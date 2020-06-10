Юг России держит границу на замке: туристов здесь особо не ждут

COVID-путеводитель по популярным местам России

Фото: Максим Платонов

Как объявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, официальный туристический сезон — 2020 в России стартует с 1 июля. Но свои границы территории открывают раньше. Самые интересные для летнего отдыха направления станут доступны только после 15 июня. «Реальное время» изучило, где и когда готовы встречать приезжих.

Недоступный Крым

Поскольку границы для выезда российского туриста за рубеж на отдых пока закрыты, похоже, нынешнее лето основная масса проведет на курортах Краснодарского края и в Крыму. Однако местные губернаторы не спешат запускать на свою территорию уставших от изоляции соотечественников — турсезон здесь начнется только с 1 июля. К этой дате все объекты размещения должны пройти комиссию, подтверждающую готовность к приему отдыхающих, а также получить разрешения на работу пляжей. Пока же солнечные ванны на городских пляжах по-прежнему под запретом.

С 15 июня в Крыму открываются санатории и здравницы с медицинскими лицензиями, но только для крымчан.

Фото ok-crimea.ru

В Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев продлил карантин до 21 июня. Отели и другие объекты размещения пока остаются закрытыми. Тем не менее часть санаториев, имеющих медицинские лицензии, начала работу уже с 1 июня. Отдыхающих принимают только со справками об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими, а также соблюдают строгий санитарно-эпидемиологический режим: маски даже на пляже, обработка рук и поверхностей, отмена шведского стола, социальное дистанцирование. При этом здравницы обязаны организованно доставлять прибывающих туристов, контролировать их перемещение.

С 6 июня на Кубани открылись набережные, парки и скверы, летние кафе, постепенно открываются пляжи.

Курорты КМВ готовы к приему гостей

Альтернатива курортам Краснодарского края — здравницы Кавказских минеральных вод (КМВ) — откроются после 14 июня. До этого срока глава Ставрополья Владимир Владимиров продлил режим самоизоляции с действием спецпропусков. Тем не менее с 1 июня в регионе появились первые отдыхающие — заработали санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию.

Другой популярный среди россиян бюджетный курорт Соль-Илецк был закрыт для посещений по 7 июня. Скорее всего, он станет доступен не ранее 1 июля. По крайней мере, до этой даты губернатор Оренбуржья Денис Паслер поручил разработать план мероприятий по подготовке «Соленых озер» к открытию турсезона.

Фото ria56.ru

До 15 июня туроператорам запрещена продажа туров и путевок в санатории и на туристические базы Карелии. До 30 июня закрыта для посещения туристами Вологодская область.

Золотое кольцо на замке

Не проехаться пока желающим и по Золотому кольцу России, которое проходит через Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. Популярный маршрут начнет действовать только после 15 июня. Пока же соблюдается строгий масочный режим, а во Владимирской и Ивановской областях — еще и двухнедельный карантин для приезжих, в Костромской области требуют справку об отсутствии COVID-19.

До 15 июня действует режим самоизоляции в Калужской и Воронежской областях. Въезд в Смоленскую область, за исключением города Десногорск, где пока установлен карантин, не ограничен. Но большинство ограничений в связи с коронавирусом будет действовать до 15 июня.

Свои границы с 8 июня открыли Тамбовская область и Приморский край. А в Белгород и Рязань можно было свободно приехать немосквичам начиная с 1 июня.

В Курской области с 1 июня в рамках первого этапа снятия ограничений отменены маршрутные листы и карантин для приезжих. Въезд в регион свободный.

Фото bus-43.ru

Власти Тульской области с 1 июня отменили цифровые пропуска, которые требовались при пересечении границы региона, и последующую самоизоляцию. Кроме того, с 1 июня заработали летние кафе с открытой верандой, но по-прежнему не принимают посетителей стационарные рестораны, бары и кафе. После 15 июня жизнь в регионе, как ожидается, вернется в привычное, «доковидное» русло.

А вот на Урале показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией все еще не позволяют расслабиться. В Екатеринбурге и области, где за сутки выявляют по 240 зараженных, с 9 июня перешли только к первому этапу снятия ограничений.

Купальный сезон в Башкирии

Наши соседи-башкиры 10 июня открывают купальный сезон. С 1 июня в Башкирии отменен режим двухнедельной самоизоляции граждан, приезжающих из Москвы, Московской области и других регионов. С 12 мая в республике работают промтоварные магазины и самозанятые. Разрешены прогулки с соблюдением социальной дистанции в парках и скверах, отменена обязательная регистрация поездок на автомобиле, работают библиотеки и музеи, если они расположены в здании с отдельным входом.

А вот в Удмуртии не спешат открывать границы для приезжих. Режим самоизоляции здесь действует до 15 июня.

Фото izh.kp.ru

Две столицы — два подхода

Москва начала возвращаться к обычному ритму жизни с 9 июня. Ослаблять ограничительные меры здесь будут в три этапа: с 9 июня в городе отменили пропускной режим и график прогулок, с 16 июня начнут работу библиотеки, музеи и зоопарки, с 23 июня откроются рестораны и фитнес-клубы. Полностью карантинные меры будут сняты 23 июня. А на следующий день нас ожидает парад Победы на Красной площади.

А вот от поездок в Санкт-Петербург или транзитом через него жителям России и иностранных государств рекомендовано воздержаться. Как минимум до 14 июня не работают музеи, театры, зоопарки, рестораны и кафе, запрещено посещение парков и скверов, проведение экскурсий и развлекательных мероприятий.