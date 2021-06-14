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Что такое сайдинг и каким он бывает

Признанный лидер по популярности среди фасадных материалов — сайдинг разных фактур и расцветок. По причине его относительной экономичности, удобства монтажа и универсальности его очень любят домовладельцы. И еще одна важная особенность сайдинга — с его помощью можно быстро и легко обновить стены старого дома, не заморачиваясь длительным приведением в эстетический вид. Покрыл сверху сайдингом — и готово! Сегодня в рубрике «Дом в фокусе» разбираемся, что такое этот сайдинг и какой он бывает

Что такое сайдинг



Классический сайдинг — это длинные узкие «доски» с крепежной системой, которые устанавливаются поверх стены. От стеновых панелей (с которыми его часто путают) сайдинг отличается, во-первых, геометрией: панели шире и «квадратнее». И еще панели укрепляются прямо на обрешетку и не нуждаются в соединительной планке. А сайдинг чаще всего без такой планки не обходится.

Длина элементов сайдинга — от 3 до 6 метров. И чем они короче, тем больше стыков будет заметно на вашем фасаде. Поэтому выбирайте по возможности максимальную длину планки.

Поверхность сайдинга может выглядеть очень по-разному. Очень часто планки сделаны под дерево: со всеми положенными разводами рисунка древесины, даже с выраженной фактурой. Сайдинг подешевле (но необязательно похуже) — гладкий, похож на лакированный, без фактуры. Плюс второго варианта — такой сайдинг может быть абсолютно любого цвета. Но если вы хотите, чтобы ваш дом был похож на деревянный — лучше, конечно, выбирать фактурный вариант.

Фото: hpland.ru

Преимущества сайдинга

Пробежимся вкратце по причинам, которые вывели этот материал в лидеры фасадного рынка нашей страны.

Простота установки. Ничего придумывать не нужно — к сайдингу прилагается и весь положенный крепеж, и подробная инструкция. Покупать дорогой инструмент тоже не понадобится. Если хочется самому внести лепту в строительство собственного дома — можно справиться и без найма бригады. А еще сайдинг можно монтировать вообще в любое время года, включая морозы.

Ничего придумывать не нужно — к сайдингу прилагается и весь положенный крепеж, и подробная инструкция. Покупать дорогой инструмент тоже не понадобится. Если хочется самому внести лепту в строительство собственного дома — можно справиться и без найма бригады. А еще сайдинг можно монтировать вообще в любое время года, включая морозы. Удобство использования. Сайдинг не нужно красить, обрабатывать антисептиками, защищать от влаги и солнца, обновлять поверхность. Единственное, что ему требуется — периодически мыть, причем годится даже обычный садовый шланг.

Сайдинг не нужно красить, обрабатывать антисептиками, защищать от влаги и солнца, обновлять поверхность. Единственное, что ему требуется — периодически мыть, причем годится даже обычный садовый шланг. Доступность. Сайдинг считается народным материалом, благодаря своей относительно доступной цене.

Сайдинг считается народным материалом, благодаря своей относительно доступной цене. Разнообразие. Производители предлагают сотни видов сайдинга — и по цветам, и по фактуре, и по стилистике оформления поверхности. Можно выбрать что душе вашей угодно. Хотите — будет домик в стиле Лего, хотите — швейцарское шале.

Производители предлагают сотни видов сайдинга — и по цветам, и по фактуре, и по стилистике оформления поверхности. Можно выбрать что душе вашей угодно. Хотите — будет домик в стиле Лего, хотите — швейцарское шале. Универсальность применения. Сайдинг отлично крепится на все типы оснований, им можно оформить и свежепостроенный дом, и обновить старенький. С помощью единообразного сайдинга можно привести к аккуратному виду весь комплекс участка.

Сайдинг отлично крепится на все типы оснований, им можно оформить и свежепостроенный дом, и обновить старенький. С помощью единообразного сайдинга можно привести к аккуратному виду весь комплекс участка. И, наконец, долговечность. Срок гарантии на сайдинг колеблется от тридцати лет (для дешевых разновидностей) до полувека (для продукции солидных брендов). И гарантия эта захватывает не только физические свойства материала, но и его эстетику.

