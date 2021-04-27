Бизнес-аккаунт дня: пластиковые окна от нижнекамских производителей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 50

В сфере бытовых услуг изготовление пластиковых окон — довольно популярное направление, в этом бизнесе всегда высокая конкуренция. Только в Нижнекамске услуги по производству и монтажу окон из ПВХ предлагают порядка полусотни фирм. Одна из них — «Немецкий стандарт» — работает на рынке уже 11 лет и три последних года ведет бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм». Профиль стал очередным участником спецпроекта «Реального времени» с участием SММ-агентств Поволжья.

Окна и балконы из пластика и дерева

Основанная в начале 2010-х годов нижнекамская компания уже вышла за пределы столицы нефтехимиков. У нее есть филиалы в Набережных Челнах, Мамадыше и Елабуге. За эти годы клиентами фирмы стали более 10 тысяч человек и различных компаний. Оконные рамы разнообразной конфигурации ее мастера изготавливают из профилей известных фирм, но кроме ПВХ — по заказу клиентов — делают алюминиевые или деревянные рамы. Также среди услуг «Немецкого стандарта» — обшивка и утепление балконов и лоджий.

Сегодня аналитический разбор бизнес-профиля провела команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency, у которого порядка ста успешных проектов в портфолио. Свои комментарии и советы по продвижению дают организатор съемок и фотограф Лиза Каштан, а также копирайтер Лена Гатина.

Чтобы сделать посты внешне привлекательнее

Плюсы аккаунта:

вся необходимая информация собрана в описании профиля;

есть отдельные Highlights с отзывами клиентов;

у Highlights есть общая стилистика (к сожалению, не у всех);

в основной ленте тематические подборки, например, про портальные системы;

вы показываете готовые работы на фото и видео.

Дизайн. Советуем выбрать связующие элементы, которые будут объединять вашу ленту и создавать единый стиль. Например, вы можете выбрать один шрифт в конкретной цветовой гамме, в качестве примера приводим аккаунт @suvarstroit. Мы бы также рекомендовали убрать из ленты классические поздравительные открытки.

Над чем можно поработать?

Кроме единого белого шрифта, они используют красные акценты, которые выделяют главную информацию и делают текстовый дизайн на фотографиях разнообразнее. Цветовая гамма фото тоже не сильно отличается.



Можно оставить в ленте поздравления только с профильными и общими праздниками, а вот народные приметы и поздравление с Крещением выбиваются из общей тематики профиля. Кроме того, вместо использования классических поздравительных открыток, взятых из интернета, можно сделать поздравление с помощью дизайна даже на самом телефоне, используя все тот же связующий шрифт и однотонный фон. Пример — поздравления из аккаунта @yit_kazan.

Это также могут быть тематические фото окон к соответствующим праздникам: цветы на окне к 8 Марта, окно с новогодними украшениями на 31 декабря. Либо что-то более креативное. Посмотрите, как Barilla под необычным ракурсом фотографирует спагетти, и получается иллюстрация для поздравления с Новым годом.

Продолжаем тему дизайна: оформление постов и подборок.

Некоторые фотографии в аккаунте уступают по качеству. Чтобы сделать посты внешне привлекательнее, можно добавить все те же связующие элементы. Вот хороший и простой пример от аккаунта @kzn_door_116:

Советуем до конца оформить Highlights.

Начало было положено, можно оформить их до конца. Пример — аккаунт @malinovkakzn:

Кроме того, стоит больше снимать видео-процессов и выкладывать в Stories. Есть уже несколько видео, но стоит снимать больше.

Избегайте больших текстов и отсутствия текста

Тексты. Чтобы понять, в каком направлении работать с текстами, нужно сначала определиться — какую цель преследуют ваши публикации. Возьмем за основу увеличение продаж, тогда вам помогут:

понятная информация о товарах и услугах;

транслирование собственной экспертизы;

высокая вовлеченность аудитории (любые реакции на посты, что в перспективе повысит охваты).

В связи с этим советуем писать:

О стоимости, ваших услугах, видах окон и их отличиях, об особых условиях работы. О конкретных заказах: клиент пришел с таким запросом, мы предложили оптимальный вариант (почему именно этот), вот результат. О тонкостях выбора и установки окон: такие тексты у вас есть, но мы советуем не копировать информацию из интернета, а писать своими словами — доступно, простыми короткими предложениями.

На статистике вашего аккаунта хорошо скажется активное взаимодействие с аудиторией. Посмотрите, какие посты набирали больше всего лайков и сохранений. Постарайтесь развивать эти темы. Попробуйте подвести аудиторию к диалогу в комментариях.

Общие советы по текстам:

Избегайте двух крайностей — слишком больших текстов и отсутствия текста вообще. В первом случае лучше сократить текст и оформить в карточки, чем переносить в комментарии. Во втором случае важно помнить, каким образом вы собираетесь повышать вовлеченность.

Мелкий текст на фото неудобно читать. А если вы пишете на фото/картинке заголовок поста, учитывайте, что он должен хорошо читаться в превью, то есть в общей ленте. Он должен помогать читателям сориентироваться в ваших публикациях, а не раздражать их.

Если вы будете давать меньше оценок («доступные цены», «высокое качество»), а приведете больше фактов, это выгодно выделит вас на фоне конкурентов. Мы бы советовали, к примеру, показывать варианты с конкретными ценами и подробнее рассказывать о скидках в самих публикациях.

В целом у ваших текстов и публикаций отличный потенциал — вы хорошо и подробно рассказываете о своей работе. Просто не забывайте об удобстве для читателя. В качестве ориентира приводим вот этот аккаунт: https://www.instagram.com/kira.prodesign/

С маленького экрана заголовки тут читаются неважно, но в остальном: удобная навигация, в том числе по хештегам, тексты оптимального размера, много экспертной информации, рубрика «как надо и как не надо», подробно показаны цены, активно используются карусели, отличное качество фото.

Удачи!