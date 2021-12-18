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Видеоопрос: «О чем вы бы спросили Владимира Путина?»

00:00, 18.12.2021
Видеоопрос: «О чем вы бы спросили Владимира Путина?»
Фото: kremlin.ru

23 декабря президент России Владимира Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию в очном формате. Представители прессы смогут задать вопросы главе государства. Корреспонденты «Реального времени» спросили у жителей Казани, какой вопрос они бы задали Владимиру Путину.

— О чем вы бы хотели спросить президента России Владимира Путина? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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