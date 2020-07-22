«Самое странное, что в современных мультфильмах сексизма стало только больше»

Как советские мультфильмы воспринимаются через призму борьбы за равноправие

То, что считалось «нормальным» 20 лет назад, имеет отчётливый привкус аномальности сегодня. К примеру, тенденция изменений чётко прослеживается в отношении мировых сообществ к мировоззренческим проблемам, таким как расизм, сексизм и другим формам дискриминации. Для того чтобы защитить человечество от некорректных социальных явлений под оценочной лупой, рассматриваются различные сферы нашей жизни. Неприкосновенным не остаётся даже кинематограф с детскими мультфильмами, сконструированными в прошлом веке. «Реальное время» поговорило с экспертами о том, какие мультфильмы нашего детства с точки зрения современной этики могут оказаться в негативном свете.

«Большинство проблем, которые находят в них, так скажем, «защитники» — высосаны из пальца»

Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема» рассказывает, что она периодически является невольным зрителем дискуссий, касаемых проявления дискриминации в кинематографе.

«Если говорить именно о мультфильмах, то большинство проблем, которые находят в них, так скажем, «защитники» — высосаны из пальца. Да, в мире определённые темы бесспорно актуальны, и на это нельзя закрывать глаза. Я считаю, есть каноничные вещи, как старые добрые советские мультики, которые вовсе не содержат в себе проявлений сексизма и соответствующих форм дискриминации. Ситуации, которые раскрываются в сюжете, несут в себе важнейшие воспитательные функции. Они показывают маленьким зрителям нюансы взаимоотношений между людьми.

Ромодановская отмечает: в таких мультфильмах, как «Ну, погоди», «Простоквашино», «Снежная королева», рассматриваются значительные психологические аспекты. Например, отношения родителей и детей, любовные взаимоотношения, общение с братьями меньшими и природой.

Своеобразное товарищество Матроскина и Шарика в «Простоквашино» развивает у ребёнка социоцентриеские ценности, обозначает важность дружбы и принятия своего приятеля, несмотря на разность интересов и целей.

В «Снежной Королеве» проглядывается духовное воспитание человека, возносится внутреннея силы, закрепляется ценность любви.

При анализе мультфильма «Аленький цветочек», мы видим возвышение индивидуальности в структуре человеческих ценностей.

Такое мнение об этих мультфильмах складывалось у нескольких поколений на протяжении целых десятилетий. Но, как отмечает Ромодановская, сейчас же мировые сообщества наблюдают в них абсолютно другие идеи.

Идеальная героиня — Настенька из «Аленького цветочка», демонстрирующая своё добродушие, — критикуется определёнными социальными группами. Ложная ценность спокойного темперамента и самоотречённого поведения вознаграждается прекрасным принцем. Только возникает вопрос: действительна ли такая стратегия в современной жизни?

Дискриминация — это не только про женщин. Например, в «Снежной королеве», по современным меркам, сюжет сравнивается с рингом, где две разные по темпераменту барышни выясняют, у кого больше прав на аморфного и ведомого мужчину.

«Простоквашино» уже не считается весёлым мультиком о жизни советской семьи и друзей. В нём находят усталую и недовольную маму, которая вынуждена мыть сковородки, запрятав платья в шкаф. Безалаберного и негативно-либерального папу, который желает лишь спокойствия и соглашается на «капризы» жены.

Адаптивные мультики

Кинокритик Адиля Хайбуллина считает, что советским кинематографом нужно гордиться.

«Неверно искать в «Аленьком цветочке» что-то отрицательное. Этот и другие перечисленные мультики — гениальны. Они создавались мастерами своего дела и грамотно адаптированы под категорию людей для которых были сконструированы. Каждый герой продуман, у него есть характер и чёткая последовательность действий» — полагает она.

«Вышеперечисленные мультики адаптивны под всех», — утверждает Адиля, — «Только нужно понимать, что в адекватном мире и в соответствующей семье мультфильмы смотрят вместе с родителями, а потом также обсуждают увиденное вместе с родителями. В целом, мультики до определённого возраста нужно подбирать. За принятием той или иной информации детьми ответственны исключительно родители. Не нужно перекладывать вину на кинематограф. Все мысли ребёнка зеркальны той обстановке в которой он живёт.

«Сейчас я вижу гораздо больше неприемлемых реплик и действий в поведении персонажей»

Также считает и представительница феминистического сообщества, фотограф Екатерина Мамонтова:

«Детская психика эластична», — комментирует Екатерина, — «нельзя сказать, что пара мультфильмов может сделать ребёнка асоциальным. Однако если ребенок слышит что-то и из мультфильма, и из рекламы, и из уст бабушки и воспитательницы/учительницы — вот здесь конечно стереотипы закрепляются. И нужно приложить много усилий, чтобы победить их».

Примечательно то, что сейчас, в век толерантности, особых изменений в идеологической подоплёке современных мультфильмов не происходит. Их обвиняют в больших нарушениях, нежели любимое «Простоквашино», хотя в переписанной серии этого мультфильма уже заметили дискриминацию.

«Удивительно, но сейчас я вижу гораздо больше неприемлемых реплик и действий в поведении персонажей», — делится своим мнением Екатерина Мамонтова, — «самое странное, что в современных отечественных мультфильмах сексизма стало только больше. Например, в перезапуске «Простоквашино» папа упрекает навигатор с женским голосом, что он не знает дорогу в отличие от навигатора с мужским голосом».

Максимально предвзятое, с точки зрения идеологии, отношение к мультфильмам сейчас достигает высшей кондиции. Переписываются голливудские киноэпопеи, трансформируются их главные герои. Интересен вопрос, что будет запрещено дальше и кто из героев будет подвергнут буллингу за то, что некорректно уместился в последовательность исторических перестроек.

Екатерина считает, что человечество постоянно переписывает собственную историю и смотрит на нее с новых и новых ракурсов.

«Возможно, однажды искусственный интеллект станет равен человеку, получит права и еще воздаст нам всем за демонизацию механизмов в той самой серии «Ну, погоди».