Андрей Карабанов, «Северсталь»: «Сформулировал бы новую объединяющую сверхцель до распада СССР»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 21-я
Андрей Карабанов родился в Череповце Вологодской области в 1990 году. После выпуска из Череповецкого мужского лицея «АМТЭК» поступил в Государственный университет управления и получил специальность «Менеджер организаций на мировом рынке металлов». С 2012-го шесть лет работал в московском интернет-гипермаркете «Утконос», отвечая за создание внутренней бизнес-системы (фокус на внутреннюю и внешнюю логистику, IT, закупки и продажи). Параллельно в 2016 году отучился по программе MBA «Евроменеджмент» на факультете Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС. В 2018-м перешел в АО «Северсталь менеджмент». Еще через год окончил институт «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС по программе Executive Master in Public Management. Ironman 2019 года. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он восхитился достижениями патриарха Алексия II и озвучил вопросы, которые еще не успел задать мэру Череповца Вадиму Германову.
Андрей Карабанов, 29 лет, старший менеджер по макропроектам АО «Северсталь менеджмент». Финалист конкурса «Лидеры России» сезона 2017—2018 года — представлял Москву.
- Если бы у вас появились возможности переписать историю России, что бы вы изменили?
— Сформулировал бы новую, объединяющую и вдохновляющую людей сверхцель до распада СССР.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Уважение к людям (дети или взрослые — не имеет значения, для всех).
Честность и открытость по отношению к себе и окружающим.
Ответственность и соблюдение договоренностей.
Четвертый — ставь амбициозные цели, которые тебя вдохновляют и старайся их достичь, в случае их недостижения делай выводы и ставь новые цели («Барьеры? Никогда не видел их, но слышал, что они существуют в головах большинства людей», Тур Хейердал).
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Реализовать социальный проект федерального масштаба, который повлияет на жизнь нашего общества в лучшую сторону.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Поступление в мужской лицей «АМТЭК», рождение дочери, участие в конкурсе «Лидеры России», переход внутри «Севергрупп» из «Утконоса» в компанию «Северсталь», учеба на программе EMPM в РАНХиГС.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Если под «реальными» понимаем тех, кто жил: воссоединение и развитие Русской православной церкви в конце XX века и начале XXI патриархом Алексием II и создание США отцами-основателями, историческая роль в этом Бенджамина Франклина. А если говорить о тех, кто живет в наше время: обеспечение безболезненного воссоединения Крыма и Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и командой, организация фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер, создание инструментов социальных лифтов от школы до бизнеса и создание пула агентов изменений в нашей стране Сергеем Владиленовичем Кириенко и Алексеем Геннадьевичем Комиссаровым.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Сложный вопрос. Здесь необходимо понимать, что мы понимаем под словосочетанием «пожертвовать благом ста человек», что мы пониманием под «благом ста человек» и словосочетанием «общественное благо». Что означают эти словосочетания?
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Эрик Берн — «Люди, которые играют в игры», «Бенджамин Франклин. Биография», Стивен Кови —«Семь навыков высокоэффективных людей», Джеффри Лайкер — «Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира», Джефф Сазерленд — «Scrum. Революционный метод управления проектами», Salim Ismail — «Экспоненциальные организации».
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Задаю практически каждую неделю, но попробую сформулировать те вопросы, которые еще не задавал: Вадим Евгеньевич, в какой момент вы бываете счастливы? Какие сильные стороны вам помогают на позиции мэра? Что вам необходимо в себе изменить/развить для достижения топ-3 приоритетов в развитии города на перспективу до 2024 года?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Каждый человек имеет возможность для реализации индивидуальных способностей, при этом люди объединены одной, вдохновляющей сверхцелью во благо развития человечества!
- Что такое истина для вас?
— Истина — не равно лжи.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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