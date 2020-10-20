Моника Косинска, ВОЗ: «Не сможем мобилизоваться — не сможем сопротивляться пандемии»

В Казани обсудили условия развития городов мира в условиях COVID-19

Как должны развиваться города в условиях пандемии COVID-19? Главный вызов для всех стран мира обсудили в Казани власти муниципалитетов, ученые и общественники. В столице Татарстана стартовал онлайн-форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. В нем участвуют 120 человек — не только представители пяти государств в составе организации, но и их региональные партнеры из других развивающихся стран. Подробнее о противостоянии местных властей пандемии коронавируса — в материале «Реального времени».

Научиться друг у друга

В Казани в режиме видеоконференции проходит двухдневный форм породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. Кроме мэров зарубежных мегаполисов, общественников, бизнесменов и ученых из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, в нем задействованы региональные партнеры стран — участниц БРИКС из Аргентины, Марокко, Испании — всего около 120 человек. Накануне прошли дискуссии в четырех секциях, где обсудили текущую ситуацию в городах мира и их будущее, обменялись опытом. Одним из важных вопросов на повестке стало функционирование городов в условиях пандемии COVID-19 и после нее.

Программный директор Всемирной организации здравоохранения Моника Косинска рассказала о проекте «Здоровые города», который охватил 5,5 тыс. муниципалитетов 1,5 тыс. городов, в которых проживает около 200 млн человек. «81 город-флагман, с которыми работаем напрямую, работаем с нашими партнерами и создаем инкубаторы для авторских идей», — отметила Косинска.

— Мы видим, насколько можем научиться друг у друга, и поэтому для нас важна такая платформа. Речь идет о распределении задач в наших обществах… Инвестиции в людей, благополучие наших городов, развитие услуг в этих городах, построение городских пространств с привлечением частного сектора, повышение активности людей в проектах, создание зеленых зон, защита планеты от деградации, — перечислила масштабные направления для развития муниципалитетов руководитель ВОЗ.

Люди стали больше ездить на машинах, считая их безопаснее общественного транспорта. Фото Максима Платонова

По ее мнению, в условиях пандемии эти задачи стати более насущными. Косинска отметила основные четыре проблемы, которые вскрыла пандемия: воздействие самого вируса на людей, большая нагрузка на органы здравоохранения, дистанцирование, которое имеет негативное воздействие на общество, и экономический кризис. Политика муниципальных руководителей, может влиять на ситуацию, считает спикер.

— В Европе в самом начале пандемии перенацелили систему здравоохранения на поддержку наших граждан, в том числе со стороны муниципальных органов, оказываем помощь уязвимым слоям населения — это основная роль городов. Степень безопасности в городах такова, насколько там безопасно социально незащищенным слоям населения, — подчеркнула Косинска.

Она обратила внимание, что и в такое время культура и образование остаются важными составляющими для городов и их будущего. Представитель ВОЗ отметила, что нужно продумать многие детали. Например, люди стали больше ездить на машинах, считая их безопаснее общественного транспорта. С точки зрения перехода мира к новой норме, не можем вернуться к тому, что было в прошлом, заметила Косинска. Но в то же время она полагает, что необходимо подумать, как устроить более устойчивое общество, о защите экологи.

«Если не сможем мобилизоваться, не сможем сопротивляться пандемии», подчеркнула спикер. По ее словам, сейчас важно обеспечить восстановление экономики, но при этом экономические инвестиции не должны наносить вреда экологии.

Спикер отметила, что необходимо учитывать интересы здоровья населения во всех муниципальных программах. Фото zdorovyegoroda.ru

«Командная работа всего человечества»

Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в России в этом году 10 лет. Она объединяет 115 муниципальных образований, которые представляют 28 субъектов из семи федеральных округов с населением 17 млн человек, рассказала исполнительный директор российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» Татьяна Шестакова.

Спикер отметила, что необходимо учитывать интересы здоровья населения во всех муниципальных программах, формировать среду для того, чтобы граждане могли вести здоровый образ жизни, а для этого надо выработать стратегию на основе межведомственного взаимодействия и нормативной базы. Главная роль в поддержке здоровья населения должна отводиться муниципальным образованиям. Шестакова привела пример, как «Здоровые города» взаимодействуют с руководством Вологодской области, создав там общественный совет при губернаторе, а в Новосибирске организация сотрудничает с управлением социальной политики.

Ассоциация распространяет лучший опыт, издает сборники разных практик, проводит вебинары. В пролом году организация запустила проект по здоровому питанию и физической активности для детей, а в этом году совместно с Минздравом РФ проводит второй конкурс «Здоровые города», направленный на выявление эффективного опыта. Кроме того, российская организация взаимодействует со странами ближнего зарубежья.

От Казани выступила директор Департамента продовольствия и социального питания. Римма Мухамедшина представила проект по питанию школьников города, который действует уже 14 лет и получил различные награды. Докладчик сообщила, что ее организация обеспечивает 272 тыс. человек в день: 290 школ, 550 детсадов, 9 крупнейших больниц. Рассказала, как ведомство функционирует в условиях пандемии коронавируса. В период самоизоляции комбинат обеспечивал питанием пациентов больниц, собирал наборы для семей школьников, соблюдая все меры предосторожности. В апреле выдали 73,5 тыс. сухих пайков — 550 тонн продукции. Сейчас систему питания в школах перестроили на гибкий график.

Хуснуллин отметил, что многих людей эта ситуация сплотила, а сам он гордится теми действиями, которые предприняла его компания. Фото kazanfirst.ru

Гендиректор KazanExpress Линар Хуснуллин поделился своей историей участия в благотворительности. «Мы почувствовали, что можем быть полезны в этой ситуации», — заявил бизнесмен. На дистанционку своих сотрудников компания перевела еще до того, как вся страна ушла на самоизоляцию. Сотрудникам фирмы удалось собрать свыше 10 тыс. проднаборов (рассчитанных на целый месяц для одного человека), которые они раздали пожилым и нуждающимся людям. Кроме того, компания смогла закупить 300 тыс. масок и продала их в республике без наценки. Многие фирмы, которые сотрудничают с KazanExpress, перешли на работу онлайн. Хуснуллин отметил, что многих людей эта ситуация сплотила, а сам он гордится теми действиями, которые предприняла его компания.

«Все почувствовали, насколько мы можем быть человечными… Только командная работа в данном случае, команда — все человечество», — добавил предприниматель.

Децентрализация в Бразилии, нищета в Индии

В Бразилии ситуация складывалась достаточно непросто, поделился президент муниципальной ассоциации Пернамбуку, мэр муниципалитета Афогадос-да-Ингазейра Пернамбуку Хосе Коимбра Патриота Филью.

— В самом начале, к сожалению, бразильское правительство не смогло признать факт самой пандемии и оспаривало то, что делало ВОЗ. Несколько министров были вынуждены уйти в отставку в связи с этим. Муниципалитеты сами брали на себя ответственность. На штаты и муниципалитеты легла нагрузка, значительное число мер приняли они, — сообщил спикер.

акрылся не только малый, но и крупный бизнес тоже. Снизилась собираемость налогов, констатировал Патриота. Фото cbnrecife.com

Ассоциация муниципалитетов штата, который он представляет, подписала соглашение с федеральным университетом на поставку тестов ПЦР. Мэр сообщил, что в стране 60 млн человек индивидуальных предпринимателей. Срочная помощь для них ничтожная — меньше 100 долларов, и ее урежут, потому что в бюджете нет на это денег. Закрылся не только малый, но и крупный бизнес тоже. Снизилась собираемость налогов, констатировал Патриота. Сейчас в его штате собираются заняться вакцинацией населения.

Его соотечественник профессор Университета муниципалитета Санта-Крус-ду-Сул, юрисконсульт Национальной конфедерации муниципалитетов Бразилии Рикардо Эрмани заявил, что в его стране децентрализованное здравоохранение. Необходима финансовая и административная реформы и гармонизация между всеми уровнями власти, а также принцип субсидирования граждан в таких сложных ситуациях.

Коронакризис усугубил социальное неравенство в Индии, миллионы людей живут в убогих условиях, у них нет доступа к образованию и здравоохранению, констатировал директор Индийского института изучения Поселений Аромар Реви. Нельзя решать сегодня социальные, а завтра экономические вопросы, надо охватывать комплексно все сферы и делать ставку на развитие малого бизнеса, полагает Реви. А мэры, по его мнению, должны тесно взаимодействовать.

Глава отдела здравоохранения индийского города Мадураи, доктор Кумарагурубаран рассказал о непосредственной работе по борьбе с коронавирусом, о том, как город перешел на карантин, как изолировали заболевших, обеспечивали население чистой водой, информировали граждан о мерах предосторожности, установили камеры по городу, чтобы отслеживать ситуацию. В Мадураи стараются не допускать большого скопления людей на рынках и площадях.

О китайском Ханчжоу рассказал замдиректора коммерческого бюро города Чжу Чжэен. Фото pxhere.com

Цифровизация как рецепт в борьбе с пандемией

О китайском Ханчжоу рассказал замдиректора коммерческого бюро города Чжу Чжэен. Он сообщил, что в его муниципалитете стремятся делать акцент на новом потреблении, развивать электронные технологии, повышая качество товаров и услуг.

Заместитель мэра народного правительства города Мэйшань Вань Шулинь рассказала о сотрудничестве ее муниципалитета с Нижнекамском. Она перечислила различные ресурсы для эффективной борьбы с коронавирусом и его последствиями: распространение открытости, экономической глобализации, создание сильной зоны свободной торговли, привлечение крупных инвестиций, развитие телемедицины.

Член городского совета Кейптауна Шэрон Коттл поведала о том, что ее город — устойчивый, в последние три года он пережил сильнейшую для ЮАР засуху, и с коронавирусом тоже справится, хотя показатели по заболеваемости у страны высокие, она на 10-м месте в мире. Город мобилизовал все силы, в профилактике и обеспечении людей питьевой водой.

В Марокко вводили жесткий карантин, запрещали передвижение людей между городами, применяли дезинфекцию. Закрытые магазины получили помощь от государства.

— Полагаю, наше мероприятие позволит нам получить опыт, который был накоплен в нескольких странах, мобилизовать наши местные ресурсы, усилить инструменты оповещения, ускорить цифровые преобразования, — подытожил встречу председатель комитета по окружающей среде, устойчивому развитию и городскому планированию горсовета Рабата Мохамед Феттухи.