Уволиться с работы или подумывать о «большой отставке»?
Советы адвоката по трудоустройству в США
Время и подготовка имеют значение, когда дело действительно доходит до увольнения с работы. Поэтому, даже если есть другая работа, стоит учесть несколько факторов, которые могут повлиять на то, уволиться ли сейчас или задержаться на своей нынешней должности. Элизабет С. Типпетт, профессор права из Орегонского университета, в статье для международного издания The Conversation дает несколько советов о том, что стоит учитывать при смене места работы в США.
- Отсутствие страхования от безработицы
Как правило, уволенные работники не имеют права на страхование по безработице.
Вместо этого страхование по безработице зарезервировано для тех, кто потерял работу не по своей вине, а в результате увольнения.
- Уведомление за две недели не требуется
Работодатели часто просят работников уведомить их за две недели до увольнения, но ваш работодатель не может заставить вас оставаться на работе, которую вы не хотите.
Почти все трудовые отношения в Соединенных Штатах могут быть прекращены по желанию, что означает, что сотрудник может быть уволен или может уволиться в любое время.
Это также означает, что, если вы уведомите своего работодателя за две недели, он может уволить вас раньше, в том числе сразу после получения вашего уведомления.
- Проверьте «баланс» вашего отпуска
Если вы имеете право на оплачиваемый отпуск, вам стоит проверить остаток дней на вашем отпуске, а также политику вашей компании в отношении выплаты отпускных для уволившихся работников.
Законы некоторых американских штатов требуют, чтобы компании выплачивали сотрудникам оставшийся отпуск в рамках их окончательной зарплаты. В других штатах компании разрешают отказываться от выплаты оставшегося отпуска.
Если политика вашей компании гласит, что работники теряют остаток отпуска при увольнении, вы можете использовать любые накопленные дни отпуска, прежде чем писать заявление об уходе.
- Подумайте о том, что вам нужен отпуск
Если вы ожидаете, что вам понадобится отпуск по семейным обстоятельствам или отпуск для ухода за новорожденным, восстановления собственного здоровья или ухода за больным членом семьи, возможно, сейчас не лучшее время для ухода с работы.
Хоть законы штатов и различаются, вы сможете взять отпуск в соответствии с федеральным законом о семейных и медицинских отпусках только в том случае, если вы проработали в компании более года. Закон также применяется только к компаниям с более чем 50 сотрудниками и рабочими, которые наработали в компании не менее 1 250 часов за последние 12 месяцев.
Несмотря на то, что отпуск не оплачивается, он позволяет вам продолжать получать пособие, даже если вы не работаете, и позволяет вам вернуться на работу в конце периода, если вы того пожелаете.
- Здравоохранение: планируйте заранее
Уход с работы также означает потерю любого медицинского страхования, которое вы получаете благодаря своей работе. В ваших документах по увольнению должно быть указано, как долго вы будете оставаться в рамках текущего плана — например, в последний день месяца, когда закончилась ваша работа.
Если у вас появилась новая работа, спросите работодателя, когда вы можете начать рассчитывать на рабочую страховку. При любых пробелах в покрытии вы можете продолжить работу по плану вашего старого работодателя в соответствии с законом, но вам придется платить долю страхового взноса старому работодателю, что может оказаться дорогостоящим.
Возможно, вы захотите сделать сравнительный анализ на бирже здравоохранения, которая предлагает субсидии в зависимости от вашего дохода.
- Учитывайте любые бонусы
Если вам посчастливилось получить право на получение бонуса, например, годового, если компания регистрирует успешный год, вам следует ознакомиться с его условиями.
Компании нередко требуют трудоустройства работников в день выплаты бонуса, чтобы иметь право на получение выплаты. Если вам случится уволиться за неделю до этого, вам может не повезти, если только законы о заработной плате в вашем штате не защищают эту выплату.
Если вы ожидаете получить большой бонус в этом году, вы можете остаться, пока этот бонусный чек не поступит на ваш банковский счет.
- Последняя зарплата: знайте свои права
Законы штата обычно устанавливают правила, обязывающие вашего работодателя выплачивать вам последнюю зарплату в течение определенного периода после вашего последнего рабочего дня. Если вам причитаются комиссионные с продаж, могут быть отдельные правила относительно того, когда они должны быть выплачены.
Правила штата также запрещают вашему работодателю делать вычеты из вашей зарплаты без вашего разрешения — например, вычеты за оборудование или возмещение подписного бонуса или расходов на переезд. Если ваша последняя зарплата не поступит в установленные законом сроки или включает несанкционированные удержания, вы можете рассмотреть вопрос о найме юриста.
- Ничего не берите из офиса (без разрешения)
Если ваша работа связана с работой на ноутбуке или в офисе, может возникнуть соблазн подключить флеш-накопитель к этому компьютеру и загрузить несколько полезных файлов для использования в будущем: возможно, некоторые электронные таблицы или презентацию PowerPoint, которыми вы особенно гордитесь. Не надо.
Вся информация, к которой у вас был доступ во время работы, и даже все, что вы создали, находясь там, принадлежит вашему работодателю. Загрузка информации на флеш-накопитель — отличный способ инициировать дорогостоящий судебный процесс по поводу того, украли ли вы коммерческую тайну компании, особенно если вы уходите работать к конкуренту.
И да, они смогут доказать, что вы подключали флешку к ноутбуку.
Если вам просто нужно загрузить некоторые личные файлы или образец работы для вашей будущей карьеры, получите разрешение от своего начальника или отдела кадров на загрузку или копирование файлов.
В конце концов элегантный уход с работы — это не просто саркастическое электронное письмо на выходе. Речь также идет об уходе с бонусным чеком в банке и пустым отпускным балансом.
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