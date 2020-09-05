Видеоопрос: «Как вы провели это лето?»

В этом году пандемия коронавируса кардинально изменила планы на лето большинства россиян. Многим пришлось отменить поездки на заграничные курорты и придумывать как организовать свой отдых или досуг дома. Как выяснило «Реальное время» в ходе своего еженедельного видеоопроса, большинство татарстанцев провели время на самоизоляции и период снятия ограничений с пользой для себя. Когда послаблений прибавилось, начали осваивать просторы отечественных курортов, а с открытием границ и вовсе устремились за рубеж.