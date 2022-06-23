Бараш получил күчтәнәч, а Кар-Карыч забыл про арабский алфавит
Разбираем с экспертами новую серию «Смешариков» — про татар
Одна из серий нового цикла «Смешариков» о народах России оказалась посвященной татарам. «Реальное время» попросило экспертов оценить трехминутный мультфильм с точки зрения эффективности и достоверности .
«Күчтәнәч өчен зур рәхмәт!»
В цикле «Азбука дружбы народов» на канале TVSmeshariki можно найти две серии. Первая, «Лучший лучник», рассказывает о бурятах как метких стрелках и гостеприимных хозяевах. Вторая, «Гостинец», посвящена татарам. В «Гостинце» Бараш спешно собирается покинуть дом, потому что боится, что почитатель из Татарстана отправит «кучтәнәч». Кар-Карыч объясняет, что это лишь подарок, в котором обнаруживаются такие сладости, как татлы (ударение ворон ставит на первый слог), баурсак, чак-чак, бармак, кош-теле.
Потом ученая птица рассказывает о традиции «өмә», совместной работе, которая завершается угощением и гуляньями. Также Кар-Карыч рассказывает о письменности татар, а Бараш пишет письмо со словами благодарности: «Күчтәнәч өчен зур рәхмәт!». Многие зрители отметили, что ученый перескочил при перечислении видов письменности с рун на латиницу, пропустив арабицу.
Всего ожидается выход семи серий. «Азбука» готовится на грант Президентского фонда, его победители были объявлены в сентябре прошлого года. Работа над первыми сценариями была закончена в январе 2022 года. В «Смешариках» и до этого были похожие образовательные циклы: «Азбука безопасности» рассказывала о правилах дорожного движения, а «ПинКод» — о технологиях и изобретениях.
«Мультик сделан с претензией на оригинальность, которая не получилась»
Шишкин отмечает, что ожидал после стола, заставленного татарскими сладостями, историю о чаепитии, а не про «өмә».
— А почему өмә, а не җыен? И вообще для простенького сюжета тут был бы логичнее Сабантуй, как бы он ни набил оскомину татарской интеллигенции, — отмечает историк, подчеркивая и спорный момент с пропуском алфавитов.
— «Исламофобия» — явно не тот термин, о котором хочется думать за просмотром мультиков, — говорит Шишкин. — Говоря о татарской кириллице, можно было сфокусировать внимание на особых знаках современного татарского алфавита. Для детей, которые только-только осваивают буквы Җ и Ң «с хвостиками», это всяко интереснее, чем какой-то «сундук» из позапрошлого века.
«Очень постарались с а-ля татарскими узорами»
Историка больше всего удивил сюжет: почему богатую культуру народа показали исключительно через еду, которую можно встретить и у других тюркских народов?
Один из главных авторов «Смешариков» — уфимский художник-аниматор Салават Шайхинуров, который придумал персонажей, разрабатывая концепцию упаковки шоколадных конфет круглой формы. Как можно узнать на сайте Президентского фонда, «Азбука» — в числе получателей самых крупных грантов, с суммой 17 895 000 рублей (с софинансированием 488 750 рублей). Также 35 026 000 рублей в том году получил фестиваль «САМ.ФЕСТ», всероссийский конкурс «Битва хоров!», фестиваль живого кино «Кинолес 2022» и проект «В большой стране с великой историей — только безграничные возможности!». Все новые серии «Смешариков» должны появиться до начала октября 2022 года.
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