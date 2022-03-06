«Республика сегодня как никогда заинтересована в крепких и дружных семьях»

В БКЗ наградили победительниц татарстанского конкурса «Женщина года»

В Казани в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Финалистки со всей республики поднялись на сцену за заслуженными наградами. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Республика сегодня, как никогда, заинтересована в крепких семьях»

Как и всегда в конкурсе участвовали самые достойные представительницы из 43 районов республики, Казани и Набережных Челнов. На зональные туры выдвинули более 300 участниц, а 101 женщина вышла в финал. Первым поздравить милых дам на сцену поднялся премьер-министр Татарстана Алексей Песошин:

— Нет в нашей стране другого такого торжества, которое бы доставляло нам, мужчинам, столько приятных праздничных хлопот. Именно в этот день мы получаем дополнительную возможность проявить любовь и заботу о своих матерях, спутницах жизни, сестрах и дочерях, отметить вашу красоту и душевность. Традиция отмечать Международный женский день настолько глубоко укоренилась в наших традициях, что мы не мыслим без него прихода весны, с раннего детства этот праздник наполнен для нас теплом и светом. Конкурс «Женщина года» неизменно демонстрирует ваши успехи во всех отраслях жизни. Благодаря вам мы можем изменить ситуацию в демографической повестке на положительную. Отрадно, что все чаще в семьях принимают решение о рождении вторых, третьих и последующих детей. Конечная реализация государственных программ по поддержке семьи, материнства и детства дает нам право надеяться на сохранение достигнутых результатов. Наша республика сегодня, как никогда, заинтересована в крепких, дружных и процветающих семьях. Будьте здоровы, счастливы, пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вниманием родных, друзей и близких.

Премьер-министр вручил первые награды в номинации «Женщина-мать» пятерым многодетным мамам, которые, кроме того, ведут активную социальную деятельность. Он также наградил финалисток номинации «Моя судьба — моя профессия», ими стали четыре труженицы разных профессий. Среди них и аппаратчик ПАО «Нижнекамскнефтехим» Розалия Парфенова.

Алексей Песошин поздравил и «Женщину-ученого», микробиолога Татьяну Григорьеву, а также — четверых победительниц номинации «Бизнес-леди».

Где женщина, там музыка и наряды

Как обычно, организация финала конкурса «Женщина года» была на высшем уровне. Сотни ярких, празднично одетых дам расположились в зале БКЗ, причем на входе из рук кадетов каждая получила букет тюльпанов. Судя по нарядам, в моду вновь входят шляпки — сегодня несколько модниц предпочли элегантные «таблетки», правда, без вуали.

Встречи, улыбки, смех — пусть мероприятие носило официальный характер, но в зале царила теплая, дружеская атмосфера. Праздничная программа была разнообразной, гостей порадовал Камерный хор Татарстана под управлением Миляуши Таминдаровой — прозвучали попурри на неаполитанские и татарские песни, оркестр Центра современной музыки Софии Губайдуллиной, которым руководит Анна Гулишамбарова, несколько раз выходил на сцену с номерами разных артистов.

Праздничная программа была разнообразной

Выступили солисты, детские коллективы, фольклорные студии. Так, например, своих подопечных представила одна из номинанток «Женщина — культура и духовность» Ольга Побужанская. Под ее руководством выступил обладатель Гран-при республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык 2021» ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов.

Заряд для новых свершений

Номинация «Женщина — культура и духовность» стала самой многочисленной по количеству финалисток, в ней победили сразу 11 дам. Сред них и директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева:

— Конкурс уникален тем, что объединяет нас, активных женщин из самых разных сфер — культура и бизнес, образование и наука, медицина и благотворительность. Мы неизменно собираемся в этом зале, чтобы обменяться мнениями и опытом, общей радостью и просто счастьем — быть женщиной. Я очень признательна организаторам, что в этом году поддержали и мою кандидатуру. Ведь Казанский ТЮЗ зачастую становится первым театром в жизни маленького человека, который знакомит его с прекрасным, загадочным миром драматического искусства. «Женщина года» дает необычайный заряд для новых свершений, которых очень много впереди у нашего театра.

Газинур Хайруллин поздравил с наградой «Героинь третьего возраста»

Хранительницы очага и высокие профессионалы

Пилот легендарного экипажа, совершившего побег из плена в Кандагаре, Газинур Хайруллин поздравил с наградой «Героинь третьего возраста» и женщин, которые стали «Примером года».

К гостям праздника обратилась председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева:

— Меня часто спрашивают — в чем секрет долголетия конкурса, ведь он проводится более 20 лет? У меня есть очень простой ответ: этот конкурс поддерживается вами, нашими замечательными женщинами. Каждый год он дарит нам открытия, знакомство с новыми именами, героинями. Где бы они ни трудились, везде поддерживается высокая планка профессионализма. У нас, благодаря конкурсу, есть возможность отметить женщин, которые проявляют себя в разных сферах жизни.

По ее словам, это и матери — хранительницы семейного очага, которые успешно реализовали себя, пожалуй, в самой важной области жизни любой женщины. Это и лидеры, которые достигли выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности, не боящиеся брать ответственность за решение серьезных задач социально-экономического характера. Это и деятели искусства, которые оказали влияние на процветание культуры республики: как в масштабных проектах, так и в рамках учреждений искусств. Кроме того, это женщины, которые вносят вклад в развитие современной науки — особая гордость для всех представительниц прекрасного пола.

— В области бизнеса у нас много ярких примеров, среди которых порой сложно выделить нескольких кандидатов. И на фоне семейного благополучия и воспитания детей — это по-прежнему остается главной заботой наших женщин, — подчеркнула Валеева.

«Самый чарующий напиток»

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в свою очередь отметила, что «женщина — это самый чарующий напиток на нашей земле и источник сил». Вместе с главой Общественной палаты вице-премьер поздравила «Женщин-лидеров».

По традиции церемонию награждения завершили мужчины года. В этом году в номинации «Женский взгляд» были представлены заместитель главврача РКБ Марсель Миннуллин, директор компании «Дом печати на Баумана» Виталий Большаков, тренер по адаптивной физкультуре и спорту из Сабинского района Фарход Исмаилов и председатель общественной организации пенсионеров Азнакаевского района Миргасим Каримов.

— Пожалуй, с особым трепетом каждый год мы называем имена мужчин, которых от имени женского сообщества мы признаем лидерами и отмечаем их заслуги перед обществом. Номинантами становятся как руководители крупных предприятий, так и те, кто возглавляет общественные организации и небольшие клубы. Для нас важно, чтобы кандидат проводил активную социальную деятельность, оказывал помощь людям, защищал женщин и детей, которые нуждаются в крепком мужском плече — направления могут быть самыми разными, — отметила Зиля Валеева.

В конце программы на сцену поднялись все мужчины-участники. Вместе с трио «Премьер» они спели «Королеву красоты».

1 / 72 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов