«Отмахнулись от нас» — в селе под Уфой неделю нет воды

Старый водовод вышел из строя, а тянуть новый жителям предлагают за свой счет

Улица Чапаева — одна из самых больших в селе Красный Яр Уфимского района. Больше недели назад сельчане забили тревогу: у них пропало самое необходимое — вода. Из-за прорыва на старом водоводе без воды остались десятки людей. Единственное решение — прокладывать новый, но население бросили решать эту проблему самостоятельно.

Ни помыться, ни посуду помыть

Неладное Зита Курбановна заподозрила уже давно — в течение последнего месяца стали наблюдаться перебои с водоснабжением. А шесть дней назад вода исчезла совсем.

— Вся улица у нас без воды! Как тут не переживать! Ни помыться, ни посуду не помыть, руки даже элементарно не можем помыть! — сокрушается женщина.

Шесть дней назад вода исчезла совсем

Ее соседка тетя Маруся — местный старожил. Проблемы с водой на своем веку она наблюдала и раньше. Но нынешняя ситуация выходит из ряда вон.

Раньше главной достопримечательностью улицы Чапаева были бюст Василия Ивановича и дом-музей 25-й Чапаевской дивизии. Но в последние дни всеобщим вниманием завладел водомат у магазина, именно там собираются все местные жители. Чтобы хоть как-то существовать, воду приходится покупать за деньги.

— Идем и наполняем, помогаем нашим старикам, здесь очень много пенсионеров, а вода всем нужна, двадцатилитровку на себе бабушка не унесет, — рассказывает местный житель Александр. — Если воду только пить, то хватает на несколько дней. Но у нас нет даже для технических нужд воды. Ни постирать, ни помыться. И это уже неделю идет!

Выяснилось, что причина в прорыве старого водопровода

Подключение за свой счет

Чтобы разобраться в ситуации, местные жители встретились с руководством сельсовета. Выяснилось, что причина в прорыве старого водопровода. И решение тут же было предложено — проложат новую трубу, но переподключаться к ней каждый двор должен будет за свой счет. Зита Курбановна возмущена:

— Мы собирали собрание жильцов, разговаривали с администрацией, они вопрос не решали никак. Сказали, что только нашли подрядчика. Земля муниципальная, нас заставляют платить за это.

Все, что смогли предложить в администрации села, — местные власти составят смету и позже вернут затраченные жителями деньги. Но когда конкретно ждать компенсации — неизвестно. На подсоединение к новому водопроводу с каждого двора потребуется не менее тридцати тысяч рублей. Тетя Маруся плачет — таких денег у нее нет, а сидеть без воды уже невозможно.

Несколько дней назад на улице уже появились трактора. Однако копать можно не везде — под землей проходит газопровод

Когда проложат новый водовод



— Очень много пожилых, через дорогу семья, у них ребенок-инвалид. И школьников много на улице, и пенсионеров. Откуда людям брать деньги? Администрация отмахивается от нас просто, — рассказывает Зита Курбановна.

Несколько дней назад на улице уже появились трактора. Однако копать можно не везде — под землей проходит газопровод, этот фактор тоже задерживает работы.

Дозвониться до главы сельсовета Дмитрия Зубаирова «Реальному времени» не удалось. По сообщению секретаря, он на выезде и ответить сможет только через два дня. Тем временем сельчанам на улице Чапаева приходится покупать воду.