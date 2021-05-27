Что происходит на ЧМ-2021? В Риге устроили войну с флагами России и Беларуси, а Тарасенко готов к бою

Почему из спортивного события власти Риги и Латвии делают площадку для политических игрищ

После нашумевшего инцидента с принудительной посадкой самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем в Минске, мэр Риги решил убрать из центра города государственный флаг Беларуси и заменить его на бело-красно-белый. Что еще более странно, под раздачу попал и российский государственный флаг (на городской площади размещены стяги всех стран-участниц чемпионата мира). Теперь на площади вывешен флаг Олимпийского комитета России. Почему в Латвии решили воевать с флагами и чем может ответить Россия в этой ситуации — в материале «Реального времени».

Чемпионат мира в Риге, возможно, самый политизированный в истории

Новость о снятии флагов двух соседних с Латвией государств любопытна даже не столько тем, что латыши решили сделать это по устоявшимся прибалтийским традициям — через пять дней после начала чемпионата мира, сколько тем, что под замену российский флаг попал после инцидента в Беларуси. Казалось бы, где связь?

Флаги IIHF в Риге и вовсе сняты, поскольку президент организации Рене Фазель считает, что символика организации не должна быть там, где вместо хоккея идут политические игрища.

Вообще, по логике нужно было либо сразу не вывешивать российские триколоры в городе, а вешать флаги Олимпийского комитета России, либо оставлять их до конца турнира. Никаких вопросов это не вызвало бы — есть юридические основания и предписания от WADA.

«Можно всегда сослаться на безалаберность, но когда к этому привлекается внимание, получается совсем другой резонанс», — рассуждает олимпийская чемпионка Светлана Журова. Фото duma.gov.ru

Тот факт, что замена флага России совпала со сменой флага Беларуси, лишь подчеркивает, что решение не имеет никакого отношения к стремлению соблюсти предписания Всемирного антидопингового агентства — решение политическое. Тем более что это правило распространяется на арены соревнования, а не на городские флагштоки. Тут, как говорится, либо трусы надень, либо крестик сними.

— Можно всегда сослаться на безалаберность, но когда к этому привлекается внимание, получается совсем другой резонанс, — рассуждает олимпийская чемпионка Светлана Журова. — Не повесили бы они его изначально — никто бы не заметил. А когда это делается умышленно и демонстративно, посреди мероприятия — раскрывается совсем другой подтекст, что вот так будут с Россией поступать и дальше.

Но флаг был снят по решению местной власти, это значит, что они до конца знают трактовку решения CAS и автоматом повесили флаг.



Видимо, когда началась эта ситуация с Беларусью, они увидели российский триколор, схватились за голову и сказали: «Елки-палки, а у нас же тут еще и российский флаг висит. Сейчас нас американский обком уволит всех». Поэтому решили перестраховаться и сняли, — сказала Журова.

История напомнила недавнюю польскую, произошедшую во время чемпионата мира по шашкам, когда прямо во время матча уроженки Набережных Челнов Тамары Тансыккужиной с Наталией Садовской из Польши с игрового стола убрали российский флаг. Тот тур российская спортсменка, к слову, проиграла, но сразу заявила, что продолжит борьбу. По итогу стала победительницей и выиграла чемпионат.

«Зачем сюда приплетать политику? Все время тащат ее в спорт», — высказался Владимир Крикунов. Фото: ak-bars.ru

Лучше всего недопустимость смешивания спорта и политики прокомментировал известный российский тренер Владимир Крикунов:

— Ну, это вообще глупость. У нас чемпионат мира по хоккею. Как с ним связаны все эти политические истории? Зачем вы полезли в хоккей? Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский, что бы они ни делали и чего бы тут ни говорили. Зачем сюда приплетать политику? Все время тащат ее в спорт. Сначала с отъемом чемпионата мира у Минска, теперь с флагом. Пусть команды играют в хоккей, и не надо в это лезть. Как и в случае с Россией, вынужденной играть с непонятной символикой на груди.



<…> Пусть команды играют. Хороший ведь, интересный чемпионат. Канада проигрывает, Швеция, Чехия. И Россия тоже. Когда такое было? И сами матчи интересные, с хорошей борьбой. Я лично это с удовольствием смотрю. Чего и зрителям советую, но некоторые чиновники занимаются не пойми чем, — сказал Крикунов «Известиям».

Российской сборной теперь тоже принципиально важно выиграть этот политизированный чемпионат мира.

В отличие от звезд-политологов в сборную приехал Тарасенко, несмотря на травму

Тем более что накануне россияне одержали уверенную победу над сборной Дании — 3:0, впервые не пропустив ни одной шайбы в свои ворота. А казанец Дмитрий Воронков забил свой первый гол на взрослых чемпионатах мира. Он подхватил шайбу после выигранного вбрасывания в левом круге и в касание забросил шайбу в ворота Себастьяна Дама.

Да и состав команды тоже постепенно усиливается. Накануне в расположение нашей национальной команды прибыл форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Проблема лишь в том, что после вылета «Блюз» из розыгрыша Кубка Стэнли, нападающий сначала заявил, что испытывал проблемы с пахом в конце сезона. А позже все-таки решил приехать в расположение сборной России. За что ему посыпалась благодарность от болельщиков.

На фоне российских хоккеистов «Рейнджерс» (Панарин и Ко), а также Овечкина и ряда других игроков, выдвигающих различные мощнейшие причины не приезда, Владимир не стал отлынивать даже не фоне травмы и не побоялся карантина.

Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России pic.twitter.com/H9lqp3YlsQ — Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021

В том, что хоккеист в плей-офф играл на уколах, сомнений нет. Игры регулярного чемпионата он пропускал, а ради плей-офф сделал все, чтобы сыграть. В заключительной игре своей команды в Кубке Стэнли, между прочим, он забросил две шайбы в ворота «Колорадо».

Владимир Тарасенко обладает невероятным игровым интеллектом — умеет видеть площадку так, как никто в нынешнем составе команды. Важно, чтобы за время карантина врачи национальной команды смогли окончательно привести форварда в порядок.

Согласно протоколу безопасности от IIHF Тарасенко должен будет провести время в карантине — 3 дня в изолированном «пузыре», а еще через три дня тренировок на льду можно будет сыграть официальный матч. Так что выйти на лед он сможет только в июне, в розыгрыше плей-офф.