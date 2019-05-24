«ТрансТехСервис» отпраздновал второе рождение дилерского центра BMW на Ибрагимова, 48

Фото: Максим Платонов

21 мая на проспекте Ибрагимова, 48 в Казани председатель совета директоров компании «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев и генеральный директор BMW Group в России Штефан Тойхерт открыли обновленный дилерский центр BMW. Этот автосалон имеет богатую историю, поскольку был построен еще в 1998 году. Сейчас на старом месте был построен практически новый автоцентр с прежним функционалом, современным дизайном, удобным зонированием. Подробнее о совместной работе ТТС и марки BMW, создании автомобиля будущего и планах по продажам на 2019 год — в материале «Реального времени».

В обновленном дилерском центре BMW открылся шоу-рум MINI

Открытие обновленного дилерского центра BMW привлекло ценителей автомобилей премиум-сегмента. И хотя интерьер и дизайн автосалона изменились, функционал остался прежним. Автоцентр предоставляет услуги в области продажи и обслуживания автомобилей — автокредитования, страхования, лизинга и trade-in (трейд-ин). Каждый месяц автосалон на Ибрагимова, 48 посещают 350—370 человек.

Общая площадь автоцентра составляет 2 215,8 кв. м. При этом на 880 кв. м размещается просторный шоу-рум, где представлен весь модельный ряд бренда BMW. Благодаря реновации в автосалоне увеличилась площадь, которая позволила разместить дополнительно четыре автомобиля и организовать больше постов в сервисной зоне. Одновременно автоцентр может обслуживаться до 10 автомобилей.

После ремонта в автоцентре появился шоу-рум MINI

В день открытия дилерского центра BMW после ремонта гости смогли оценить выделенную зону шоу-рума MINI. Автомобильной маркой малолитражных автомобилей, принадлежащей концерну BMW, «ТрансТехСервис» занимается с 2007 года. С 2014 года продажи MINI в автосалоне ТТС достигли 40—42 автомобилей в год. Сейчас компания планирует увеличить продажи MINI до 50—60 машин. Входная цена «малолитражки» от BMW достигает 1,2 млн рублей, средняя цена зависит от комплектации и кузова и составляет около 2 млн рублей.

Общая площадь автоцентра составляет 2 215,8 кв. м

Татарстанцы в силу погодных условий традиционно отдают предпочтение автомобилям с более высоким клиренсом: Х3, Х4, Х1, Х2. В фаворитах оказались и новые модели BMW Х5 и Х7.

«Мы празднуем второе рождение автоцентра на Ибрагимова»

Позднее в интервью «Реальному времени» председатель совета директоров компании «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев рассказал, что в премиум-сегменте автомобили компании BMW вышли на лидирующие позиции.

— Мы тоже являемся лидерами в l квартале 2019 года в премиум-сегменте. Продажи BMW у нас выросли на 4,5 процента по сравнению с l кварталом прошлого года. Когда говорим о l квартале этого года, то понимаем, что по России динамика рынка в регионах разная. К сожалению, авторынок Татарстана, по данным Автостата, демонстрирует худшую динамику, чем общероссийская, — заявил Вячеслав Зубарев.

Вячеслав Зубарев и Штефан Тойхерт открыли обновленный дилерский центр BMW

Председатель совета директоров компании «ТрансТехСервис» добавил, что успешное развитие авторынка Татарстана пришлось на 2014—2016 годы, в то время как российский рынок просел. «В этом году l квартал показал более слабую динамику развития, но это не что-то из ряда вон выходящее. Просто Татарстан раньше других регионов стартовал, выходя из кризиса. А сейчас те, кто отстали в предыдущие годы, добирают свое. Это восстановление баланса, а не признак отставания республики», — сказал Вячеслав Зубарев.

Каждый месяц автосалон на Ибрагимова, 48 посещает 350-370 человек

В день открытия обновленного автоцентра BMW гостей угощали изысканными закусками, подача блюд сопровождалась выступлениями музыкальных групп. Посетителей приветствовали Вячеслав Зубарев и Штефан Тойхерт.

— 21 мая — это такой день необычный. Четыре года назад мы торжественно открыли дилерский центр BMW на Агрономической и сейчас встречаем реновацию автосалона на Ибрагимова. Здесь особенное место. Автолюбители со стажем знают и помнят, что бизнес ТТС в Казани начинался с этого салона. Сейчас пришел новый модельный ряд автомобилей, появилось чудо техники Х7. И за время нашего сотрудничества с BMW количество их моделей выросло в три раза, — заявил на открытии Вячеслав Зубарев.

Компания ТТС один из первых региональных дилеров BMW

Он поблагодарил Штефана Тойхерта за сотрудничество, заметив, что с маркой BMW ТТС работает с 1997 года. Генеральный директор BMW Group в России приветственную речь произнес на русском языке, перемежая ее также фразами на татарском, чем вызвал бурное одобрение среди гостей вечера.

— Компания ТТС один из первых региональных дилеров BMW. Сегодня мы празднуем второе рождение автоцентра на Ибрагимова. Этот год идеальное время для открытия дилерского центра, потому что мы запускаем новые модели. Сейчас вы можете познакомиться с самыми важными новинками класса «люкс». Для нас самое главное, чтобы вы были довольны, и мы уверены, что команда ТТС сделает для этого все, — заявил Штефан Тойхерт.

Квоты на модели BMW для ТТС будут увеличены

После приветственного слова Штефан Тойхерт рассказал о том, что продажи автомобилей BMW в России увеличились в прошлом году на 20%. Такой же рост прогнозируется в этом году. Он отметил, что Татарстан в общероссийском объеме продаж составляет порядка 2,5%. Основную ставку BMW делает на сотрудничество с компанией ТТС. По итогам прошлого года она заняла первое место по количеству продаж.

Штефан Тойхерт рассказал о создании BMW автомобиля будущего марки Vision iNEXT

— Открытие дилерского центра настроило нас оптимистично, думаем, что рост продолжится. Я не буду говорить о конкретных показателях продаж, но заверю вас, что позитивная динамика сохранится, — сказал Штефан Тойхерт.

Он также заверил, что квоты на модели BMW, спрос на которые превышает предложение, в этом году для дилерских центров будет увеличен. Штефан Тойхерт рассказал о создании BMW автомобиля будущего марки Vision iNEXT. В этой модели будут представлены самые передовые разработки компании. Он будет работать от электричества, интерьер и экстерьер создадут из современных материалов.

— Я уверен, что технологии Vision iNEXT откроют новую главу на автомобильном рынке, потому что автомобиль будет принципиально отличаться от того, что было до него. Элементарно из-за полного автопилота, но готова ли Россия к этому автомобилю большой вопрос. Как мы видим, сейчас не наблюдается большого спроса на электромобили. Возможно ситуация изменится. Со своей стороны, мы представим на рынок самый передовой продукт, а дальше уже потребителю решать, — сказал Штефан Тойхерт.

Напомним, что Vision iNEXT будет выпущен на рынок в 2021 году. Возможно, автомобиль будущего появится в обновленном дилерском центре BMW компании ТТС.