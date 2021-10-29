Чек-лист: как проконтролировать качество сборки каркасного дома

Определяем на глаз, не напортачили ли строители

Каркасники — одна из самых популярных на сегодняшний день технологий частного домостроения. Она быстрая, не самая дорогая и достаточно понятная. Как и любой другой дом, каркасник собирается силами строительной бригады. Контроль качества работы строителей — задача не самая простая, и если делать по уму, то лучше нанять опытного специалиста. Однако есть вещи, которые можно (при должной теоретической подготовке) проверить и самостоятельно. Разберем чек-лист базового уровня.

Цена

Цена на сборку каркасного дома примерно равна стоимости материалов. Несмотря на то, что основным стимулом строить его у большинства домовладельцев становится относительная бюджетность, все имеет границы. Действительно дешевый и в то же время качественный каркасник можно построить только одним способом — сделать все самому. Но с кондачка это сделать не получится — нужно разбираться в технологиях и иметь определенный опыт. Поэтому путь большинства — заказывать услуги строительной компании или нанимать бригаду.

При этом нужно понимать: если вам предлагают цену сильно ниже рынка, то с вероятностью в 99% ничего хорошего вам за эти деньги не построят. Недобросовестный подрядчик внакладе не останется: сэкономит на некачественных пиломатериалах, на неподходящем крепеже, сделает недостаточный слой утеплителя и наймет непрофессионалов в бригаду. Поэтому слишком низкая цена, скорее всего, сигнализирует о том, что перед вами не совсем честный строитель. Исключения, конечно, бывают: например, компания недавно на рынке и путем демпинга пытается наработать портфолио. Но это все же исключения.

Древесина

Особенное внимание нужно будет уделить материалу каркаса. Это не должен быть брус (если только вы не строите дом по технологиям фахверк или тимбер фрейм): силовой стоечно-балочный каркас всегда собирается из сдвоенной или строенной доски. Она лучше выносит нагрузки.

Еще один совет специалистов: желательно, чтобы пиломатериал был высушенным, а не естественной влажности. Конечно, такая доска куда дороже, да и добыть ее непросто. Но доска естественной влажности сложнее в обработке, если не успела просохнуть до начала строительных работ. Бывает и такое: в договоре сухая доска, а привозят на объект доску естественной влажности — вот на этом вас и «нагревают» недобросовестные поставщики и строители. Поэтому, возможно, есть смысл замерить влажность материала — и если вдруг что, то сразу же выставлять претензии. Сделать это можно при помощи специального инструмента — электровлагомера (его можно купить в пределах 1 000 рублей, а можно позаимствовать у кого-нибудь на время).

Фото: dvamolotka.ru

И аксиома: даже если вы решились на доску естественной влажности, обязательно нужно проконтролировать, в каком виде она приедет на объект. На ней не должно быть черных пятен, участков кривизны или других видимых поражений.

Обвязка

Каркасные дома очень часто ставят на свайные или столбчатые фундаменты. И на этом этапе, когда начинается монтаж обвязки, распространены ошибки. Самая частая из них — когда концы элементов обвязки как бы «провисают», ни на что не опираются и соединены один с другим металлическими уголками. Такого быть не должно: все стыки должны приходиться или на столб, или на оголовок. А если у вас будет два этажа (и двойная обвязка) — соединения должны быть еще и с перехлестом стыков.

Едем дальше: строители уложили один уровень обвязки, и у них получились идеально правильные стыки. Следующий уровень, который идет сверху, надо укладывать так, чтобы стыки доски не совпадали с предыдущим уровнем (это можно сравнить с тем, как кладут кирпич — ряды сдвинуты друг относительно друга). То есть, горизонтальные элементы каркаса (к которым относится обвязка) надо соединять в шахматном порядке, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Укосины

Укосины, или раскосины — диагональные элементы, которые врезают в стойки под углом в 45 градусов. Упирают укосину в стойку и в обвязку. Таким образом укрепляется каркас и предотвращается его раскачивание.

Нужно проконтролировать, как будут собирать каркас — в каждом углу должно быть по одной укосине, но если каркас большой по площади, то их нужно больше (чтоб укрепить всю конструкцию и повысить ее жесткость). Единственный вариант, когда можно обойтись без этих элементов, — если вы будете обшивать каркас жесткими плитами, например, ОСП.

Фото: dvamolotka.ru

Внутренние несущие стены

Они должны быть точно такой же толщины, как и наружные. Внешняя и внутренняя стена должны быть соединены так, чтобы стойки образовали внутренний угол, а не вышли на одну плоскость.

Что смотреть на стройке?

Во-первых, на стройку надо приезжать уже дней через пять после начала работ. К тому моменту там уже будет на что посмотреть — собрана будет как минимум большая часть первого этажа. На глаз можно посмотреть, как запилена и прикреплена к фундаменту обвязка, как соединены ее элементы, как лежат и крепятся лаги (они должны быть зафиксированы к дереву, а не висеть на крепеже), ровно ли поставлены стойки, как врезаны укосины.

Если все это сделано правильно, вы увидите это все и без использования сложных инструментов, уровня, линеек — на глаз.

А целиком качество каркаса нужно проверять, пока он еще не обшит. Сечение лагов и шаг между ними должны совпадать с заложенными в проект значениями (проверьте документацию и вот здесь вооружитесь измерительным инструментом). Обязательно посмотрите, как прикреплены стропила — они должны не укладываться на обвязку, а запиливаться. Все прилегания элементов должны быть плотными, никаких щелей и подкладок не должно быть.

Фото: dvamolotka.ru

Утепление

И, наконец, утепление (как правило, в каркасниках используется минеральная или каменная вата в виде плит). Толщина слоя должна быть минимум 150 мм, а в нашем климате — и того больше. Утепление может быть двойным, но тогда второй слой плит надо укладывать с перехлестом стыков относительно первого. А в одном слое они должны быть уложены стык в стык друг к другу, максимально плотно. Щели между ними — это недопустимо, даже если они “протыканы” кусками или остатками теплоизолирующего материала.

