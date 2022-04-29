Гид по улице Горького: третий Кекин, гимназистки, журналисты и памятники

Прогулки по Большой Лядской, часть вторая

Фото: Дом Кекина

«Реальное время» изучает историческую часть города: район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, купцы, и который в большинстве случаев сохранил основную часть архитектурного наследия. Сначала мы прошлись по поперечным улицам, а теперь идем вдоль более протяженных. Продолжаем путешествие по улице Горького.

Собственный дом Кекина (Горького, 15)

Про два доходных дома миллионера мы писали в первой части гида. Это же здание, построенное в 1850 году, принадлежало офицеру и помещику Владимиру Молоствову, который успевал еще и трудиться председателем Тетюшской уездной земской управы и Казанской губернской земской управы и добился открытия Казанской школы для образования народных учительниц. После дом перешел к вдове купца Романова (видимо, того, на месте строений которого Алексей Ушков воздвиг жене дворец). А уже в 1897-м его купил Кекин. Его, как и здание будущего Тинчуринского театра, делали по «образцовому» проекту архитектора Ксаверия Скаржинского. То есть брали проект из альбома, выпускаемого столичными властями.

Гимназия. Фото https://pastvu.com

Дом Мозолевского — Умова — Вагнер — Грибовского (Горького, 16)

Мы уже говорили об этом учебном заведении на углу с улицей Гоголя. Будучи прогимназией, она принимала до 80 учениц, причем дети из малообеспеченных семей обучались за счет Городской управы, земства или обществ вспомоществования, а сама владелица Вагнер преподавала здесь французский. Позже, став гимназией, она сменила владельца на помощницу Вагнер Александру Котову, которая открыла несколько частных женских учебных заведений.

Угол Горького и Гоголя. Фото https://pastvu.com

Дом, где жил Муса Джалиль (Горького, 17)

Жил здесь поэт всего пару лет, а то и меньше, в 1940—1941 годы, после этого ушел на фронт. Музей-квартира Джалиля (а точнее, две смежные квартиры) — место любопытное: во-первых, оно немного передает скромный быт советской интеллигенции. Во-вторых, здесь, в отличие от многих мемориальных экспозиций, есть настоящие вещи поэта, подаренные его вдовой, вроде письменного стола, мандолины и библиотеки. Но лучше всего, конечно, разговорить хранителей, которые преданны творчеству писателя-фронтовика.

«Гнилой апельсин». Фото https://kazan24.ru/

Лядской сад

Поговорим об объективных переменах. Считалось, что рядом с садом располагалась усадьба Лецкого (там, где сейчас стоят общественные туалеты) — однако это были дома Матюнина, а Лецков жил поблизости. На этом же месте стоял памятник Горькому скульптора Михаила Аникушина (его Пушкин стоит перед Русским музеем в Петербурге) — позже его перенесли к музею Горького. В центре парка сначала стояла скульптура девушки, потом фонтан с народным названием «Гнилой апельсин» от Ильдара Ханова (автора Храма всех религий), который в наше время заменили на нечто более царское. Но в 2003-м у входа вновь появился памятник Державину, снесенный в 1932-м.

Дом Чукашева. https://pastvu.com

Дом Чукашева (Горького, 19)

Чукашевы — из Чистополя, в 1907 году они купили здесь дом у Николая Михайлова. Новую усадьбу для купца строил Констатин Олешкевич в 1908 году. В шестидесятые здесь открылся Дом архитектора (Союз архитекторов РТ, между тем после почти 50 лет работы съехал отсюда Кремлевскую, уступив комитету по туризму), а также долгое время в доме работала аптека Шварца, чья история начинается еще до революции. Внутри можно найти красивую винтовую лестницу с чебаксинской ковкой и пышный центральный зал. Стоит поискать связь между старообрядчеством Чувашевых и масонскими символами на фасаде.

Фото https://2gis.ru/

Дом, где жил Шамси Хамматов (Горького, 21а)

Редактор двух центральных республиканских газет, «Социалистик Татарстан» и «Советская Татария» (они были объединены в одну редакцию), жил здесь с 1952 года до самой смерти в 1988-м. В 19 лет уроженец деревни Перепряжка (сейчас это Свердловская область) был директором школы, потом пошел по партийной линии, но вскоре стал заведующим отделом пропаганды газеты «Кызыл Татарстан», после поработал директором Института истории партии при Татарском обкоме КПСС, а потом вернулся в журналистику. Занимался также исследованием жизни Мусы Джалиля.