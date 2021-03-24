Бизнес-аккаунт дня: украшения ручной работы от челнинки Римы Гараевой

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 26-я

Жительница Набережных Челнов Рима Гараева без малого 10 лет радует своим мастерством девушек и женщин не только автограда — сотни сережек, браслетов, колье, сделанных умелыми руками мастерицы, с удовольствием носят жительницы других городов Татарстана и России. Бизнес-аккаунт, который ведет челнинка в «Инстаграме» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого ведущие СММ-агентства дают рекомендацию по развитию бизнес-профилей в соцсетях.

От бисера до полудрагоценных камней

Рима Гараева, можно с уверенностью сказать — человек истинно творческий и увлеченный. После школы она окончила училище, освоив профессию портного — стала специалистом по пошиву легкого женского платья. А свободное от работы время посвящала воспитанию первого сына и хобби — выращивала фиалки и розы. В начале 2000-х, она решила сменить направление деятельности и получила высшее образование — стала бухгалтером-аудитором.

Но все же творческое начало взяло верх и в 2014 году Рима увлеклась изготовлением украшений из бисера. Яркие, оригинальные броши, колье и жгуты быстро нашли своих первых носителей. С каждым годом мастерство Римы только росло, тем более она постоянно осваивала новые техники рукоделия. «А затем появилась страсть к камням», — рассказывает мастерица. Сегодня в ассортименте бренда, под которым она работает уже несколько лет, изделия из циркония, жемчуга, агата, турмалина, аметиста, горного хрусталя и других полудрагоценных камней, которые выполнены в основном в единственном экземпляре.

Число подписчиков этого профиле сегодня уже превысило 9 тысяч. Как добиться большей популярности в направлении, где высокий процент конкурентов — советы дает эксперт одного из крупнейших СММ-агентств Поволжья Social lift, его креативный директор Анна Галушко, которая руководит подразделением по разработке и реализации конкурсных активностей для клиентов компании.

Рассказать об уникальности продукта и образе, который он создает

Первое, что хочется сказать хозяйке этой страницы: «Спасибо за эстетическое удовольствие!» Но совершенству нет предела и далее разместим ряд советов, которые помогут сделать ваш аккаунт не только красивым, но и эффективным.

Название аккаунта. Соответствует направленности страницы. Обычно мы рекомендуем не использовать дополнительные символы (нижние подчеркивания, точки и т.д.), но в Instagram достаточно высокая конкуренция в данной отрасли, выбор такого названия обоснован и понятен.

Имя аккаунта. Именно такое имя выбирают многие начинающие и опытные мастера. Попробуйте ввести в поиск словосочетание “Авторские украшения”. Система выдает тысячи страниц. Аналогичная история, если вы начнете вводить Jewel… здесь конкуренцию усилят еще и известные ювелирные сети и заводы.

Аватарка. По аватарке сразу понятно, о чем ваш аккаунт — это, разумеется, хорошо. Обратите внимание, что у многих ваших подписчиков может стоять темная тема в Instagram, а значит, что выбранная вами фотография просто сольется с фоном и не будет привлекать должного внимания.

БИО. Информация структурирована и написана четко, есть разделительные эмодзи, присутствует акцент на доставку. Чего не хватает? Нужно добавить больше про сам продукт, про его уникальность, характер, про образ, который создают ваши украшения. Вы продаете то, что должно вдохновлять, то, что позволяет любой женщине чувствовать себя особенной. Постарайтесь отразить это в описании профиля. Не нужно тратить место на перечисление видов изделий. Да, это важно, но лучше объедините их в более крупные группы и добавьте эмоционального позиционирования. При этом, попробуйте выделить свои конкурентные преимущества: возможно, вы очень быстро изготавливаете заказ, оригинально упаковываете его, используете только проверенные материалы и камни. Исходя из полученных ответов и стоит построить позиционирование аккаунта.

