Интернет-торговля в Казани: доля мобильного трафика и покупок со смартфонов на 14% выше, чем по стране

Только рынок электроники в денежном выражении растет на 30% год к году, в то время как традиционный офлайн — всего на 9%

Фото: Илья Репин

Российская интернет-торговля, по оценке экспертов АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли), в этом году вырастет на 12% до 1,14 трлн рублей. Данные за I квартал года подтверждают, что сфера e-commerce активно развивается, причем и на региональных рынках тоже. С началом года в Казани на 16% вырос рынок цифровой техники и электроники по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Драйверами роста стали крупногабаритная техника (холодильники или встраиваемое оборудование) — на 17%, ноутбуки — на 19%, мониторы и офисная техника — более 30%. Все эти товарные категории пользуются популярностью как у розничного, так и у корпоративного покупателя, причем все чаще покупаются онлайн. Подробнее — в материале «Реального времени».

Доля покупок со смартфонов в Казани на 14% выше, чем по России



В России активно развивается интернет-торговля и наиболее заметно — у магазинов электроники и техники или универсальных торговых объектов, лидирующих во всех рейтингах. Так, по данным Data Insight, верхние строчки топ-100 крупнейших интернет-магазинов заняли «Ситилинк» — рост онлайн-продаж за год достиг 73,2 млрд рублей (+36%), «М.Видео» — 52,8 млрд рублей (+46%), «Озон» — 41,8 млрд рублей (+73%), «Связной» — 19,7 млрд рублей (+26%), «Эльдорадо» — 24,5 млрд рублей (+8%) и другие (данные по итогам 2018 года).

Региональные рынки при этом не только не отстают от среднероссийских значений, но и заметно обгоняют их по отдельным направлениям. Так, только в «Ситилинке» число интернет-покупателей по состоянию на конец I квартала увеличилось на 24% (год к году). Объем рынка бытовой техники и электроники в Казани, по оценке аналитиков компании, вырос на 17%, достигнув показателя в 3,3 млрд рублей.

— Покупатели все чаще отдают предпочтение быстрым заказам, оформлению покупок через интернет. На этом фоне особенно выделяется активный рост мобильного трафика, который в первую очередь связан с расширением зоны покрытия сетей LTE и появлением на рынке устройств, поддерживающих этот стандарт. Так, только в Казани доля мобильного трафика и покупок, совершаемых с помощью смартфонов и планшетов, не просто высокая, а на 14% выше, чем средние показатели по стране, — комментирует Алексей Смольков, управляющий директор «Ситилинк» по ЦФО и ПФО.

Объем рынка бытовой техники и электроники в Казани, по оценке аналитиков компании, вырос на 17%, достигнув показателя в 3,3 млрд рублей. Фото Дамиры Хайруллиной

— Мы видим, что пользователи в Казани переводят все больше своих целевых покупок из офлайна в онлайн. Если раньше заказывали преимущественно электронику и книги, теперь казанцы перенесли на интернет-площадки и другие покупки — товары для дома, детские товары и даже продукты, им удобно покупать все необходимое в одном месте. Если говорить про рынок электроники в целом, то в денежном выражении он растет на 30% год к году, в то время как традиционный офлайн — всего на 9%, — добавили аналитики Ozon.



На казанском рынке электроника входит в топ-5 самых продаваемых компанией категорий. По итогам I квартала количество ее заказов выросло более чем в 2 раза год к году. При этом рост продаж более дорогих категорий техники — выше. Например, продажи домашней аудио-, видеотехники выросли в 8,5 раза, а систем безопасности для дома — в 11 раз. «Казанцы также стали все чаще искать и покупать мелкую кухонную технику (вафельницы, гриль, мультиварки, кофемолки), электронику для личного пользования (электрические зубные щетки, фитнес-браслеты, триммеры): продажи этих гаджетов за I квартал выросли в 4,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — сообщили нашему изданию в Ozon.

«Продажи «драйвят» смартфоны»

В целом рынок цифровой техники и электроники в Казани вырос на 16% (за январь — февраль к прошлому году). По данным аналитиков, отличительная особенность — темпы роста в ряде товарных категорий, которые являются драйверами — например, крупногабаритная техника (холодильники, встраиваемая техника — на 17%), ноутбуки — на 19%, мониторы и офисная техника — более 30%. Их рост превышает средний показатель роста по городу, что говорит о заметном влиянии. По этим цифрам видно, что растут товары, популярные не только у розничного покупателя, но и корпоративного.