Фото: 1saiding.ru

Разновидности сайдинга

Все виды сайдинговой облицовки, кроме внешнего вида, делятся на материал, из которого они изготовлены. Запомним раз и навсегда: обшивка из натурального дерева сайдингом не является. Этот материал и придумали для того, чтобы дом был похож на деревянный, а кошелек при этом хорошо себя чувствовал. Поэтому первый сайдинг был только из ПВХ. Потом к нему добавились и другие материалы.

Виниловый сайдинг делают из поливинилхлорида, в который добавляются модифицирующие добавки: они защищают поверхность от выгорания и от других бед. Производится качественный виниловый сайдинг по технологии коэкструзии и тройной экструзии. Верхний слой обеспечивает защиту от влияния окружающей среды и внешнюю красоту. Внутренний отвечает за прочность. Сезонные колебания заставляют сайдинг из ПВХ немного изменять геометрию. Этого почти не заметно, но при установке это нужно учитывать.

Виниловый сайдинг бывает в виде одинарной или сдвоенной доски. Профиль может быть разный: елочка (или американка), блок-хаус (бревно), корабельный брус, клееный брус.

Акриловый сайдинг — на самом деле, тот же виниловый, только с верхним слоем из акрила. Это защищает цвет от выгорания и побледнения. Суть у обеих разновидностей одна и та же, только акриловый не выгорит никогда. Так что самые темные и насыщенные оттенки, мастерски имитирующие древесину, — это все-таки чаще бывает в акриловых линейках. Это покрытие выдерживает повышенные температуры (до +80 градусов). И акриловый, и виниловый сайдинги выдержат механическое воздействие случайного характера. Но прицельно метать в такой фасад дротики все-таки не стоит: пробьете.

Вспененный сайдинг — тот же виниловый, сверху акриловое покрытие, внутри — коэкструзия в два слоя. Отличается структура панели — во время формовки основа вспенивается и в таком виде застывает. Так что здесь увеличенная толщина доски, а это дает и большую презентабельность (глубже тиснение, выше качество имитации дерева). Вот только профиль такого сайдинга может быть только елочка — кажется, других не выпускает ни один производитель.

Фото: ofacade.ru

Металлический сайдинг — это уже из серии «мой дом — моя крепость». Основа его сделана из стального оцинкованного листа, сверху — полимерное покрытие, внутри — защитная грунтовка. Профиль может быть стандартным — доска, бревно, корабельный или клееный брус… Толщина стальной базы может быть от 0,45 до 0,65 мм. Стойкость к выгоранию, атмосферным и механическим воздействиям такого сайдинга определяется качеством и типом полимерной пленки. Чаще всего это полиэстер, который сообщает облицовке яркий блеск.

Главный плюс металлического сайдинга — прочность. Его сложно проломить. Правда, на нем остаются вмятины. А вот к минусам относится то, что, в отличие от своих виниловых собратьев, он меньше служит — 20 — 30 лет в самом лучшем случае. Дело в том, что полимерное покрытие истирается в процессе эксплуатации, а дальше металл начинает ржаветь.

Фиброцементный сайдинг — новинка рынка. Но сейчас это считается последним писком (и самым дорогим). ЕГо делают методом автоклавного твердения из смеси целлюлозных волокон, цемента и разнообразных добавок. Выглядит это все как одинарная доска. Толщина планок — от 8 до 12 мм, а вот длина может быть только до 3,6 метров. Эта облицовка довольно тяжелая, так что под нее нужно будет рассчитать фундамент.

Прочность и долговечность этого материала специалисты пока воспевают (правда, непонятно, что будет через 10 — 20 лет. Посмотрим.). Поверхность хорошо выдерживает агрессивные условия атмосферы. Главные претензии к фиброцементному сайдингу — высокая цена и меньшая, чем у акрила, устойчивость к выцветанию.

