«То, что сейчас 90 процентов рабочих мест занято людьми, — это оскорбление для стартап сообщества»

Какой стартап «выстрелит» 100% и как найти под него инвестора — тезисы с Kazan Startup Week

Фото: Ринат Назметдинов

На пятый год жизни Kazan Startup Week — проект для стартаперов и тех, кто хочет ими стать, — сократился с 7 дней до трех и превратился в Kazan Startup Weekend. Фишкой мероприятий стал ночной формат. По аналогии с «Ночью в музее», ИТ-парк в Казани решил провести «Ночь в технопарке». Участников пригласили к 18.00, а лекции были расписаны до полуночи. Чтобы гости не уснули, их на входе бодрили стаканчиком кофе. От экспертов в области информационных технологий и потенциальных инвесторов участники узнали, какие стартапы самые жизнеспособные и как найти на них деньги. Подробности в материале «Реального времени».

«Возможно, региональные площадки не самые популярные — все уезжают в Москву, многие за рубеж»



Организаторы мероприятия сообщили, что зарегистрировалось 1 000 человек, но на открытии было не больше 300. Половина, судя по внешнему виду и блуждающему взгляду, — школьники и студенты первых курсов, пришедшие потусоваться. Это потом подтвердит мини опрос. На вопрос: «Кто вы? Стартаперы или присматриваетесь к тому, чтобы ими стать?» зал разделился поровну.

Приветствуя участников, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов призвал развивать проекты в Татарстане.

— Возможно региональные площадки не самые популярные — все уезжают в Москву, многие за рубеж, но самое главное, что люди, которые здесь работают, получают поддержку не только духовную, но и материальную, — сказал Шайхутдинов и напомнил, что ИТ-парк в этом году приобрел статус регионального оператора фонда «Сколково», что позволит местным резидентам получить стимулирующие меры налоговой поддержки.

Оставаться в Татарстане призвал и директор ИТ-парка Антон Грачев. Он анонсировал, что на Kazan Startup Week будет много секций, на которых поделятся опытом в том числе казанцы.

— Мы пригласили ребят, которые делаю продукт, продающийся не только в Татарстане и России, но многих странах, при этом эти ребята живут в Казани. Вообще много историй, когда бизнес делается из России, а продукт продается во вне и особенно много таких в историй в сфере IT, — говорит Грачев.

Приветствуя участников, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов призвал развивать проекты в Татарстане



Какие нужны сейчас стартапы?

Открыла Kazan Startup Week пленарная сессия, дискуссию которой для удобства участников решили разбить на несколько вопросом. Первый — какие нужны сейчас стартапы? Каждый из участников, а было их четыре — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, Алексей Басов, заместитель генерального директора — инвестиционный директор, член правления АО «РВК», Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group и Евгений Борисов, директор по развитию бизнеса Kama Flow ,— высказывали свое мнение.

Шайхутдинов, как чиновник, предложил обратить взор на нацпроект «Цифровая экономика», где подробно расписано разработки в каких сферах в ближайшие годы государству будут интересны более всего.

— Я знаю, что для вас указы президента не так интересны, но только по одному национальному проекту предполагаются дополнительные инвестиции со стороны государства и со стороны бизнеса по 2 трлн рублей за период с 2019 по 2021 годы.

Евгений Борисов считает, что главное в стартапе, независимо от направления, — максимальная открытость к рынку. Он сформулировал три ключа к успешному бизнесу.

— Сейчас стартапы существуют в своем измерении, корпорации в своем, конечный потребитель — в третьем, и они слабо пересекаются. Второе — высокая конкуренция, даже работая на локальном рынке, вы должны быть готовы к тому, что с вами будет конкурировать весь мир. Третье — это гибкость, мы видим, что сложно «поженить» ребят из разных отраслей, но сейчас время изолированных команд прошло, не надо в одиночку создавать, надо коллаборировать и обмениваться данными.

Алексей Басов посоветовал не искать простых путей и не гнаться за горячими идеями.

