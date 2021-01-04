Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

Наша компания уже более четверти века работает в условиях кризиса, и одна из основных наших специализаций — это кризис-менеджмент. Напомню, наш опыт выхода из кризисных ситуаций, а нередко и использования их как новых возможностей, отражен в корпоративном издании под названием «Формула финансового здоровья», составляющем уже целую библиотеку — 10 томов. Соответственно, кризис у нас случается по несколько раз в год, и коронавирус — далеко не самый страшный вызов в истории нашей компании. Мы уже давно отработали систему технологий, каким образом преодолевать те или иные кризисные явления. При этом основной принцип у нас постоянен — из любого «минуса» делать «плюс».

Показательным и главным вкладом компании в текущем году, на наш взгляд, является то, что мы ни на рубль не снизили налоговые отчисления в бюджеты разных уровней, тогда как в целом по стране тренд был обратный. Эти средства необходимы для решения сложнейших социальных и противоэпидемиологических задач, которые встали перед государством, республикой и муниципалитетами. Например, по Казани по сумме отчислений по земельному налогу мы приближаемся к 3% от общего собираемого налога по городу.

Какие новые возможности мы открыли для себя в рамках преодоления кризиса, связанного с коронавирусом, какие результаты? Глобальный результат, которого мы достигли, это то, что наконец-то завершена работа над многолетним осмыслением направлений развития территорий ASG, поскольку здесь необходимо было одновременное участие фактически всех специалистов корпорации, не только экспертов в сфере ленд-девелопмента, но и юристов, экономистов, финансистов и т.д. Результат этой системной работы составил «Концепцию развития территорий ASG на плановый период до 2025 и 2040 годов».

Практически весь год прошел в корпорации под знаком Концепции: этап разработки сменился этапом обсуждения, не только внутрикорпоративного, но с привлечением внешних экспертов, по итогам которого вносили коррективы, и сегодня можем сказать, что главный результат периода коронавируса — это то, что теперь это — реальный документ. Он рассмотрен с экспертами в области проектирования, застройщиками, муниципальными районами, входящими в состав казанской агломерации, с мэрией г. Казани, ключевыми министерствами Кабинета министров РТ (строительства, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений) и представлен руководству Республики Татарстан.

Если говорить о повседневных заботах, то, конечно же, текущие проблемы у нас те же самые, что и у всех. В течение года вели адресную текущую работу с арендаторами. Они знают, что мы в каждом конкретном случае разрабатываем антикризисную программу, и она дала свои плоды, у нас практически нет серьезных съездов, по экономике сейчас практически вернулись на докризисный уровень, а в самый трудный период спад доходил до 30%. Ни одного судебного спора не возникло у нас ни с одним арендатором, мы делали стимулирующие программы, акции.

Но за всеми этими большими делами главное — это все-таки человеческий капитал, конкретные люди. За истекший год мы не уволили ни одного сотрудника, не проводили сокращений. Да, весной мы тоже перешли на режим изоляции, но, как и сказали, за счет этого удалось сдвинуть то, что не удавалось решить долгие годы, то есть, работая в самоизоляции, мы смогли положить начало концепции. Сейчас у нас в среднем 8% людей на больничном, при первых же признаках ОРВИ сотрудник сразу уходит в самоизоляцию. Поэтому подтвержденных случаев коронавируса у нас практически нет. Мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора и очень жесткие системы профилактики. К тому же у нас давно введен электронный документооборот, и еще до коронавируса не было потребности в интенсивных личных контактах сотрудников, общались посредством электронных средств. Теперь сокращение непосредственного общения и вовсе стало жестким требованием, а для внешних клиентов оборудован специальный зал для переговоров на первом этаже штаб-квартиры компании.