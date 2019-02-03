Куда пойти в Казани: встреча с Рабитом Батуллой, концерт Чичериной и корейский новый год

Афиша мероприятий с 4 по 10 февраля

На следующей неделе казанцы смогут пообщаться с писателем Рабитом Батуллой и побывать на творческой встрече с Юлией Чичериной. Ценителям искусства будут интересны спектакли, поставленные театром им. К. Тинчурина в рамках KazanOperaLab, а любителей застолий пригласят в Дом Дружбы народов отмечать корейский новый год «Соллаль». Об остальных событиях грядущей недели — в воскресном обзоре «Реального времени».

В Казани соберут кровь для паллиативных пациентов

4 и 5 февраля казанцы могут принять участие в благотворительной акции по сбору крови для паллиативных пациентов. Забор крови будет проходить в республиканском Центре крови на Проспекте Победы, 85. Возраст доноров должен быть больше 18 лет, вес более 50—53 кг. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Начало — с 7.30 до 13.00.

18+

Татарский театр им. К. Тинчурина приглашает на спектакли KazanOperaLab

Фото Максима Платонова

4 февраля на сцене Татарского театра им. К. Тинчурина состоится мировая премьера двух камерных опер, созданных молодыми татарстанскими авторами в рамках лаборатории KazanOperaLab. Зрители увидят оперу-сказку «1+6» Ляйсан Абдуллиной и камерную оперу «Бледно-голубая точка» Ильдара Камалова.

Начало — в 19.00, стоимость билетов: 300—600 рублей.

12+

На «Казанской ярмарке» откроется выставка «Образование. Карьера»

6 февраля в выставочном центре «Казанская ярмарка» откроется двухдневная выставка современных методов воспитания и образования «Образование. Карьера». В мероприятии примут участие более 60 учебных заведений страны.

Начало — в 10.00, вход свободный.

0+

Казанцев приглашают на встречу с писателем Рабитом Батуллой

6 февраля в конференц-зале «Тукай», расположенном в бывшем Доме печати на Баумана, состоится встреча с писателем Рабитом Батуллой.

Начало — в 14.00, вход свободный.

0+



Фото Олега Тихонова (слева — Рабит Батулла)



О тайм-менеджменте в «Маяковском»

6 февраля в творческом пространстве «Маяковский» пройдет лекция по тайм-менеджменту. Эмиль Баскаков-Будайли расскажет о том, как рационально управлять временем.

Начало — в 19.00, вход свободный.

12+

Для казанцев споет Юлия Чичерина

7 февраля в ресторане «Петцольд» состоится творческий вечер Юлии Чичериной «За мир на Донбассе». Певица исполнит песни о войне на Донбассе и старые хиты.

Начало — в 14.00, вход свободный.

12+

В «Хазинэ» организуют «Пикник на обочине»

Фото pinterest.ru



7 февраля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки «Пикник на обочине», посвященной 95-летию со дня рождения Евгения Зуева. Он признанный мастер живописного натюрморта, учился в Художественном институте Эстонской ССР в г. Тарту. В Казани преподавал в художественном училище.

Начало — в 16.00, стоимость: от 200 рублей.

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Дом Дружбы народов открывает фестиваль русской хоровой музыки им. А. Коткова

9 февраля в Доме Дружбы народов Татарстана состоится открытие фестиваля русской хоровой музыки имени А.В. Коткова. Лучшие русские песни исполнят творческие коллективы республики.

Начало — в 15.00, вход свободный.

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Фото addnt.ru

Светская медитация — в контейнерном центре CUBE

9 февраля в контейнерном центре CUBE пройдет открытый мастер-класс «Основы светской медитации».

Начало — в 10.00, вход свободный, количество мест ограничено.

6+

В Казани отметят корейский Новый год

10 февраля Дом Дружбы народов РТ приглашает на концерт в честь празднования корейского нового года «Соллаль». Перед гостями выступят дуэт Twins, танцоры из группы Boys, а также коллективы традиционного танца Миринэ и Ханоль.

Начало — в 16.00, вход свободный.

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