— Доля творческой составляющей, искусства запредельно высока в вероятности успеха. Не надо мыслить трендами, потому что у одних это получается, а у других нет. Вот сервис доставки еды — один покупает mail.ru, а куча других сдохла.

Алексей Басов посоветовал не искать простых путей и не гнаться за горячими идеями



«Цифровизация старого оборудования — это самый короткий путь к успеху»

Напрягать мозги участникам Kazan Startup Week, видимо, не хотелось и они все-таки попросили экспертов конкретизировать, в каких направлениях можно добиться успеха. Евгений Борисов самым перспективным считает создание современной начинки для старой техники.

— Цифровизация старого оборудования — это самый короткий путь к успеху. Понятно, что есть станки с ЧПУ, но старые фрезерные станки, они как стоят, так и будут стоять еще много лет. Мы верим в стартапы, которые будут комплементироваться в старое оборудование, но их пока мало.

Александр Горный считает, что успех будет на стороне того, кто заменит человека.



— Любую задачу компьютер может решить лучше, чем человек, и есть полно профессий, которые могут быть заменены. То, что сейчас 90% рабочих мест занято людьми, — это оскорбление для стартап сообщества. Можно взять список профессий и сделать стартап, который неизбежно выстрелит.

Роман Шайхутдинов вспомнил, что недавно на каком-то американском сайте нашел кладезь идей для стартапов.

— Например, приложение, в котором вы указываете точку, куда ехать, и вам предлагают — что одеть из вашего гардероба. Или дрон для гольфа, который отслеживает мячики и собирает их. У всех есть почта, куда приходит спам, и чтобы отписаться от рассылки, нужно совершить кучу действий. Почему бы не сделать сервис, который одной кнопкой будет блокировать подписку. Потом можно бизнесу проект продать, чтобы от их рассылки не смогли отписаться. Идей много.

Евгений Борисов говорит, что при всем многообразии выбора инвесторов нужно подумать — нужен он тебе или нет



Огромное количество людей ищут стартапы, чтобы вложиться и разбогатеть вместе с создателями

Еще одна животрепещущая тема — как привлечь инвестиции для своего проекта. По словам Романа Шайхутдинова, еще на этапе разработки нужно задать себе вопрос — куплю ли я это сам?

Алексей Басов уверен, что проблем с привлечением инвестиций сейчас у российских новаторов нет. Огромное количество людей ищут стартапы, чтобы вложиться и разбогатеть вместе с создателями.

— В стране работают несколько сотен инвестиционных фондов, десять тысяч активных бизнес-ангелов — и все они готовы дать деньги под хорошие проекты. Мы опросили 150 авторитетных людей и все они говорили о дефиците проектов.

Евгений Борисов говорит, что при всем многообразии выбора инвесторов нужно подумать — нужен он тебе или нет.

— К инвестору нужно идти, четко понимая зачем. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда привлечение денег — это самоцель проекта. Я видел классные стартапы, которые ходили по инвесторам, но забивали на продукт, превращаясь в гастролеров, которые ездят по всем конкурсам, собирают призы, а проекта нет.

Успех будет на стороне того, кто заменит человека, считает Александр Горный



«Если инвестор хочет много, то от него надо уходить»

«Если стартап «выстрелил» и инвесторы стоят в очередь, то как предостеречь себя и не потерять контроль над компанией, чтобы она в итоге не ушла от создателя?» — интересовались слушатели дискуссии.

Все спикеры согласились во мнении, что основатель проекта не должен отдавать более чем 30% доли.

— Если инвестор хочет много, то от него надо уходить — он разрушит компанию, а вы потеряете годы жизни. Нормальный инвестор не должен управлять компанией. Норма — это 20—30%, все что больше — это непрофессионал или он втягивает вас в игру, части которой вы просто не видите, — считает Алексей Басов.

— Конечно, не более 30%, иначе вы просто превратитесь в наемного человека, — говорит Роман Шайхутдинов.

Еще один вопрос, поступивший из зала, касался того, реально ли привлечь инвестора в уже рабочие бизнес-проекты? По словам экспертов, такие проекты даже более востребованные, чем стартапы, и 90% инвестиционных денег — там.

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов