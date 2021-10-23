Новости общества

12:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Планируете ли вы принимать участие во Всероссийской переписи населения?»

00:00, 23.10.2021 1
Видеоопрос: «Планируете ли вы принимать участие во Всероссийской переписи населения?»
Фото: odin.ru

В России с 15 октября началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. В этом году перепись впервые проходит в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках, либо дождаться переписчика дома. «Реальное время» узнало у казанцев, осведомлены ли они о том, что в этом году проходит Всероссийская перепись населения и намерены ли они участвовать в ней.

— Планируете ли вы принимать участие во Всероссийской переписи населения? Примете участие онлайн или дождетесь переписчика дома? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:56
    Вчера , в пятницу , с сестрой поехали на Тукая 77 в пункт переписи населения . В 11.45 там никого не было . Сестра инвалид . Целая проблема была ее туда доставить . Парковка за углом . На дом приходил парень волонтёр . Без прививки . Честно нам сказал . И мы решили сами съездить . Вот такое отношение к этому делу со стороны исполнителей . Теперь не знаем куда нам обратиться чтобы пройти перепись
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

12:13 МСК Все новости
Новости раздела