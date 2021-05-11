Бизнес-аккаунт дня: казанский питомник деревьев и кустарников

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 64

Весна — время обустройства садово-дачных участков. Какие цветы, кустарники или плодовые деревья посадить на своих шести сотках? Тут на помощь садоводам приходят питомники, специализирующиеся на выращивании растений и деревьев, приспособленных к российскому климату. Три года назад в Казани был создан питомник «Royal garden». Профиль этой торговой площадки в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с экспертами ведущих SММ-агентств Поволжья.

Создать сад мечты

Все, что нужно для создания уютного и зеленого пространства на даче или в загородном доме, пожалуй, можно найти в казанском питомнике «Royal garden». Это одна из крупных торговых площадок, куда доставляются всевозможные растения из 20 с лишним российских питомников. В ассортименте десятки различных сортов хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников, цветы и ягодные культуры. Как создать сад мечты — дадут советы или составят проекты ландшафтные дизайнеры. Также сотрудники питомника не только помогут с выбором растений и деревьев, но и сами высадят их на участке, расскажут, как ухаживать за растениями.

Сегодня профиль зеленого питомника из Казани анализирует и дает советы по развитию специалист по коммуникациям и связям с общественностью, эксперт по продвижению в сети «Инстаграм» Анна Акинина.

Хайлайтсы — важный инструмент и навигация

Если в описании или названии фигурирует значение «премиум», то оно сразу же обязывает. Даже если речь о хвойных и лиственных.

БИО. Поисковая строка вполне может обойтись без эмоджи «корона», а вот обозначить город будет очень кстати. Например, питомник «Royal Garden» | Казань. Шапка профиля должна быть лаконичной, отражать важное и УТП — уникальное торговое предложение.

Хайлайтсы. Актуальные истории — это важный инструмент и навигация. Имеет смысл все упорядочить, дать название или удалить. Оставить ключевое: отзывы, возможно, уникальное с точки зрения продаж, интересное и нужное на ваш взгляд.

Больше «залипательного» видео с цветами или зеленью

Контент. Природа — это всегда инстаграмно. Остается только следить за качеством фото и видео. Обязательно снимайте «залипательные» видео с цветами или зеленью — они набирают хорошие просмотры, что гарантирует и органический прирост подписчиков.

Разделите контент на условно продающий и полезный. Делайте интересные и информативные подборки-советы, отвечайте на вопросы. Обязательно следите за сезоном. Советы, которые кстати, — это опять же органический охват и прирост.

Не перегружайте текст хештегами, даже если вы в них верите. Можно вынести пул # в комментарии.

Продвижение. «Инстаграм» — это не панацея и не главный канал продаж. Лучше помнить и о других ресурсах. Если есть возможность и желание, заведите блог на ютуб или в IGTV. Не забывайте про сайт, который тоже нуждается в продвижении и часто дает большой результат.