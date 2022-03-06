«Республика сегодня как никогда заинтересована в крепких и дружных семьях»
В БКЗ наградили победительниц татарстанского конкурса «Женщина года»
В Казани в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Финалистки со всей республики поднялись на сцену за заслуженными наградами. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
«Республика сегодня, как никогда, заинтересована в крепких семьях»
Как и всегда в конкурсе участвовали самые достойные представительницы из 43 районов республики, Казани и Набережных Челнов. На зональные туры выдвинули более 300 участниц, а 101 женщина вышла в финал. Первым поздравить милых дам на сцену поднялся премьер-министр Татарстана Алексей Песошин:
— Нет в нашей стране другого такого торжества, которое бы доставляло нам, мужчинам, столько приятных праздничных хлопот. Именно в этот день мы получаем дополнительную возможность проявить любовь и заботу о своих матерях, спутницах жизни, сестрах и дочерях, отметить вашу красоту и душевность. Традиция отмечать Международный женский день настолько глубоко укоренилась в наших традициях, что мы не мыслим без него прихода весны, с раннего детства этот праздник наполнен для нас теплом и светом. Конкурс «Женщина года» неизменно демонстрирует ваши успехи во всех отраслях жизни. Благодаря вам мы можем изменить ситуацию в демографической повестке на положительную. Отрадно, что все чаще в семьях принимают решение о рождении вторых, третьих и последующих детей. Конечная реализация государственных программ по поддержке семьи, материнства и детства дает нам право надеяться на сохранение достигнутых результатов. Наша республика сегодня, как никогда, заинтересована в крепких, дружных и процветающих семьях. Будьте здоровы, счастливы, пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вниманием родных, друзей и близких.
Премьер-министр вручил первые награды в номинации «Женщина-мать» пятерым многодетным мамам, которые, кроме того, ведут активную социальную деятельность. Он также наградил финалисток номинации «Моя судьба — моя профессия», ими стали четыре труженицы разных профессий. Среди них и аппаратчик ПАО «Нижнекамскнефтехим» Розалия Парфенова.
Алексей Песошин поздравил и «Женщину-ученого», микробиолога Татьяну Григорьеву, а также — четверых победительниц номинации «Бизнес-леди».
Где женщина, там музыка и наряды
Как обычно, организация финала конкурса «Женщина года» была на высшем уровне. Сотни ярких, празднично одетых дам расположились в зале БКЗ, причем на входе из рук кадетов каждая получила букет тюльпанов. Судя по нарядам, в моду вновь входят шляпки — сегодня несколько модниц предпочли элегантные «таблетки», правда, без вуали.
Встречи, улыбки, смех — пусть мероприятие носило официальный характер, но в зале царила теплая, дружеская атмосфера. Праздничная программа была разнообразной, гостей порадовал Камерный хор Татарстана под управлением Миляуши Таминдаровой — прозвучали попурри на неаполитанские и татарские песни, оркестр Центра современной музыки Софии Губайдуллиной, которым руководит Анна Гулишамбарова, несколько раз выходил на сцену с номерами разных артистов.
Выступили солисты, детские коллективы, фольклорные студии. Так, например, своих подопечных представила одна из номинанток «Женщина — культура и духовность» Ольга Побужанская. Под ее руководством выступил обладатель Гран-при республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык 2021» ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов.
Заряд для новых свершений
Номинация «Женщина — культура и духовность» стала самой многочисленной по количеству финалисток, в ней победили сразу 11 дам. Сред них и директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева:
— Конкурс уникален тем, что объединяет нас, активных женщин из самых разных сфер — культура и бизнес, образование и наука, медицина и благотворительность. Мы неизменно собираемся в этом зале, чтобы обменяться мнениями и опытом, общей радостью и просто счастьем — быть женщиной. Я очень признательна организаторам, что в этом году поддержали и мою кандидатуру. Ведь Казанский ТЮЗ зачастую становится первым театром в жизни маленького человека, который знакомит его с прекрасным, загадочным миром драматического искусства. «Женщина года» дает необычайный заряд для новых свершений, которых очень много впереди у нашего театра.
Хранительницы очага и высокие профессионалы
Пилот легендарного экипажа, совершившего побег из плена в Кандагаре, Газинур Хайруллин поздравил с наградой «Героинь третьего возраста» и женщин, которые стали «Примером года».
К гостям праздника обратилась председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева:
— Меня часто спрашивают — в чем секрет долголетия конкурса, ведь он проводится более 20 лет? У меня есть очень простой ответ: этот конкурс поддерживается вами, нашими замечательными женщинами. Каждый год он дарит нам открытия, знакомство с новыми именами, героинями. Где бы они ни трудились, везде поддерживается высокая планка профессионализма. У нас, благодаря конкурсу, есть возможность отметить женщин, которые проявляют себя в разных сферах жизни.
По ее словам, это и матери — хранительницы семейного очага, которые успешно реализовали себя, пожалуй, в самой важной области жизни любой женщины. Это и лидеры, которые достигли выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности, не боящиеся брать ответственность за решение серьезных задач социально-экономического характера. Это и деятели искусства, которые оказали влияние на процветание культуры республики: как в масштабных проектах, так и в рамках учреждений искусств. Кроме того, это женщины, которые вносят вклад в развитие современной науки — особая гордость для всех представительниц прекрасного пола.
— В области бизнеса у нас много ярких примеров, среди которых порой сложно выделить нескольких кандидатов. И на фоне семейного благополучия и воспитания детей — это по-прежнему остается главной заботой наших женщин, — подчеркнула Валеева.
«Самый чарующий напиток»
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в свою очередь отметила, что «женщина — это самый чарующий напиток на нашей земле и источник сил». Вместе с главой Общественной палаты вице-премьер поздравила «Женщин-лидеров».
По традиции церемонию награждения завершили мужчины года. В этом году в номинации «Женский взгляд» были представлены заместитель главврача РКБ Марсель Миннуллин, директор компании «Дом печати на Баумана» Виталий Большаков, тренер по адаптивной физкультуре и спорту из Сабинского района Фарход Исмаилов и председатель общественной организации пенсионеров Азнакаевского района Миргасим Каримов.
— Пожалуй, с особым трепетом каждый год мы называем имена мужчин, которых от имени женского сообщества мы признаем лидерами и отмечаем их заслуги перед обществом. Номинантами становятся как руководители крупных предприятий, так и те, кто возглавляет общественные организации и небольшие клубы. Для нас важно, чтобы кандидат проводил активную социальную деятельность, оказывал помощь людям, защищал женщин и детей, которые нуждаются в крепком мужском плече — направления могут быть самыми разными, — отметила Зиля Валеева.
В конце программы на сцену поднялись все мужчины-участники. Вместе с трио «Премьер» они спели «Королеву красоты».
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