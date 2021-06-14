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Что такое сайдинг и каким он бывает
Признанный лидер по популярности среди фасадных материалов — сайдинг разных фактур и расцветок. По причине его относительной экономичности, удобства монтажа и универсальности его очень любят домовладельцы. И еще одна важная особенность сайдинга — с его помощью можно быстро и легко обновить стены старого дома, не заморачиваясь длительным приведением в эстетический вид. Покрыл сверху сайдингом — и готово! Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» разбираемся, что такое этот сайдинг и какой он бывает
Что такое сайдинг
Классический сайдинг — это длинные узкие «доски» с крепежной системой, которые устанавливаются поверх стены. От стеновых панелей (с которыми его часто путают) сайдинг отличается, во-первых, геометрией: панели шире и «квадратнее». И еще панели укрепляются прямо на обрешетку и не нуждаются в соединительной планке. А сайдинг чаще всего без такой планки не обходится.
Длина элементов сайдинга — от 3 до 6 метров. И чем они короче, тем больше стыков будет заметно на вашем фасаде. Поэтому выбирайте по возможности максимальную длину планки.
Поверхность сайдинга может выглядеть очень по-разному. Очень часто планки сделаны под дерево: со всеми положенными разводами рисунка древесины, даже с выраженной фактурой. Сайдинг подешевле (но необязательно похуже) — гладкий, похож на лакированный, без фактуры. Плюс второго варианта — такой сайдинг может быть абсолютно любого цвета. Но если вы хотите, чтобы ваш дом был похож на деревянный — лучше, конечно, выбирать фактурный вариант.
Преимущества сайдинга
Пробежимся вкратце по причинам, которые вывели этот материал в лидеры фасадного рынка нашей страны.
- Простота установки. Ничего придумывать не нужно — к сайдингу прилагается и весь положенный крепеж, и подробная инструкция. Покупать дорогой инструмент тоже не понадобится. Если хочется самому внести лепту в строительство собственного дома — можно справиться и без найма бригады. А еще сайдинг можно монтировать вообще в любое время года, включая морозы.
- Удобство использования. Сайдинг не нужно красить, обрабатывать антисептиками, защищать от влаги и солнца, обновлять поверхность. Единственное, что ему требуется — периодически мыть, причем годится даже обычный садовый шланг.
- Доступность. Сайдинг считается народным материалом, благодаря своей относительно доступной цене.
- Разнообразие. Производители предлагают сотни видов сайдинга — и по цветам, и по фактуре, и по стилистике оформления поверхности. Можно выбрать что душе вашей угодно. Хотите — будет домик в стиле Лего, хотите — швейцарское шале.
- Универсальность применения. Сайдинг отлично крепится на все типы оснований, им можно оформить и свежепостроенный дом, и обновить старенький. С помощью единообразного сайдинга можно привести к аккуратному виду весь комплекс участка.
- И, наконец, долговечность. Срок гарантии на сайдинг колеблется от тридцати лет (для дешевых разновидностей) до полувека (для продукции солидных брендов). И гарантия эта захватывает не только физические свойства материала, но и его эстетику.
Разновидности сайдинга
Все виды сайдинговой облицовки, кроме внешнего вида, делятся на материал, из которого они изготовлены. Запомним раз и навсегда: обшивка из натурального дерева сайдингом не является. Этот материал и придумали для того, чтобы дом был похож на деревянный, а кошелек при этом хорошо себя чувствовал. Поэтому первый сайдинг был только из ПВХ. Потом к нему добавились и другие материалы.
Виниловый сайдинг делают из поливинилхлорида, в который добавляются модифицирующие добавки: они защищают поверхность от выгорания и от других бед. Производится качественный виниловый сайдинг по технологии коэкструзии и тройной экструзии. Верхний слой обеспечивает защиту от влияния окружающей среды и внешнюю красоту. Внутренний отвечает за прочность. Сезонные колебания заставляют сайдинг из ПВХ немного изменять геометрию. Этого почти не заметно, но при установке это нужно учитывать.
Виниловый сайдинг бывает в виде одинарной или сдвоенной доски. Профиль может быть разный: елочка (или американка), блок-хаус (бревно), корабельный брус, клееный брус.
Акриловый сайдинг — на самом деле, тот же виниловый, только с верхним слоем из акрила. Это защищает цвет от выгорания и побледнения. Суть у обеих разновидностей одна и та же, только акриловый не выгорит никогда. Так что самые темные и насыщенные оттенки, мастерски имитирующие древесину, — это все-таки чаще бывает в акриловых линейках. Это покрытие выдерживает повышенные температуры (до +80 градусов). И акриловый, и виниловый сайдинги выдержат механическое воздействие случайного характера. Но прицельно метать в такой фасад дротики все-таки не стоит: пробьете.
Вспененный сайдинг — тот же виниловый, сверху акриловое покрытие, внутри — коэкструзия в два слоя. Отличается структура панели — во время формовки основа вспенивается и в таком виде застывает. Так что здесь увеличенная толщина доски, а это дает и большую презентабельность (глубже тиснение, выше качество имитации дерева). Вот только профиль такого сайдинга может быть только елочка — кажется, других не выпускает ни один производитель.
Металлический сайдинг — это уже из серии «мой дом — моя крепость». Основа его сделана из стального оцинкованного листа, сверху — полимерное покрытие, внутри — защитная грунтовка. Профиль может быть стандартным — доска, бревно, корабельный или клееный брус… Толщина стальной базы может быть от 0,45 до 0,65 мм. Стойкость к выгоранию, атмосферным и механическим воздействиям такого сайдинга определяется качеством и типом полимерной пленки. Чаще всего это полиэстер, который сообщает облицовке яркий блеск.
Главный плюс металлического сайдинга — прочность. Его сложно проломить. Правда, на нем остаются вмятины. А вот к минусам относится то, что, в отличие от своих виниловых собратьев, он меньше служит — 20 — 30 лет в самом лучшем случае. Дело в том, что полимерное покрытие истирается в процессе эксплуатации, а дальше металл начинает ржаветь.
Фиброцементный сайдинг — новинка рынка. Но сейчас это считается последним писком (и самым дорогим). ЕГо делают методом автоклавного твердения из смеси целлюлозных волокон, цемента и разнообразных добавок. Выглядит это все как одинарная доска. Толщина планок — от 8 до 12 мм, а вот длина может быть только до 3,6 метров. Эта облицовка довольно тяжелая, так что под нее нужно будет рассчитать фундамент.
Прочность и долговечность этого материала специалисты пока воспевают (правда, непонятно, что будет через 10 — 20 лет. Посмотрим.). Поверхность хорошо выдерживает агрессивные условия атмосферы. Главные претензии к фиброцементному сайдингу — высокая цена и меньшая, чем у акрила, устойчивость к выцветанию.
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