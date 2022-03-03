День в истории: казанский водозабор на Волге, отмена крепостного права и премьера «Кармен»

Чем примечательна дата 3 марта?

Сегодня, 3 марта, Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы. В разные годы и столетия в эту дату в итальянском городе Виченца открылся театр «Олимпико», Александр II подписал манифест об отмене крепостного права, в Париже представили оперу «Кармен», был подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны, в Москве открылся Дом печати. Родились один из основателей петербургской хирургической школы Иван Буш, американский ученый, основоположник телефонии Александр Белл, советский писатель Юрий Олеша, российская актриса Римма Маркова и детская писательница Ирина Токмакова. Умерли английский ученый Роберт Гук, немецкий композитор Иоганн Пахельбель, советский архитектор, автор проекта Останкинской башни Николай Никитин, российская артистка Наталья Крачковская, советский актер театра и кино Олег Даль. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

У истоков казанского юрфака и института татарстанского омбудсмена

В 1919 году было принято постановление Наркомпроса о создании факультета общественных наук в Казанском университете. Это стало одним из первых этапов развития современного юридического факультета КФУ. Он существовал до 1922 года на базе исторического, экономического и юридико-политического отделений. А в 1928 году в вузе основали факультет советского строительства и права. Через два года из его состава вывели экономический факультет, а в 1931 году на оставшихся отделениях создали Казанский институт советского строительства и права (затем — Казанский правовой институт, а с 1936 года — Казанский юридический институт). Юридический факультет в составе Казанского университета воссоздали лишь в 1952 году. Сегодня он включает в себя девять кафедр.



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В 1934 году появилось первое сообщение о начале строительства водозабора на Волге. Тогда общая потребность воды для растущей Казани оценивалась в 295 тысяч кубометров в сутки — это 150 литров на человека. Комплекс готового водозабора включал в себя насосную станцию 1-го подъема «Криб», насосную станцию 2-ого подъема и очистные сооружения. Диаметр криба превышал 20 метров, его установили на дне в самой глубокой части русла реки. Здесь глубина реки составляла 25 метров. Станция 1-го подъема функционировала до 2008 года, а затем ее перевели в резерв, заменив на более мощную насосную станцию.



В 2000 году на II пленарной сессии Госсовета Татарстана приняли два закона, которые учреждали институт Уполномоченного по правам человека в республике. Так, один из них вносил соответствующие изменения в ст. 89 и 94 Конституции РТ. В июне того же года Уполномоченным по правам человека в РТ стал Рашид Вагизов. Ранее он работал в правоохранительных органах, также избирался депутатом Верховного Совета ТАССР XII созыва и депутатом Госсовета РТ I и II созывов. Сегодня должность Уполномоченного по правам человека в республике занимает Сария Сабурская.



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В Москве открылся Дом печати

В 1613 году 16-летний Михаил Федорович был избран Земским собором на царствование и стал первым русским царем из династии Романовых. Из-за слишком юного возраста и отсутствия опыта правления у царя, до 1619 года страной управляла его мать Марфа вместе с родственниками. Во время царствования Михаила Федоровича были прекращены войны со Швецией, заключен «вечный мир» с Речью Посполитой, преодолены тяжкие последствия Смутного времени, реорганизована армия и многое другое. К слову, личная жизнь царя поначалу не складывалась. Когда ему было 20 лет, Марфа устроила смотрины невест, но Михаил Федорович выбрал не ту, которой хотелось матери. Свадьба в итоге не сложилась. В 1624 году царь женился на Марии Долгорукой, однако через пять месяцев она скончалась. В 1626 году Михаил Федорович женился на Евдокии Стрешневой. В браке у них родилось 10 детей, но многие из них умерли еще в младенчестве. Один из сыновей, Алексей Михайлович, стал вторым русским царем из династии Романовых.

В 1861 году российский император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Его он считал главным недостатком русской жизни. Тем не менее, отмена крепостного права была сложнейшей задачей, поскольку оно слагалось в российском государстве в течение многих веков. Сам Александр II вступил на престол в 1855 году, а в 1857 году был учрежден Секретный комитет для подготовки крестьянской реформы. В феврале 1861 года Государственный совет рассмотрел и одобрил «Положение об освобождении крестьян». Соответствующий манифест был подписан 3 марта 1861 года. Согласно документу, крестьяне могли свободно вступать в брак, приобретать недвижимое имущество на свое имя. Хотя отмена крепостного права и вызвала неоднозначную реакцию в обществе, все же это событие дало старт другим важнейшим реформам в стране, направленным на создание в России гражданского общества.

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В 1920 году в Москве на Никитском бульваре открыли Дом печати (ныне — Центральный Дом журналиста). Его основали на месте дворца-усадьбы князей Гагариных. В первый же день членом Правления Дома стал поэт Владимир Маяковский. В первые годы в Доме печати проходили литературные дискуссии, на которых выступали такие известные фигуры, как Валерий Брюсов и Анатолий Мариенгоф. В 1938 году Дом печати переименовали в Центральный Дом журналиста, сокращенно — «Домжур». В 1962 году постановлением ВЦСПС его передали в распоряжение правления Союза журналистов СССР, а с 1989 года «Домжур» является памятником истории и культуры. Сегодня это одно из популярнейших мест столицы. Сюда могут прийти не только работники прессы, но и все желающие. В Доме журналиста часто проводят различные пресс-конференции, семинары, выставки, творческие вечера и многое другое.

Открытие древнейшего крытого театра в истории Европы

В 1585 году в итальянском городе Виченца открылся театр «Олимпико», ставший прообразом бесчисленных театров по всему миру. Открытие культурного объекта ознаменовалось представлением трагедии афинского драматурга Софокла «Царь Эдип». «Олимпико» стал первым в истории крытым театральным помещением на тысячу мест. Его архитектурный облик основан на театрах времен античности. Удивительно, но «Олимпико» сохранился до наших дней, несмотря на солидный возраст и бомбардировки во время Второй мировой войны. Театр включен в реестр мирового культурного наследия ЮНЕСКО. «Олимпико» до сих пор является местом проведения концертов и постановок.

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В 1875 году в Париже состоялась премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Сюжет основан на одноименной новелле Проспера Мериме. Центральные герои — цыганка Кармен, сержант дон Хозе, тореадор Эскамильо и невеста Хозе Микаэла. В день премьеры Жоржу Бизе присвоили Орден Почетного легиона. Тем не менее, представление оказалось провальным. Первые два акта публика восприняла неплохо, третий — довольно сдержанно, а во время четвертого акта в зале воцарилось ледяное молчание. В конечном итоге, оперу назвали «безнравственной». А уже спустя три месяца Жорж Бизе скончался. После этого общественный интерес к опере возрос. На сегодняшний день опера «Кармен» является одним из самых популярных театральных представлений.

Чуть более ста лет назад 3 марта 1918 года был подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны. К 1917 году, в связи с революционными событиями в нашей стране, ее внутреннее положение и, как следствие, положение на фронтах стало очень тяжелым. Февральская революция поставила крест не только на монархии в стране, но и на армии и флоте. Был уничтожен принцип единоначалия, солдатам, уставшим от войны, хотелось вернуться живыми к семьям. Воевать и с Германией, и с внутренним врагом Советская Россия не могла. Немецкая армия была угрозой не только для территориальной целостности страны, но и для большевиков, которые опасались, что войска врага пойдут дальше, в том числе на Петроград. Поэтому мир был заключен на условиях, выдвинутых немцами.