «Лучший лучник», рассказывает о бурятах как метких стрелках и гостеприимных хозяевах. Вторая, «Гостинец», посвящена татарам. В «Гостинце» Бараш спешно собирается покинуть дом, потому что боится, что почитатель из Татарстана отправит «кучтәнәч». Кар-Карыч объясняет, что это лишь подарок, в котором обнаруживаются такие сладости, как татлы (ударение ворон ставит на первый слог), баурсак, чак-чак, бармак, кош-теле.



Потом ученая птица рассказывает о традиции «өмә», совместной работе, которая завершается угощением и гуляньями. Также Кар-Карыч рассказывает о письменности татар, а Бараш пишет письмо со словами благодарности: «Күчтәнәч өчен зур рәхмәт!». Многие зрители отметили, что ученый перескочил при перечислении видов письменности с рун на латиницу, пропустив арабицу.

Всего ожидается выход семи серий. «Азбука» готовится на грант Президентского фонда, его победители были объявлены в сентябре прошлого года. Работа над первыми сценариями была закончена в январе 2022 года. В «Смешариках» и до этого были похожие образовательные циклы: «Азбука безопасности» рассказывала о правилах дорожного движения, а «ПинКод» — о технологиях и изобретениях.

«Мультик сделан с претензией на оригинальность, которая не получилась»

— У меня с выпуском «Смешариков» о Татарстане случился эффект завышенных ожиданий, — говорит историк и экскурсовод, автор телеграм-канала «Царь Казанский» Марк Шишкин. — Я рассчитывал, что они интересно обыграют основные стереотипы о татарах. Было бы странно требовать от короткого видео для детей разговора о просторах и глубинах национальной культуры. Увы, мультик сделан с претензией на оригинальность, которая не получилась.

Шишкин отмечает, что ожидал после стола, заставленного татарскими сладостями, историю о чаепитии, а не про «өмә».

— А почему өмә, а не җыен? И вообще для простенького сюжета тут был бы логичнее Сабантуй, как бы он ни набил оскомину татарской интеллигенции, — отмечает историк, подчеркивая и спорный момент с пропуском алфавитов.



— «Исламофобия» — явно не тот термин, о котором хочется думать за просмотром мультиков, — говорит Шишкин. — Говоря о татарской кириллице, можно было сфокусировать внимание на особых знаках современного татарского алфавита. Для детей, которые только-только осваивают буквы Җ и Ң «с хвостиками», это всяко интереснее, чем какой-то «сундук» из позапрошлого века.





— Смешарики — это один самых крутых мультфильмов российского производства, всегда с удовольствием показывал их своим детям, — отвечает Табрис Яруллин, заместитель директора Национальной библиотеки РТ. — Читал разные мнения по поводу этого выпуска про татар, но ничего такого, что меня сильно задевает, не заметил. Люблю работать, стараюсь эту любовь привить детям, а через татарскую кухню часто находил общий язык с людьми и гостями. Со стороны мы кажемся дружными, приятно такое слышать. Да, эти качества стереотипные, но близки к истине.

«Очень постарались с а-ля татарскими узорами»

— Исходя из общей концепции мультика, я не ждала этнографически точно выполненных деталей интерьера и одежды, хотя, художники в одном из моментов показали нам и печь с дополнительным очагом и вмазаным котлом, и даже кумган на полу под лавкой, — отмечает научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Дина Гатина-Шафикова. — Очень постарались с а-ля татарскими узорами, которые были везде, от посуды до той же печи. Относительно одежды, то мужской костюм, в стандартном и понятном стиле татарского ансамбля на Сабантуе, чтобы все поняли, что перед ними татары в узнаваемой тюбетейке и камзоле, ставшим коротеньким жилетиком.

Историка больше всего удивил сюжет: почему богатую культуру народа показали исключительно через еду, которую можно встретить и у других тюркских народов?

Один из главных авторов «Смешариков» — уфимский художник-аниматор Салават Шайхинуров, который придумал персонажей, разрабатывая концепцию упаковки шоколадных конфет круглой формы. Как можно узнать на сайте Президентского фонда, «Азбука» — в числе получателей самых крупных грантов, с суммой 17 895 000 рублей (с софинансированием 488 750 рублей). Также 35 026 000 рублей в том году получил фестиваль «САМ.ФЕСТ», всероссийский конкурс «Битва хоров!», фестиваль живого кино «Кинолес 2022» и проект «В большой стране с великой историей — только безграничные возможности!». Все новые серии «Смешариков» должны появиться до начала октября 2022 года.