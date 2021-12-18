Видеоопрос: «О чем вы бы спросили Владимира Путина?»
23 декабря президент России Владимира Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию в очном формате. Представители прессы смогут задать вопросы главе государства. Корреспонденты «Реального времени» спросили у жителей Казани, какой вопрос они бы задали Владимиру Путину.
— О чем вы бы хотели спросить президента России Владимира Путина? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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