Куда пойти в Казани: празднование Ураза-байрам, Дни Швейцарии и «Гонка героев»

Афиша мероприятий с 3 по 9 июня

Фото: Максим Платонов

Следующая рабочая неделя в Татарстане будет на один день короче — 4 июня мусульмане отметят Ураза-байрам. В Казани празднование пройдет ранним утром во всех мечетях города, а днем можно будет посетить семейный фестиваль «Рамазан-фест» в парке Горького. В этот же день в Казани стартуют Дни Швейцарии, 8 июня можно будет испытать силы в «Гонке героев». Что еще интересного ждать в ближайшие семь дней — в обзоре «Реального времени».

Мусульмане отметят Ураза-байрам

4 июня мусульмане отметят праздник Ураза-байрам. В этот день во всех сельских и городских мечетях республики прочтут гает-намаз.

В Казани основной площадкой праздника станет Галеевская мечеть. В 6.30 там начнется праздничная проповедь с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. После этого мусульмане совершат праздничный намаз, все желающие смогут угоститься блинами.

Начало в 6.30.



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В парке Горького — «Рамазан-фест»

4 июня в казанском парке Горького пройдет семейный праздник «Рамазан Фест». Мероприятие посвящено Ураза-байрам. В программе — различные мастер-классы, татарские мунаджаты, выступление мусульманского дизайнера Нурии Умай, фотосессии.

Начало в 13.00, вход свободный.

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В казанском парке Горького пройдет семейный праздник «Рамазан Фест». Фото kzn.ru





В Казани пройдут Дни Швейцарии

С 4 по 9 июня в Казани пройдут Дни Швейцарии. Фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках, центральной из которых станет ЦСК «Смена». Здесь состоятся дегустации блюд швейцарской кухни, показ швейцарского кино и фотовыставка.

В парке «Черное озеро» планируется провести дегустации, мастер-классы, а также организовать лекторий и выступления швейцарских музыкантов-альпхорнистов.

На фестивале горожане смогут поближе познакомиться не только с культурой Швейцарии, но и узнать о брендах и особенностях продукции этой страны. Свое участие в мероприятии подтвердили производители швейцарского шоколада, ножей, косметики, а также отели, туроператоры и другие организации, сообщают организаторы.

Официальное открытие состоится 4 июня в «Смене».

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Семейный праздник «День Аиста» на набережной

6 июня на Кремлевской набережной пройдет праздник «День Аиста», посвященный Дню защиты детей. В программе — выступления школы чирлидеров, концерт, шоу мыльных пузырей, творческие мастер-классы, ярмарка.

Начало в 11.00, вход свободный.

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Эксперт анализирует как самые простые культурные техники — от селфи до комментариев, так и состояние демократии и современных прогрессивных движений. Фото 2016.internetfestival.it





Нидерландский теоретик прочтет лекцию о состоянии интернета

6 июня в «Смене» пройдет лекция нидерландского теоретика Герта Ловинка «Критическая теория интернета». Эксперт анализирует как самые простые культурные техники — от селфи до комментариев, так и состояние демократии и современных прогрессивных движений.

Начало в 19.30, вход свободный.

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На Кремлевской набережной будут играть в настольные игры

8 июня на Кремлевской набережной пройдет фестиваль настольных игр под открытым небом. Жители смогут не только поиграть в «настолки», но испытать силы в турнирах. Подготовлена зеленая зона, в программе также ярмарка и розыгрыши.

Начало в 12.00, вход свободный.

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Свияжские холмы примут «Гонку героев»

8 июня на территории курорта «Свияжские холмы» состоится «Гонка героев». Участников ожидает 9-километровая трасса с испытаниями. Для гостей подготовлена развлекательная программа, зона cross-fit, аквагрим, детская анимация и фуд-корт.

Участие платное.

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Участников ожидает 9-километровая трасса с испытаниями. Фото Максима Платонова

В Казани проходит турнир претенденток по шахматам



В Казани продолжается турнир претенденток по шахматам, который стартовал 30 мая. Сильные шахматистки борются за выход на матч за звание чемпионки мира. В соревнованиях с призовым фондом 200 000 евро принимает участие восемь гроссмейстеров современности.

Игровые дни на этой неделе пройдут с 4 по 6 июня и с 8 по 10 июня. Начало в 15.00, отель «Ногай».

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Выставка «Шелковый путь души» в Казанской ратуше

На этой неделе в Галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши открылась персональная выставка «Шелковый путь души» художника Марата Губайдуллина. Экспозиция знакомит зрителя с красотой тюркской цивилизации и маршрутом Великого Шелкового пути.

В числе выставленных работ турецкие пейзажи, в том числе горные, а также творческие работы на тему истории Татарстана и шамаиля.

Выставка продлится до 14 июля.

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