Ссылка в описании. Добавлена ссылка на Whatsapp. В описании профиля есть подводящий к переходу текст.

Соотношение количества подписок и подписчиков: подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. В вашем случае все в порядке, но не забывайте регулярно проводить инспекцию своей аудитории. Мертвые и спящие аккаунты, которые не проявляют интерес к вашей странице, негативно влияют на статистику профиля.

Раздел «отметки». Хочется похвалить за хорошую работу с этим разделом: есть отметки, интересные фотографии и положительны отзывы. Обратите внимание, что надо не только отслеживать полученные отметки, но и вовремя на них реагировать. Просмотрите все записи, там могут быть вопросы от подписчиков ваших клиентов. Обязательно следите и удаляйте вот такие отметки. Эта информация точно не нужна вашей аудитории.

IG TV с пользой для бизнеса

Архивы сторис. Архив — витрина вашего бизнеса. Обязательно увеличьте их количество, добавив отзывы, фото и видео процесса, информацию о доставке, посвятите один архив себе и своему личному бренду.

Оставьте только актуальную и полезную информацию. Например, даже самая приятная скидка на брошь становится бесполезной, если эта запись была размещена 55 недель назад. Клиент может сделать два вывода: продукт не покупают или нет смысла писать, так как по такой привлекательной цене его точно уже купили. Кроме того, обращайте внимание на оформление. У вас элегантный аккаунт, не нужно позволять себе небрежность в сториз. При публикации сториз стоит добавлять интерактивные элементы — они положительно влияют на уровень вовлеченности в профиле.



IG TV: сейчас этот раздел отсутствует, необходимо поставить себе в задачи его создание и оформление. Используйте его с большей пользой для вашего бизнеса: показывайте видео процесса, проводите прямые эфиры, давайте советы по уходу, рассказывайте про саму себя и ваши первые шаги в бизнесе. Поверьте, людям это очень интересно.

Контент. Хороший, вовлекающий и вызывающий желание возвращаться на страницу контент. Вопрос “стоит ли писать цену в теле поста” всегда актуален. С одной стороны, это экономит время пользователя, с другой — снижает количество комментариев и не дает вам отслеживать уровень конверсии из запроса до заказа.

Поработать стоит над повторяющимся блоком. Да, эта информация может подтолкнуть человека к заказу, но при этом она может вызвать и неудобство — Instagram не позволяет в один клик совершить звонок или перейти на сайт из поста. Если кликабельная информация есть в шапке профиля, то направляйте вашего клиента именно туда. Пусть он посетит ваш аккаунт и в несколько кликов задаст вам вопрос. Если не можете определиться какую именно ссылку в аккаунте сделать кликабельной, то задумайтесь о подключении Tap Link или других сервисов для создания мульти-ссылок.

Интерес к вашему аккаунту подтверждает и тот факт, что подписчики легко включаются в любые темы, которые вы предлагаете.

Игровой и вовлекающий момент как способ привлечения новых подписчиков

Конкурс. На данный момент не проводятся конкурсы и отсутствует игровой и вовлекающий контент. Проведение конкурсов позволяет расширить границы и увеличить приток аудитории, хорошо влияет на вовлеченность подписчиков в контент страницы, увеличивает количество сарафановых заказов, что очень актуально в период свадебного сезона. Конкурсы могут стать поводом для привлечения новых партнеров, отличным поводом для размещения у блогера. Также этот инструмент позволяет узнать лучше своего клиента и провести мини-исследование.

Обратная связь. Давайте более информативные ответы, не ограничивайтесь “спасибо” и эмодзи, выводите клиентов на разговор, подводите к продаже. У вас хорошее количество подписчиков, постарайтесь увеличить число откликов. Их должно быть не менее 10-15% от набранной аудитории.

Продвижение. Стоит задуматься о запуске рекламного продвижения: таргетированная реклама, работа с блогерами. Это позволит дать правильный старт вашему бизнесу и значительно увеличить число заказов.