— В первом квартале в Казани и Татарстане продажи увеличились в среднем на 5%. Продажи «драйвят» смартфоны, в частности, в ценовом сегменте от 20 тыс. рублей, чему способствует рассрочка. Самой растущей категорией товара стали игровые приставки, продемонстрировав прирост продаж в количестве на 96%, в выручке на 150% и на 723% в республике; 341% — в Казани. При этом традиционно самыми продаваемыми категориями остаются смартфоны, планшеты и ноутбуки, а также носимые устройства, беспроводные наушники и умные товары для дома, — сообщил «Реальному времени» Ильшат Хаметов, управляющий филиалом компании «Связной».

Растет популярность носимых устройств: продажи фитнес-трекеров увеличились в 4,5 раза, умных часов — в 3,5 раза. Фото najdidevice.ru

В совокупности продажи сетей Группы «М.Видео-Эльдорадо» в Казани увеличились в натуральном выражении практически на четверть, спрос в онлайн-канале прибавил около 20%. Важным фактором в компании назвали расширение ассортимента, дополнительных сервисов, развитие интернет-продаж.

— Сегмент цифровых устройств — смартфоны, ноутбуки и сопутствующие аксессуары — по итогам первого квартала 2019 года показал наибольшую динамику. В Казани за первый квартал продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 60%, спрос на модели iPhone от Apple практически удвоился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Растет популярность носимых устройств: продажи фитнес-трекеров увеличились в 4,5 раза, умных часов — в 3,5 раза. Позитивная динамика ноутбуков составила 50%, наибольшим спросом пользовались модели-трансформеры. Практически на треть выросла популярность телевизоров. Ключевыми трендами стали увеличение диагоналей, рост спроса и доступность умных телевизоров с подключением к интернету, а также моделей с разрешением 4К, — рассказала изданию Валерия Андреева, руководитель департамента по связям с общественностью Группы «М.Видео-Эльдорадо».

В Оzon обратили внимание на рост доли китайских брендов, например, фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 3 и Mi Band 2 выходят в топ продаж уже не первый раз: «Ажиотаж мы заметили еще в дни январского киберпонедельника и гендерных праздников».

Как развиваются направления b2b?

Аналитики отмечают, что канал b2b на региональном рынке также показывает положительную динамику. Например, у «Связного» в I квартале по Казани рост этого направления составил 8%, из которых — 87% продукция Apple. Самыми растущими категориями стали GSM (+58%), ПК и ноутбуки (+13%) и планшеты (+17%).

Данные «Ситилинк» также подтверждают, что развитие e-commerce в Татарстане идет по двум направлениям — и b2b, и b2c, рост продаж компании по Казани составил 20% (розница), почти такой же — 18% (корпоративные продажи), в среднем 19%.

У «Связного» в I квартале по Казани рост этого направления составил 8%, из которых — 87% продукция Apple. Фото Максима Платонова

— Мы выделяем две больших группы b2c-покупателей — «опытные» пользователи (объединяют в заказе товары четыре-шесть категорий и чаще других предпочитают курьерскую доставку), и «стихийные покупатели», которые пока не все товары покупают онлайн (заказ состоит из товаров одной-двух категорий, предпочтут почтамат или пункт выдачи, если это позволяет сэкономить). В заказ розничного клиента в среднем входит три-четыре товарных категории, а средний чек составляет 2 250 рублей. Чаще всего электронику казанцы покупают с книгами, товарами для дома, детскими товарами, — говорят в Ozon.

Профиль b2b-клиента, по данным компании, отличается: у юрлиц электроника — самая востребованная категория, а средний чек b2b клиента в Казани — 9 700 рублей. Такие клиенты делают заказ из трех-четырех товаров, и чаще всего это компьютеры, офисная техника, телефоны, телевизоры и бытовая химия для оргтехники.

У «Ситилинка» наиболее высокими темпами в Казани росли продажи в категориях умный дом (+187%), мебель (+95%), системы безопасности (+91%), медицинское оборудование (+83%), а также спорт и отдых (+74%). Наиболее популярен онлайн-шопинг у аудитории в возрасте от 25 до 34 лет, гендерное соотношение — 29% женщин к 71% мужчин. Доля мобильного трафика в регионе превышает средние значения по стране — 54% против 40%.