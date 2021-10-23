Видеоопрос: «Планируете ли вы принимать участие во Всероссийской переписи населения?»
В России с 15 октября началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. В этом году перепись впервые проходит в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках, либо дождаться переписчика дома. «Реальное время» узнало у казанцев, осведомлены ли они о том, что в этом году проходит Всероссийская перепись населения и намерены ли они участвовать в ней.
— Планируете ли вы принимать участие во Всероссийской переписи населения? Примете участие онлайн или дождетесь переписчика дома? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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