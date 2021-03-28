В Казани прошел первый концерт из «музейной» серии

В музее Тукая — национальные мотивы, в музее ИЗО — музыкальный импрессионизм, в ГСИ — поставангард...

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани стартовал новый музыкальный проект: «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век». Московский струнный квартет Quaternion проведет в музеях нашего города девять концертов, на которых исполнит шедевры классической и современной музыки. Для слушателей прозвучат бессмертные произведения Гайдна, Бетховена, Шостаковича, Назиба Жиганова и многие другие. Проект продлится до 2 июня. 27 марта в Галерее современного искусства прошел первый концерт серии «Другой язык» или когда закончился ХХ век?» Подробности — в материале «Реального времени».

Харизма музыки

Концерт вскружил головы казанским зрителям. Харизматичные исполнители интриговали и удивляли, не позволяя слушателям отвлечься ни на секунду.

С первой минуты выступления квартета музыка буквально заполнила собой пространство музея. Резкие переходы, чередование разнохарактерных эпизодов, ударные узоры сделали свое дело. Зрители сидели как завороженные, особенно во время кульминации произведений. Кое-кто даже закрыл глаза и тихонько покачивался в такт мелодии.

Участники ансамбля — талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов, имеющие большой опыт концертных выступлений в таких известных оркестрах, как Национальный филармонический оркестр России (дирижер — Владимир Спиваков) и MusicAeterna (художественный руководитель Теодор Курентзис). В составе квартета —Евгений Субботин (первая скрипка), Иван Субботкин (вторая скрипка), Григорий Чекмарев (альт), Сергей Пономарев (виолончель).

С первой минуты выступления квартета музыка буквально заполнила собой пространство музея

В стенах музея не нашлось места пафосу. Музыка была понятной и доступной каждому. В зрительном зале царил полумрак. Прожекторы мягко освящали музыкантов и создавали атмосферу семейного праздника. Хотелось просто отдохнуть, прислушаться к своим мыслям и ощущениям. Слушатели наслаждались не только великолепным исполнением, но и спецэффектами, сопровождавшими музыку. По залу блуждали яркие абстрактные видеопроекции. К прекрасному приобщалась в основном молодежь. Хотя были среди зрителей и люди старшего поколения, и даже дети.

Зрители услышали пять пьес, пять историй: Moz-Art для двух скрипок Альфреда Шнитке, Струнный квартет № 3 Кшиштофа Пендерецкого, Квартет № 2 Марко Никодиевича, дуэт для альта и виолончели «Американское хайку» Пола Вианко, «КваРЕтет» Павла Карманова.

Когда отзвучала последняя нота, зал взорвался аплодисментами. Со всех сторон звучало «Браво!».

Ольга Скепнер рассказала, что пока концерты проходят только в музеях Казани

«Если мы захватим весь Татарстан — будет просто прекрасно!»

Один из авторов проекта, музыковед, филолог, кандидат искусствоведения Ольга Скепнер рассказала, что пока концерты проходят только в музеях Казани.

— Если мы потом захватим весь Татарстан, будет просто прекрасно! — мечтает она.

Оказывается, музеи сами предложили свои площадки для проведения концертов:

— Мы вдвоем с Сергеем Пономаревым (второй автор проекта, виолончелист, художественный руководитель квартета) выбрали один день и проехались по всем залам. Посмотрели на помещения с акустической и с тематической точки зрения. Подобрали подходящие музыкальные темы. Я не люблю словосочетание «современная музыка», потому что даже профессионалу очень сложно определиться с произведениями, подходящими под это понятие. Однако сегодня мы в галерее современного искусства. И поставангард здесь уместен. И вполне логично, если национальные мотивы прозвучат в музее Габдуллы Тукая. А импрессионизм погостит в музее ИЗО.



Понятно, что помещение музея строилось вовсе не с целью обеспечить хорошую акустику — тем интереснее вызов, который принимают музыканты

Близкое соседство со зрителем, своеобразную камерность музыканты назвали благоприятным фактором. Понятно, что помещение музея строилось вовсе не с целью обеспечить хорошую акустику — тем интереснее вызов, который принимают музыканты.

— Акустика здесь сложная, но мы будем с ней бороться, заявил Евгений Субботин. — Вокруг прекрасные картины, мы должны этим пользоваться. И нам играть интереснее, и публике легче воспринимать. Мы уже выступали в помещениях, не приспособленных для публичных концертов. И зачастую они гораздо удобнее тех, что построены для работы оркестров.

Современный слушатель, по словам участников квартета, — «образованный и жадный до нового контента». И этому слушателю постоянно надо давать что-то новое, считают музыканты:

— Мы находимся в постоянном поиске нового. Как в качественном смысле, так и в количественном. Открываем музыку и для себя, и для других. Возможно, реакция зрителя не будет сиюминутной. Но она непременно будет. Даже через неделю музыка способна дотянуться до души человека и что-то в ней перевернуть.

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов