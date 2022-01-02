Эльмир Низамов: «Помню, Шаймиев спрашивает: «Откуда этот молодой человек упал нам на голову?»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 2-я

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Вторая из них — от молодого татарстанского композитора Эльмира Низамова. Он рассказал, как Бабай помог воплотить в жизнь одно из его самых выдающихся произведений — оперу «Кара пулат» («Черная палата») и за что прозвал его «человеком сверху».

— Прекрасно помню свою первую встречу с Минтимером Шариповичем. Был поражен тем, как сильно его волнуют вопросы искусства. Самые яркие впечатления остались с того периода, когда шла работа над оперой «Черная палата». Он эту идею поддержал, благодаря ему все и получилось. Встреча прошла, когда было написано всего несколько музыкальных номеров. Собрались в Большом концертном зале, на камерной сцене. Были певцы: Рузиль Гатин, на тот момент еще малоизвестный, и Гульнора Гатина — мы все были молодыми. Спели три-четыре отрывка, я сам играл, Минтимер Шарипович очень заинтересованно спрашивал, что да как.



Потом, на премьере «Черной палаты», мы с ним сидели рядом, и он проявлял большой интерес, задавал много вопросов. Когда была сцена песни Туры-батыра, которого играл Гатин, он пел вверх тормашками — вот эта кульминация. Минтимер Шарипович спрашивает: «А разве так можно петь?», я ответил: «Конечно, можно. Можно все». Это его искренне поразило, удивило. Самое главное, он очень много мне разных отсылок, литературы в тот момент подсказывал. Говорил: «Вот эту книжку тебе нужно почитать, там есть интересные моменты, которые тоже вытекают из «Черной палаты». Меня поразило, что он настолько в теме, потому что мы часто не ждем такой реакции. Без него ничего бы этого не было.

И вот мое первое общение с ним было таким, оно оказало на меня сильное влияние. Буквально при каждой встрече Минтимер Шарипович делился мудростью и всегда удивлял. «Терпеливые правят миром» — вот эта фраза, которую я от него слышал, для меня очень символична. Он всегда поименно знает всех артистов, певцов, композиторов, интересуется их делами. Меня это очень к нему располагает, человек действительно интересуется культурой по настоящему, а не формально. И я знаю, что он всю жизнь ею интересуется, просто одно дело, когда это его ровесники, а другое — мы, молодежь. Нам кажется, что между нами такая большая дистанция, а он ее не чувствует.



Для меня он не просто политик. Во многом проявляются его отеческое отношение и мудрость. Не зря его называют «Бабай». То, что по-русски можно сформулировать как «отец нации». Он на любые вопросы всегда знает, что сказать, и при этом я очень люблю его чувство юмора. Помню, было совещание, после него я, как всегда, куда-то бегу, тороплюсь, а он стоит с кем-то внизу у лестницы. И вместо того, чтобы спуститься по ступенькам, я прямо спрыгнул. Он меня остановил и человека, стоящего рядом, спрашивает: «А вы не знаете, откуда этот молодой человек упал нам на голову? Откуда он взялся?» Я говорю: мол, с лестницы, а он: «Нет, не с лестницы, ты откуда-то сверху упал» — и добавил: «Такие люди только сверху». Вот он даже в таких вещах (смеется), с одной стороны, найдет шутку, с другой — тонко все подмечает. Он такой во всем. Сквозь улыбку говорит очень мудрые вещи, мне кажется, это дорогого стоит.

