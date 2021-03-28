В Казани прошел первый концерт из «музейной» серии
В музее Тукая — национальные мотивы, в музее ИЗО — музыкальный импрессионизм, в ГСИ — поставангард...
В Казани стартовал новый музыкальный проект: «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век». Московский струнный квартет Quaternion проведет в музеях нашего города девять концертов, на которых исполнит шедевры классической и современной музыки. Для слушателей прозвучат бессмертные произведения Гайдна, Бетховена, Шостаковича, Назиба Жиганова и многие другие. Проект продлится до 2 июня. 27 марта в Галерее современного искусства прошел первый концерт серии «Другой язык» или когда закончился ХХ век?» Подробности — в материале «Реального времени».
Харизма музыки
Концерт вскружил головы казанским зрителям. Харизматичные исполнители интриговали и удивляли, не позволяя слушателям отвлечься ни на секунду.
С первой минуты выступления квартета музыка буквально заполнила собой пространство музея. Резкие переходы, чередование разнохарактерных эпизодов, ударные узоры сделали свое дело. Зрители сидели как завороженные, особенно во время кульминации произведений. Кое-кто даже закрыл глаза и тихонько покачивался в такт мелодии.
Участники ансамбля — талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов, имеющие большой опыт концертных выступлений в таких известных оркестрах, как Национальный филармонический оркестр России (дирижер — Владимир Спиваков) и MusicAeterna (художественный руководитель Теодор Курентзис). В составе квартета —Евгений Субботин (первая скрипка), Иван Субботкин (вторая скрипка), Григорий Чекмарев (альт), Сергей Пономарев (виолончель).
В стенах музея не нашлось места пафосу. Музыка была понятной и доступной каждому. В зрительном зале царил полумрак. Прожекторы мягко освящали музыкантов и создавали атмосферу семейного праздника. Хотелось просто отдохнуть, прислушаться к своим мыслям и ощущениям. Слушатели наслаждались не только великолепным исполнением, но и спецэффектами, сопровождавшими музыку. По залу блуждали яркие абстрактные видеопроекции. К прекрасному приобщалась в основном молодежь. Хотя были среди зрителей и люди старшего поколения, и даже дети.
Зрители услышали пять пьес, пять историй: Moz-Art для двух скрипок Альфреда Шнитке, Струнный квартет № 3 Кшиштофа Пендерецкого, Квартет № 2 Марко Никодиевича, дуэт для альта и виолончели «Американское хайку» Пола Вианко, «КваРЕтет» Павла Карманова.
Когда отзвучала последняя нота, зал взорвался аплодисментами. Со всех сторон звучало «Браво!».
«Если мы захватим весь Татарстан — будет просто прекрасно!»
Один из авторов проекта, музыковед, филолог, кандидат искусствоведения Ольга Скепнер рассказала, что пока концерты проходят только в музеях Казани.
— Если мы потом захватим весь Татарстан, будет просто прекрасно! — мечтает она.
Оказывается, музеи сами предложили свои площадки для проведения концертов:
— Мы вдвоем с Сергеем Пономаревым (второй автор проекта, виолончелист, художественный руководитель квартета) выбрали один день и проехались по всем залам. Посмотрели на помещения с акустической и с тематической точки зрения. Подобрали подходящие музыкальные темы. Я не люблю словосочетание «современная музыка», потому что даже профессионалу очень сложно определиться с произведениями, подходящими под это понятие. Однако сегодня мы в галерее современного искусства. И поставангард здесь уместен. И вполне логично, если национальные мотивы прозвучат в музее Габдуллы Тукая. А импрессионизм погостит в музее ИЗО.
Близкое соседство со зрителем, своеобразную камерность музыканты назвали благоприятным фактором. Понятно, что помещение музея строилось вовсе не с целью обеспечить хорошую акустику — тем интереснее вызов, который принимают музыканты.
— Акустика здесь сложная, но мы будем с ней бороться, заявил Евгений Субботин. — Вокруг прекрасные картины, мы должны этим пользоваться. И нам играть интереснее, и публике легче воспринимать. Мы уже выступали в помещениях, не приспособленных для публичных концертов. И зачастую они гораздо удобнее тех, что построены для работы оркестров.
Современный слушатель, по словам участников квартета, — «образованный и жадный до нового контента». И этому слушателю постоянно надо давать что-то новое, считают музыканты:
— Мы находимся в постоянном поиске нового. Как в качественном смысле, так и в количественном. Открываем музыку и для себя, и для других. Возможно, реакция зрителя не будет сиюминутной. Но она непременно будет. Даже через неделю музыка способна дотянуться до души человека и что-то в ней перевернуть.
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