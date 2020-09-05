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Видеоопрос: «Как вы провели это лето?»

00:00, 05.09.2020 2
Видеоопрос: «Как вы провели это лето?»
Фото: Максим Платонов

В этом году пандемия коронавируса кардинально изменила планы на лето большинства россиян. Многим пришлось отменить поездки на заграничные курорты и придумывать как организовать свой отдых или досуг дома. Как выяснило «Реальное время» в ходе своего еженедельного видеоопроса, большинство татарстанцев провели время на самоизоляции и период снятия ограничений с пользой для себя. Когда послаблений прибавилось, начали осваивать просторы отечественных курортов, а с открытием границ и вовсе устремились за рубеж.

— Как вы провели это лето? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:45
    Дома просидели да на работе
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  • Анонимно 09:20
    Скучно очень всё прошло
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