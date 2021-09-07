Бизнес-аккаунт дня: казанская компания по изготовлению дизайнерской мебели

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 145-я

У россиян растет интерес к дизайнерской мебели. Если раньше жилье обустраивали по принципу «что было, то и купили», то сейчас в квартирах и домах все больше можно встретить эксклюзивные предметы интерьера. Решить проблему с выбором помогает казанская компания по производству уникальной мебели Vdomeon. Ее бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Стул по имени «Ходор»

Делать свою мебель, а не тратить время на поиски подходящего по дизайну стула или дивана решил казанский предприниматель Роман Степанов, который совместно с коллегами открыл в 2017 году собственное производство Vdomeon. Фирма начинала со стульев, которые быстро за счет высокого качества и комфорта стали популярными у дизайнеров и обычных покупателей.

Большой спрос позволил расширить ассортимент, и теперь мастера-мебельщики изготавливают на заказ дизайнерские консоли, кресла и диваны. У каждой модели мебели — не цифровой артикул, а имя, позаимствованное у героев эпического сериала «Игра престолов»: например есть стулья «Ходор», «Санса» и «Старк». Кстати, посидеть на одном из них можно в известных заведениях Казани. Например, в ресторанах «Мама Фета», Happy People, в апарт-отеле и кафе «Доски».



Сегодня аккаунт дизайнерской мебели в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по ведению профиля дают SMM-менеджер Гульшат Зарипова и копирайтер Лена Гатина.

Все хорошо, но можно сделать еще лучше

В целом аккаунт можно похвалить:

Stories выходят часто. Причем используются инструменты самого Instagram для вовлечения пользователей, а также добавляются ситуативные интерактивы с аудиторией, например опрос в честь начала осени.

выходят часто. Причем используются инструменты самого Instagram для вовлечения пользователей, а также добавляются ситуативные интерактивы с аудиторией, например опрос в честь начала осени. Stories оформляются в едином стиле (используются приемы монтажа, наложена музыка).

В оформлении профиля есть вся нужная информация, есть ссылка на сайт и адрес (удобно для потенциального покупателя).

есть вся нужная информация, есть ссылка на сайт и адрес (удобно для потенциального покупателя). В визуальном оформлении чувствуется общий стиль (можно выделить несколько основных сочетающихся цветов).

чувствуется общий стиль (можно выделить несколько основных сочетающихся цветов). Публикации выходят достаточно часто (каждые 1-2 дня).

Короткое имя аккаунта , без цифр и нижних подчеркиваний — его легко запомнить и легко набрать в поиске.

Теперь о том, что можно сделать еще лучше:

Ленту можно доработать. Видно, что вы выкладываете фотографии разных планов (не только кресла в полный размер, но и издалека в интерьере или, наоборот, показываете крупно детали). Это отлично. Попробуйте расставить фотографии будущих постов в специальном планировщике — это поможет выбрать оптимальную последовательность, улучшить общий вид сетки. Обращайте внимание на такие детали, как срезанная голова на превью. Попробуйте добавить какие-либо графические элементы. В аккаунте есть рубрики , но они никак не выделяются визуально: ни цветом, ни текстом. Вашим подписчикам будет легче сориентироваться и найти нужный пост, если его можно будет по внешнему виду определить в общей мозаике. К тому же это может задержать и увлечь новых подписчиков, которые впервые видят вашу ленту. Highlights лучше оформить в едином стиле. Попробуйте придумать для них более короткие подписи — без сокращений, чтобы при этом заголовок читался целиком. Например, подпись «Про конструкции» сокращается до «Про конст…». О чем там пойдет речь, неясно. Обложка с иконкой, которая бы как-то объяснила содержание, тоже отсутствует. С другой стороны, если вы сделаете подпись «Конструкции», слово поместится целиком. Также советуем загрузить обложки в едином стиле. То, что вы часто обновляете Highlights, отлично! Менять ли аватар — открытый вопрос. С одной стороны, по нему не понятна специализация профиля. С другой стороны, когда за брендом стоит конкретный человек — это вызывает больше доверия. В любом случае советуем сделать и портрет, и подпись крупнее — с телефона получается очень мелко.

Легкий слог текста не стоит отягощать эмодзи

Отдельно скажем о текстах. В целом их интересно читать, они, что называется, жизненные. Хорошо, что вы открыто рассказываете о процессе работы. Есть пара моментов в оформлении:

В некоторых текстах есть перебор с эмодзи. Особенно с теми, что выражают эмоции. У вас и так достаточно легкий слог, мы считаем, что и без эмодзи будет хорошо.

Что визуально усложняет чтение, так это отсутствие «воздуха» между абзацами. Чтобы быть уверенным, что текст не «слипнется», можно пропускать тексты через специальный бот в Telegram перед публикацией.

Работают ли ваши хештеги ? Нам на первый взгляд некоторые кажутся слишком общими: например, «мебель» или «стул». Советуем смотреть статистику каждой записи и проверять — а были ли вообще переходы по этому тегу?

? Нам на первый взгляд некоторые кажутся слишком общими: например, «мебель» или «стул». Советуем смотреть статистику каждой записи и проверять — а были ли вообще переходы по этому тегу? В июльских постах у вас есть то, чем все еще грешат коммерческие аккаунты: отсутствие ценника и классическое «Ответили в Директ». Мы считаем отличной тенденцией, что вы стали прописывать цену сразу в публикациях. В долгосрочной перспективе это будет работать на вас. Возможно, вам также подойдет инструмент Shopping Tags.

Удачи!